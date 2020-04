25 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos

La semana pasada publicamos una guía con 18 juegos para PC que podemos disfrutar de forma totalmente gratuita. Tuvo mucho éxito, y no nos sorprende, al fin y al cabo muchos de nuestros lectores están buscando juegos con los que amenizar los días que nos quedan de confinamiento, y sé que la mayoría utilizáis el PC para jugar.

Por ello me he animado a compartir con vosotros una nueva guía de juegos para PC, aunque esta vez me he centrado en recopilar un total de 25 juegos con pocos requisitos y buenos gráficos que merecen mucho la pena. No todos son gratuitos, pero la mayoría tienen un tiempo y se pueden comprar por muy poco dinero, lo que los convierte en una opción muy recomendable.

No es un buen momento para actualizar los componentes de un PC, eso está claro, pero no te preocupes, si buscas juegos para PC y tienes un equipo poco potente hay muchos títulos entre los que podrás elegir. Esa selección de 25 títulos es solo una pequeña parte del enorme catálogo que hay disponible en numerosas plataformas, como Steam, por ejemplo.

En general casi todos los juegos lanzados hasta 2016 funcionarán sin problemas en un PC antiguo, siempre que cuente con una configuración de componentes mínima que se ajuste a este modelo base:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core 2 Quad Q6600 o AMD Phenom II X4 serie 900.

4 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 460 con 1 GB de memoria gráfica o Radeon HD 5850 con 1 GB de memoria gráfica.

La configuración que hemos puesto como ejemplo se consideraba como de gama media en 2010, fecha de lanzamiento de la serie GTX 400, así que estamos hablando de un PC tipo que tiene más de diez años y cuyo coste a día de hoy no llegaría ni siquiera a los 100 euros.

Esa es la base que hemos utilizado como referencia para esta selección de juegos con pocos requisitos. Todos funcionarán sin problemas en un PC que cumpla esas especificaciones mínimas, de hecho algunos incluso pueden correr en equipos con un hardware menos potente, pero ese nivel nos garantizará una experiencia verdaderamente buena.

Sé que estáis deseando conocer la lista de juegos que hemos elegido, así que no os entretengo más. Para que tengáis claro si podéis moverlo en vuestro equipo, en caso de que sea inferior al PC de referencia que hemos puesto, os dejaré también los requisitos mínimos de cada juego. Poneos cómodos, que empezamos.

Juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no debes perderte

1.-Sleeping Dogs

Uno de los mejores juegos «tipo GTA» que he visto. No se limita a copiar la fórmula de la franquicia de Rockstar, busca ir más allá e innovar en un género muy manido, y lo consigue gracias a una ambientación única, una historia interesante que te mantendrá pegado hasta el final y a una jugabilidad fantástica.

Si no lo has jugado deberías hacerlo, ofrece bastante contenido y muchas horas de diversión. Uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos que encontrarás.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

20 GB de espacio libre.

2.-Castlevania: Lords of Shadow 2

Se mantiene como uno de los mejores juegos para PC por su excelente diseño artístico, su buen apartado gráfico y su fantástica banda sonora. La jugabilidad y la narrativa no se quedan atrás, por suerte.

Es cierto que rompe con la esencia clásica de la conocida franquicia de Konami, pero el resultado es muy bueno. Merece la pena, no lo dudes.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

3.-Guild Wars 2

No solo es uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos, sino que se mantiene como uno de los mejores juegos gratuitos que podemos encontrar a día de hoy.

Ha envejecido muy bien, ofrece una enorme cantidad de contenidos y podemos jugarlo sin problemas en el PC tipo que hemos indicado. Os recuerdo que este juego necesita una CPU de cuatro núcleos para ofrecer un rendimiento verdaderamente óptimo.

Requisitos mínimos:

Windows XP SP3.

Core 2 Duo o Athlon X2 64.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7600 o Radeon X1600 con 256 MB.

50 GB de espacio libre.

4.-Batman Arkham Asylum

La primera entrega de una de las mejores franquicias dedicadas al hombre murciélago es también uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos. Mantiene una factura técnica excelente, una historia bien planteada y una jugabilidad de primera que nos permite disfrutar de una experiencia sencilla pero desafiante sin entrar en complicaciones innecesarias.

Tiene momentos muy épicos, como el enfrentamiento con el espantapájaros. Muy recomendable, incluso aunque no seas fan de Batman.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 a 3 GHz o Athlton 64 3000+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon X1600 con 256 MB de memoria gráfica.

8 GB de espacio libre.

5.-FEAR 2

La segunda entrega del clásico de Monolith Productions cumplió bastante bien la complicada tarea de suceder a un título que se convirtió en un juego de culto.

Mantiene el enfoque centrado en el terror y el gore y presenta una historia interesante cargada de sustos. Ofrece una experiencia de juego única y no ha envejecido nada mal a nivel gráfico.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 3,2 GHz o Athlon 64.

1,5 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6800 GT o Radeon X1600 XT 0 con 256 MB de memoria gráfica.

