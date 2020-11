Tras las numerosas filtraciones, finalmente ha llegado la fecha de presentación del nuevo POCO M3, un teléfono de gama media que, además de un diseño rompedor y totalmente fuera de la norma, parece buscar establecer un nuevo estándar de precios todavía más económico.

Especificaciones POCO M3

Sistema operativo Android 10 personalizado con la capa MIUI 12 Pantalla Pantalla LCD de 6,53 pulgadas con Corning Gorilla Glass 3 Resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles) con ratio 19,5:9 SoC Qualcomm Snapdragon 662 GPU Ardeno 610 Memoria 4 GB de RAM Almacenamiento 64 o 128 GB de almacenamiento Cámara frontal 8 MP Cámara trasera Configuración triple:

·48 MP

·2 MP retrato

·2 MP macro Conectividad Wi-Fi, 4G LTE / 3G / 2G, Bluetooth, NFC, A-GPS, GLONASS, USB-C, jack 3,5mm, Sensor de huellas lateral Batería 6.000 mAh con carga rápida de 18W y carga inversa Dimensiones Sin especificar Peso 197 gramos Precio Desde 149 euros

Como podemos ver, con unas características muy similares a las del Redmi Note 9, el nuevo POCO M3 parece estar dispuesto a arrebatarle todo el protagonismo. Y es que aunque equipe un procesador inferior en rendimiento, el hecho de abandonar MediaTek por un chipset desarrollado por Qualcomm le que aportará mayores ventajas de cara a la instalación de Custom ROMs, mejores GCam, etc.

Aunque este no será su único aspecto llamativo, ya que gracias a la inclusión de una enorme batería de 6.000 mAh, nos encontraremos con el smartphone de toda la familia Xiaomi con mayor capacidad presentado hasta la fecha, y que nos promete hasta dos días y medio de uso por cada carga. Así pues, no podemos obviar la clara pulla a Apple, asegurando que este teléfono incluirá un cargador de 22,5 W en la caja, sin ningún precio adicional.

Echando un vistazo al frontal tenemos un acabado todo pantalla con una cámara integrada en una muesca en forma de gota de agua. No hay ni rastro del lector de huellas dactilares, pero no os preocupéis, esto no quiere decir que el Poco M3 vaya a carecer de dicho componente, este se ha «escondido» en el botón de encendido del terminal, que está situado en el lateral del smartphone.

En la parte trasera de dicho smartphone nos encontramos con la clásica isleta rectangular colocada en vertical que, además de albergar el conjunto de cámaras, integrará todo el espacio horizontal con una cubierta de color negro sobre la que destacará el logotipo de «POCO» en un visible color blanco. Algo que ya vimos en anteriores terminales como el Poco X3 NFC, y que al menos a título personal, no termina de convencernos.

Aunque no podemos evitar hacer un detalle especial en estas cámaras, con un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de dos sensores para retratos y modo macro, asegurándonos una funcionalidad completa con las demandas y principales tipos de capturas realizadas por los usuarios.

Disponibilidad y precio

Aterrizando en nuestro país bajo tres variantes de acabado texturizado de cuero en color negro, azul y amarillo, el nuevo POCO M3 estará disponible por el tremendamente económico precio de 149,99 euros para su modelo de 64GB UFS 2.1, una cifra que apenas aumentará hasta los 169,99 euros de su variante mayor, con 128GB y almacenamiento UFS 2.2.

Así pues, a partir del próximo 27 de noviembre podremos encontrar este teléfono de gama media en la web oficial de la marca así como las tiendas de Xiaomi, llegando ligeramente más tarde, a partir del 2 de diciembre, a otros distribuidores como Amazon, PcComponentes y MediaMarkt.

Pero eso no es todo, ya que con motivo de la campaña de ofertas del Black Friday, durante esta semana de lanzamiento podremos encontrar ambos teléfonos rebajados hasta los 129 y 149 euros respectivamente.