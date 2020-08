¿Cuánto duran los discos ópticos? ¿Qué plazo de tiempo conservarán la información tus antiguos CDs o DVDs? No hay una respuesta concreta, pero sí sabemos que es hora de comprobar si han resistido el paso del tiempo antes de que sea demasiado tarde.

Si llevas tiempo en esto de la informática y tuviste tu época -como el firma esta entrada- de ‘comprador y descargador compulsivo’ es probable que tengas una gran cantidad de discos ópticos antiguos con todo tipo de contenido. Eran tiempos donde solo unos pocos privilegiados tenían acceso a Internet y lo de la nube lo veíamos en el cielo como masas de cristales de hielo y agua. Los discos duros eran bastante caros y su capacidad era limitada, mientras que sistemas como NAS se limitaban al ámbito empresarial.

En ese escenario y una vez que dejamos atrás la era de los disquetes, los discos ópticos, primero CDs y luego DVDs, fueron una bendición y se hicieron tremendamente populares. Aunque no fueron baratas en sus inicios, cuando llegaron al mercado las unidades de consumo capaces de grabar y luego regrabar, la explosión de uso fue definitiva y se convirtieron en el principal medio de almacenamiento externo.

¿Cuánto duran los discos ópticos?

Es probable que hayas pasado por la etapa comentada y tengas una gran cantidad de unidades que usas poco o nada. Y almacenadas Dios sabe donde y en qué tipo de condiciones, porque no todos los guardamos convenientemente en su caja y abundaban las pilas de 50 o 100 unidades donde los discos iban uno encima de los otros. Si crees que tienes información relevante almacenada (nunca se sabe lo que puede salir de un disco grabado hace 20 años), colecciones de música u otros contenidos en discos compactos, es hora de ponerse a la tarea de salvación antes de que sea tarde.

No se conoce una cifra exacta de la longevidad que pueden alcanzar los discos ópticos. Hace unos años el gobierno canadiense publicó un estudio sobre el particular que aunque bastante completo técnicamente ayudaba poco a responder a la pregunta ya que concluía con un arco amplísimo: desde 2 a 200 años de vida.

Mucho de ello dependerá de la calidad de fabricación inicial. La producción en los años de uso máximo fue descomunal para atender la demanda y abaratar los precios y seguramente la mayoría de unidades que llegó al mercado no fue de la mejor calidad y la degradación química ha podido acelerarse entre las distintas capas que forman los discos ópticos. De hecho, en el estudio la vida útil varía mucho según la marca utilizada.

Capas de un DVD

La misma unidad de grabación utilizada y la velocidad a la que se grabó (cuanto más baja sea mejor) también es otro apartado que interviene, lo mismo que el manejo posterior para evitar daños físicos como los típicos rasguños. También el mismo almacenado para reducir los problemas causados por la luz ultravioleta, reacciones a los contaminantes, desunión de las capas adhesiva del disco y la oxidación del reflector. Temperatura, humedad… todo influye.

El estudio canadiense es curioso para ponerse al día y hay otro similar también interesante de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que llega a conclusiones similares: no es posible determinar la vida útil de un disco, pero tarde o temprano se perderá la información o se volverá ilegible en un lector convencional.

¿Cómo hacer copias de los discos ópticos?

Copia manual. La manera más simple de hacer una copia de seguridad de los datos antiguos de un disco es trasvasar el contenido en un disco duro, unidad de estado sólido, unidad flash, NAS o almacenamiento en nube, desde el mismo explorador de archivos. Esta copia manual se puede hacer desde cualquier sistema operativo creando carpetas separadas en la unidad de destino para mejor organización.

Imágenes de disco. Hay ocasiones que te encontrarás con un disco de estado correcto, pero que no puede leerse en el sistema operativo que utilices porque no tiene compatibilidad. Para estas ocasiones, son ideales las imágenes de disco, ya que pueden copiar la estructura de un disco óptico, incluidos todos los datos de archivo y el sistema de archivos (si lo hubiera), de manera que se pueda replicar más tarde en otro disco nuevo si alguna vez quieres utilizarlo. Hay buenas aplicaciones para hacerlo como vimos en este artículo práctico.

Capacidad. Las necesidades de capacidad para hacer las copias de seguridad varíará enormemente según usuario y el número de unidades a manejar, teniendo en cuenta que un CD típico ocupa 700 MB y un DVD va de 4 a 17 GB. Dejaríamos a un lado los Blu-ray por su tremenda capacidad y -suponemos- que todavía deben estar en buen estado al ser más nuevos. Personalmente, hice limpieza hace tiempo y utilicé discos duros que había retirado de los PCs al reemplazarlos por SSD, clonaciones de discos de música de colección y subida a la nube de los ficheros profesionales que aparecieron.

Lectores. La caída en picado en el uso de CDs y DVDs en medio del declive general de los formatos físicos para distribución de contenidos, ha colocado a los reproductores de discos ópticos en fase de extinción y la mayoría de equipos nuevos ya no los incluyen. Afortunadamente, los reproductores/grabadores externos están tirados de precio, se pueden comprar por menos de 20 euros y funcionan en puertos USB de cualquier equipo.

¿Y si el disco tiene errores? Si tienes discos grabados hace 10, 15, 20 años, es probable que te encuentres con errores en algunas unidades. Dependiendo de su grado hay varias maneras de actuar. La primera es probar con otros lectores, porque no es infrecuente que uno sea capaz de leerlo y otros no. Después copiaríamos todos los datos que podamos salvar. Para el resto, podemos emplear software de recuperación de datos como IsoBuster. Funciona de la misma manera que vimos para recuperar ficheros de un PC.

Más allá de ahí no podemos llegar. Si los datos son increíblemente importantes e irremplazables, puedes contratar un servicio profesional de recuperación de datos forenses (muy caros) para que extraigan lo que quede de ellos. O lo que puedan, porque si tienen daños físicos en las capas inferiores puede ser que no haya nada que hacer. Ni siquiera usar el truco de la pasta de dientes que no va más allá de una limpieza a fondo, obligatoria en discos ópticos lo mismo que el cuidado en su manejo y almacenaje lo más protegido posible.

Al final, es un medio que terminará degradándose. Si tienes pilas de discos ópticos acumulados lo mejor es ponerse en la tarea de salvar los importantes antes de que sea demasiado tarde.