12 GB de espacio libre.

6.-The Witcher II

No podía faltar la segunda parte de las aventuras de Geralt de Rivia, un personaje que se ha convertido en uno de los más famosos de la historia de los videojuegos tras la presentación de la serie de Netflix.

Esta entrega es uno de los juegos para PC con mejor equilibrio entre requisitos y apartado gráfico. Además de un bello lado técnico nos cuenta una gran historia y ofrece muchas horas de diversión.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

7.-GRID II

Estamos ante un simulador arcade de conducción muy conocido que se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores juegos para PC de su clase.

Mantiene una calidad gráfica muy buena, se deja jugar sin problemas, incluso aunque no tengamos experiencia previa con este tipo de títulos, y está muy bien optimizado, tanto que funciona de maravilla en el equipo tipo que hemos indicado, e incluso en configuraciones inferiores.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

15 GB de espacio libre.

8.-Fallout 3

Probablemente la mejor entrega de la franquicia que existe a día de hoy. Fallout 4 ofrece una calidad gráfica superior y mantiene, en general, la misma fórmula, pero Fallout 3 es más fiel a los pilares centrales de las entregas clásicas.

Su acabado gráfico sigue teniendo detalles que rayan a un buen nivel, tiene unos requisitos muy asequibles y pone a nuestra disposición una enorme aventura que nos mantendrá enganchados durante horas. Imprescindible, sobre todo si te gusta el género (rol de acción con ambientación posapocalíptica).

Requisitos mínimos:

Windows XP o superior.

Pentium 4 a 2,4 GHz o Athlon 64.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon X1300 con 256 MB de memoria gráfica.

7 GB de espacio libre.

9.-Half-Life 2

Con el estreno de Half-Life Alyx el interés sobre la conocida franquicia de Valve ha crecido de forma exponencial. Si no puedes disfrutar de esa nueva entrega pero tienes ganas de volver al mítico universo creado por Valve quizá sea un buen momento para rescatar Half-Life 2.

El tiempo ha pasado, pero Half-Life 2 ha envejecido como el buen vino. Se mantiene como uno de los mejores juegos para PC de toda la historia, y mantiene intacto todo su encanto, tanto a nivel técnico como jugable. Cuesta creer que tenga casi 16 años.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Procesador a 1,7 GHz.

512 MB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce o Radeon con 64 MB y compatibles con DirectX 8.1.

6,5 GB de espacio libre.

10.-Diablo III

Tuvo un lanzamiento complicado, pero con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los mejores juegos para PC de rol de acción con perspectiva isométrica.

En muchos aspectos representa un punto de partida importante frente a Diablo II, pero tiene una jugabilidad a prueba de bomba y un diseño artístico y una ambientación sobresalientes. Si todavía no lo has jugado deberías darle una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

11.-Resident Evil Revelations

Una de las mejores entregas de la conocida franquicia «survival horror» de Capcom, y también una de las más asequibles a nivel de requisitos de hardware.

Este «spin-off» llegó en su momento como exclusiva a Nintendo 3DS, pero su adaptación a compatibles fue tan buena que se ha convertido en uno de los mejores juegos de PC. Su calidad gráfica sigue siendo muy buena, la historia es interesante y rescata con acierto ese toque de terror que tenía la saga en sus primeras entregas. Muy bueno.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

8 GB de espacio libre.

12.-Devil May Cry (DmC)

Aunque no es la mejor entrega de la franquicia la verdad es que consigue mantener a la perfección la esencia de la misma, y cuenta con un apartado técnico que ha envejecido bastante bien.

Nos propone grandes dosis de acción frenética, una ambientación de primera y un acabado gráfico muy bueno a pesar del tiempo que tiene.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

13.-Tomb Raider 2013

Marcó un importante punto de inflexión en su momento, ya que supuso el reinicio de una de las franquicias más grandes del mundo de los videojuegos.

Esta entrega fue todo un éxito y logró posicionar como uno de los mejores juegos para PC y consolas. Al tratarse de un título de transición generacional tiene una calidad gráfica muy buena, pero resulta bastante asequible en términos de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

12 GB de espacio libre.

14.-Dishonored

Uno de mis juegos favoritos de acción en primera persona y, probablemente, el mejor desarrollo que ha sacado adelante Arkane Studios hasta el momento. Está basado en el Unreal Engine 3, lo que le permite ofrecer una calidad gráfica muy buena sin que los requisitos de hardware se disparen, de hecho funciona de maravilla en el equipo que hemos puesto como referencia.

Combina acción con toques de sigilo y de rol que nos permiten personalizar a nuestro personaje. La historia y la ambientación son excelentes. No deberías perdértelo.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

15.-Wolfenstein The New Order

Estamos ante otro juego de transición generacional que utiliza el motor gráfico idTech 5, la versión previa al idTech 6, utilizado, como sabemos, en juegos como DOOM 2016 y Wolfenstein II: The New Colossus, entre otros.

