Han pasado nada menos que 8 años desde que conocimos por primera vez Cyberpunk 2077, que tras el enorme cuentagotas de información, culmina hoy con la publicación de su último tráiler, en el que podemos echar un vistazo más a fondo sobre el sistema de juego, así como diversos vídeos sobre la experiencia que muy pronto nos brindará este título, y todo lo que ha conllevado su desarrollo.

Y es que en total nos encontramos con más de 5 minutos de imágenes dentro del juego, mostrando interacciones y escenas de acción nunca antes vistas, además de revelarse más detalles sobre la historia y los personajes (incluyendo su trasfondo y sus motivaciones). Además de comentar el objetivo principal de V (protagonista del juego, una nueva cara entre los mercenarios de la ciudad que cuenta con diversas mejoras cibernéticas), parte del tráiler estará dedicado al desarrollo del personaje y a algunas de las actividades secundarias en las que podrán participar los jugadores.

Aunque este no ha sido el único nuevo aporte. Y es que la última conferencia de CD Project Red comenzó con la revelación de otro tráiler de Cyberpunk 2077 centrado en Johnny Silverhand (interpretado por el «sobrecojedor» Keanu Reeves) y la conexión única que comparte con el protagonista del juego, V. Esto fue seguido por un video detrás de escena con Keanu Reeves hablando sobre su transformación en Night. El rockero rebelde icónico de la ciudad, con un vistazo a las sesiones de grabación de captura de voz y movimiento.

A continuación, con JALI, el episodio se centró en la innovadora solución tecnológica utilizada en Cyberpunk 2077 para potenciar las expresiones faciales y la sincronización de labios de los personajes del juego. El video proporciona información sobre cómo este motor hace que las actuaciones sean totalmente realistas para los once idiomas disponibles.

Los jugadores que buscan entrar en el estado de ánimo para Cyberpunk 2077 ahora también pueden ver el EP Original Score recién lanzado, con 6 pistas para un total de 22 minutos de tiempo de escucha. El EP ya está disponible en una selección de plataformas de transmisión y distribución de música digital.

O disfrutar de «Score and Music», un vistazo más profundo al trabajo de Marcin Przybyłowicz ( The Witcher 3: Wild Hunt ), PT Adamczyk ( GWENT: The Witcher Card Game , Thronebreaker: The Witcher Tales ) y Paul Leonard-Morgan ( Dredd , Limitless , Battlefield: Hardline ), junto con músicos colaboradores, y cómo se ha creado toda la música original que engloba la atmósfera futurista del videojuego.



Cyberpunk 2077: todos los detalles compartidos hasta la fecha

Volviendo a los vídeos que ha publicado CD Projekt RED nos encontramos con diferentes claves que cubren aspectos tan importantes como las armas, las decisiones que podremos tomar o el toque RPG que presenta Cyberpunk 2077, perfectamente integrado desde el momento en el que creamos nuestro personaje.

Así pues, si bien la historia contará con una línea central común, tendremos que elegir entre tres orígenes diferentes: «Street Kid», «Nomad» y «Corpo», que podemos traducir como niño de la calle, nómada que vive en las afueras y chico de corporación, es decir, un «pez gordo». Elegir uno u otro origen tendrá como resultado un comienzo del juego totalmente distinto.

Por otra parte, también se ha profundizado en las diferentes especializaciones y habilidades. Podremos centrarnos en armas poderosas, inteligentes o tecnológicas. Cada una tendrá sus propias ventajas, y deberemos tenerlas claras para poder utilizarlas de forma óptima. Por ejemplo, las armas inteligentes nos harán la vida más fácil al contar con sistemas de seguimiento y de rastreo, mientras que las armas poderosas nos permitirán arrasar a los enemigos con mayor facilidad.

Para la banda sonora CD Projekt RED ha confiado en la banda sueca Samurai que, curiosamente, tiene también un pequeño papel en la historia de Cyberpunk 2077, ya que es la banda que lidera Johnny Silverhand, un personaje que está interpretado por Keanu Reeves. No os entretengo más, disfrutad de los vídeos.

La gran incógnita: ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Cyberpunk 2077?

Tras una enorme cantidad de retrasos, llegados incluso después de que el juego lograse conseguir la certificación «oro» del proceso de producción, algo que esencialmente significaba que el juego ya estaba terminado y listo para la producción en masa, según asegura el propio equipo de desarrollo la última fecha de llegada de Cyberpunk 2077 ya es definitiva.

Y es que a falta de «asegurarnos de que todo funcione bien y que cada versión funcione sin problemas» y pese a la bastante justificada reticencia que tienen todavía muchos de los jugadores, si todo sigue como debe, Cyberpunk 2077 se pondrá a la venta el próximo 10 de diciembre, realizando un aterrizaje completo para todas las plataformas con versiones para PC, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia y la nueva generación de consolas Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Además, los poseedores de las versiones de Xbox One y PlayStation 4 podrán disfrutar de una actualización gratuita de Cyberpunk 2077 que aprovechará al máximo las plataformas de nueva generación, acercándoles a la experiencia más completa del juego.