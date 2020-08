LG Wing, o cómo dos pantallas pueden resultar muy prácticas

Que los fabricantes de smartphones están muy volcados en el diseño de terminales con doble pantalla no es nada nuevo. Sin embargo, LG Wing resulta particularmente interesante, porque se aleja del planteamiento convencional de este tipo de dispositivos, proponiendo un nuevo diseño muy innovador y que, como podrás comprobar a continuación, sí que ofrece posibilidades fuera del alcance de los smartphones con doble pantalla vistos hasta ahora.

Es muy poco lo que se sabe todavía del LG Wing, cuya llegada no se espera, por lo menos, hasta el mes de octubre (y posiblemente sea más tarde, si nos fijamos en la poca información que se ha desvelado hasta el momento). De momento se especula con que contará con un SoC Snapdragon 765 o 765G. Una teoría que puede ganar peso a la vista del vídeo que ha publicado hoy SlashGear, y que nos muestra el que, en mi opinión, es el mejor ejemplo de cómo dos pantallas pueden resultar tremendamente útiles:

Como puedes comprobar en el vídeo, LG Wing se sale del planteamiento de generar una gran pantalla a partir de unir las dos del dispositivo y, en su lugar, propone una pantalla principal del tamaño estándar y una segunda de la mitad de tamaño, plegable y que muestra contenido que no tiene porqué estar relacionado con el de la pantalla principal. El ejemplo del vídeo, con la pantalla principal mostrando el navegador GPS y la secundaria con el reproductor de música y, eventualmente, las llamadas entrantes, me ha hecho desear con muchas ganas tener un teléfono así.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que para que el LG Wing pueda ofrecer de manera generalizada lo que se muestra en ese vídeo, no es suficiente con fabricar el dispositivo. Tanto el sistema operativo como las apps deben ser compatibles con el mismo, y este es un campo en el que, pese a que los teléfonos con doble pantalla ya llevan un tiempo siendo foco de atención, no se han producido grandes avances al respecto, como podemos ver con el Galaxy Flip o el LG G8X. Quizá los desarrolladores ya estén trabajando para dar un mejor soporte a esta tecnología, pero de momento no hay grandes señales de ello.