Los smartphones se han convertido en dispositivos imprescindibles para cualquier usuario. Cada vez más grandes, potentes y versátiles, el uso de estas computadoras en miniatura va mucho más allá de la función original de un móvil para realizar llamadas de audio de persona a persona o enviar mensajes de texto.

Teniendo en cuenta que un smartphone cuenta con una conexión permanente a Internet mediante redes móviles, un uso interesante que no todos los usuarios practican es su capacidad para compartir la conexión a Internet con otros dispositivos móviles o con ordenadores personales. Una función que viene genial cuando no contamos con una red inalámbrica Wi-Fi o tenemos fallos en la conexión a Internet principal.

Los casos de uso son múltiples. Nos vamos de vacaciones a la playa y queremos conectar a Internet un tablet, una cámara u otro smartphone que no tiene datos móviles o estamos una zona donde no tenemos acceso a Internet y tenemos que trabajar con el portátil. O estamos en el hogar o en la oficina y la conexión de fibra o ADSL está averiada (no es infrecuente) y tenemos que conectar el PC.

Compartir la conexión a Internet de un smartphone

Las redes inalámbricas Wi-Fi son tremendamente populares, pero están lejos de estar disponibles siempre y en todas partes. Y aún existiendo, pueden tener problemas de alcance, de rendimiento o de seguridad, como las redes públicas altamente inseguras en las que no deberíamos confiar salvo para navegación intrascendental. Mucho mejor usar nuestro smartphone para dotar de conectividad a otros dispositivos como vamos a repasar en este artículo que centramos en las posibilidades de Android.

Antes de empezar conviene hacer una serie de advertencias previas. La primera es obvia y tiene que ver con la tarifa de datos que tengamos contratada. No todos los operadores permiten compartir la conexión a Internet y aunque así sea, debemos asegurarnos que tenemos suficiente cantidad de datos para compartirlos con otros dispositivos y no llevarnos sorpresas generando cargos económicos adicionales o agotando la tarifa para uso del propio móvil.

Si tu tarifa de datos es muy reducida o pagas por uso, olvídate de este artículo (salvo para una emergencia) porque el consumo es elevado, especialmente si te dedicas a realizar tareas de gran ancho de banda como streaming, P2P o descargas de archivos grandes.

Afortunadamente, las ofertas de tarifas ilimitadas móviles están al alza y se extenderán una vez que aumente el despliegue del 5G. El gran potencial de estas nuevas redes móviles una vez se desarrollen en toda su extensión, junto a tarifas de datos ilimitados, van a permitir incluso que una buena parte de usuarios puedan prescindir de la contratación de servicios de Internet fijos en sus hogares, sea cable o fibra. Será para el futuro.

Otra cuestión que un usuario debe conocer antes de realizar esta función es el aumento de consumo de la batería de su smartphone, por lo que debemos tenerlo enchufado siempre que sea posible o controlar el nivel de la batería. Finalmente, señalar que mientras compartimos la conexión, la inmensa mayoría de smartphones no pueden conectarse con redes Wi-Fi ya que utilizarán sus antenas para permitir que otros dispositivos se conecten al punto de acceso.

Punto de acceso Wi-Fi

Hay varias maneras de compartir la conexión a Internet de un móvil y esta es la primera. Utiliza la función Hotspot de Android y aunque su gestión varía según el fabricante la manera de ponerlo en marcha es muy similar en todos ellos. Como ejemplo, lo activamos en un smartphone Samsung con Android 9.0:

Accede a la herramienta de «Configuración» general o «Ajustes» y busca el apartado de «Conexiones». Dependiendo del terminal, de la versión de Android o de la interfaz de usuario del fabricante lo podrás encontrar con otro nombre.

Accede al apartado de «Conexión compartida y Módem».

Activa y pincha sobre «Conexión compartida».

Cambia a tu gusto el nombre de la conexión que verán los demás dispositivos, para el ejemplo «HotspotMC». Introduce la contraseña de acceso, lo más larga y fuerte posible.

A partir de aquí ya podrás compartir la conexión a Internet de tu smartphone. Simplemente conéctate desde el dispositivo o PC deseado a la red Wi-Fi seleccionando el punto de acceso y contraseña creada.

Como funciones avanzadas para aumentar la seguridad, puedes usar la función de «Ocultar el dispositivo» para que nadie pueda ver que está activa. Si quieres añadir aún mayor seguridad, puedes activar que sólo se conecten aquellos dispositivos que permitas específicamente. Se realiza en los ajustes de la conexión compartida con base en el filtrado de la dirección MAC, un identificador único codificado de origen, que hemos revisado en otros artículos prácticos sobre configuración de routers.

Módem USB

Otra opción de conexión compartida en Android es aún más sencilla que la anterior, si bien no es tan potente (a un punto de acceso se pueden conectar de manera inalámbrica hasta 10 equipos) y además requiere conexión física entre el smartphone y el dispositivo al que vayamos a conectar. Para el ejemplo conectamos un smarphone Samsung a un PC con Windows 10 con sus correspondientes drivers habilitados y la conexión entre ellos realizada correctamente.

Si accedemos a la página de configuración > Configuración compartida y Módem del móvil, veremos que se ha añadido la posibilidad de compartir mediante «Módem USB».

Simplemente lo activamos para ver que el PC con Windows añade nuevas posibilidades de conexión, tanto una nueva red utilizando los datos móviles del smartphone o su conexión.

Este tipo de conexiones es ideal cuando queremos dotar de conectividad a solo un equipo determinado. Además de ser una función muy sencilla de habilitar, lo mejor es que se puede utilizar la conexión Wi-Fi del terminal y no solo su tarifa de datos. Se puede gestionar para controlar la conexión desde

Módem Bluetooth

Similar a la anterior, pero en este caso sin cables de manera inalámbrica. De esta manera se puede compartir la conexión a Internet de tu teléfono vinculándolo a otro dispositivo mediante el estándar Bluetooth. A partir de aquí la conexión se produce emparejando dispositivos. Si el dispositivo se ha conectado anteriormente podrás volver a conectarlo siempre que lo necesites en la lista de dispositivos redireccionados.

Una función interesante la de compartir la conexión a Internet de un smartphone, que podemos usar para urgencias si no contamos con una buena tarifa móvil y para usos más potentes si contamos con muchos datos que poder gastar. Para los afortunados que tengan una tarifa de datos móvil ilimitada y acceso a una buena red celular podrá extraer todo el potencial de esta característica y cuando el 5G esté desplegado en su totalidad, potencialmente prescindir de otros tipos de servicios de Internet fijos.