Wolfenstein The New Order nos lleva a un pasado distópico en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. La ambientación es fantástica, ofrece grandes dosis de acción y tiene una calidad gráfica muy buena. Podremos moverlo sin problemas con el equipo base.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

50 GB de espacio libre.

16.-Crysis 2

No tuvo el mismo éxito que la primera entrega, y tampoco marcó el mismo salto que aquella a nivel técnico, algo que fue consecuencia directa de su desarrollo, centrado en las consolas de la época. A pesar de todo su factura técnica es excelente, y se mantiene como uno de los juegos para PC con mejor calidad gráfica y menos requisitos.

Sé que hablar de Crysis y decir «pocos requisitos» suena extraño, pero en este caso se debe, como he comentado, a su desarrollo centrado en consolas. La historia es buena y la jugabilidad también, lo que lo convierte en un título recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

17.-Metro 2033 Redux

Un juego único. Tuve la suerte de disfrutar del primero en su momento (en un PC con una modesta GeForce 9600 GT) y quedó totalmente grabado en mi memoria.

Esta versión mejora considerablemente el apartado gráfico, aunque eleva considerablemente los requisitos frente al original. Con todo, podremos moverlo sin problemas ajustando la configuración.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

18.-Shadow Warrior

Ha sido uno de los juegos de acción en primera persona más originales y mejor diseñados que he tenido la suerte de jugar durante los últimos años. Lo considero como uno de los mejores juegos para PC dentro de su género, y también es uno de los más divertidos.

Tiene un toque gamberro que, unido a su ambientación y a su diseño, le da un toque de aire fresco. Muy bueno.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

19.-Outlast

Existen muchos juegos para PC centrados en el género survival horror, pero ninguno ha repetido esa atmósfera única y opresiva que de Outlast, un título que se ha convertido en un juego de culto, y por méritos propios.

Uno de los mejores juegos para PC. Su ambientación es perfecta, su jugabilidad está bien resuelta y la calidad gráfica se mantiene muy bien a pesar del tiempo.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4850 con 512 MB de memoria gráfica.

5 GB de espacio libre.

20.-The King of Fighters XIII

Cambiamos un poco de géneros y nos vamos a por un juego clásico de lucha en 2D que no necesita presentación. Con esta entrega SNK dio una nueva vida a una de sus franquicias más conocidas, y el resultado fue excelente.

La jugabilidad mantiene todo el encanto de los clásicos de los noventa y el acabado gráfico es excelente, tanto por el nivel de detalle de personajes y escenarios como por las animaciones. Solo me chirría un poco el diseño excesivamente musculado de algunos personajes, pero es más un tema de gustos que otra cosa.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 o Athlon 64.

1,5 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9500 GT o Radeon HD 3650 con 512 MB de memoria gráfica.

5 GB de espacio libre.

21.-Ultra Street Fighter IV

Sé que Capcom ya tiene en el mercado Street Fighter V, pero la entrega anterior mantiene un nivel técnico sobresaliente, tiene unos requisitos mucho más razonables y ofrece horas y horas de diversión.

Uno de los mejores juegos para PC en su género. Ha envejecido muy bien, y se puede comprar a un precio muy bajo con todos los contenidos adicionales.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 o Athlon 64 a 2 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon X1600 con 256 MB de memoria gráfica.

4,5 GB de espacio libre.

22.-Dead Space

Otro de los mejores juegos para PC dentro del género de terror. Fue un lanzamiento muy curioso en su momento, ya que situó la ambientación en una nave espacial y se alejó de la idea de matar enemigos con disparos en la cabeza para apostar por un enfoque mucho más salvaje: desmembrarlos.

Gracias a su buena ambientación y a su excelente dirección artística ha envejecido bastante bien.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 o Athlon 64 a 2,8 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon X1600 con 256 MB de memoria gráfica.

7,5 GB de espacio libre.

23.-Resident Evil Remaster HD

El remake del primer Resident Evil fue, en su momento, una exclusiva de Game Cube. La edición remasterizada en HD aterrizó en una gran cantidad de plataformas, y debo decir que el acabado gráfico que logró Capcom fue casi perfecto.

Los escenarios remasterizados en HD y los personajes presentan un grado de detalle tan bueno que en algunas escenas resulta hipnótico. Imprescindible.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

20 GB de espacio libre.

24.-BioShock Infinite

Marcó un importante punto de inflexión en la franquicia y lo cierto es que no gustó a todo el mundo, pero presenta una excelente factura técnica, una historia interesante y se deja jugar de maravilla con la configuración base que hemos dado.

No importa si has jugado a los anteriores o no, ya que no está relacionado con ellos de forma directa, aunque se mantiene la idea de ciudad decadente como pilar central donde se desarrolla la acción.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

20 GB de espacio libre.

25.-Dark Souls II

Uno de los mejores juegos de la franquicia, y también uno de los más completos, sobre todo por la enorme cantidad de DLCs que ha recibido. A nivel gráfico no llega a lucir tan bien como Dark Souls III, pero a cambio es mucho menos exigente y sigue teniendo un diseño fantástico y unos gráficos bastante buenos.

Como cualquier título de la saga Souls ofrece un desafío muy grande con momentos de frustración que logrará tenernos enganchados durante horas. Sigue siendo uno de los mejores juegos para PC.

Requisitos mínimos: