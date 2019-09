HTC Vive Cosmos VR: precio y fecha de lanzamiento

El HTC Vive Cosmos VR es el próximo casco de realidad virtual para PC de la compañía taiwanesa, que en su momento fue presentado como un dispositivo cómodo, fácil de usar y versátil.

Después de varios meses, la cuenta oficial de Twitter de HTC VIVE ha anunciado que las reservas del Vive Cosmos VR empiezan hoy, 12 de septiembre de 2019. Además, también nos hemos hecho eco de que la fecha de lanzamiento al mercado será el 3 de octubre al menos en Estados Unidos y que el precio base es de 799 euros.

Get ready to liftoff and head for the cosmos. The #HTCVIVECOSMOS pre-order starts September 12th. This week we’ll be sharing more on COSMOS, Vive Reality System, & media previews. Visit https://t.co/AYq4ewlC8C on September 12th for preorder information, specs and special offers. pic.twitter.com/udXiPRMCEf

— HTC VIVE (@htcvive) 10 de septiembre de 2019