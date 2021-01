SpaceX agrega enlaces láser a los satélites de Starlink

A estas alturas ya nadie duda de lo increíblemente ambicioso que es Starlink, el proyecto de SpaceX para ofrecer acceso a Internet de manera global vía satélite. Ya son más de 1.000 los satélites puestos en órbita por el proyecto de Elon Musk para no dejar ni un rincón de nuestro planeta sin acceso a la red, y de cumplirse los planes a medio y largo plazo, su red completa alcanzaría los 42.000 satélites. Por poner este dato en perspectiva, hasta los primeros lanzamientos de Starlink la cantidad aproximado de satélites alrededor de la Tierra era de 2.100.

Ahora bien, aunque el grueso de la conexión del servicio de SpaceX son los satélites, evidentemente es necesario que existan estaciones base en la Tierra, que provean a los satélites de las conexiones necesarias con Internet. Unas estaciones que pueden ser puestas en funcionamiento sin problema en gran parte de nuestra geografía, pero que se enfrentan a un despliegue mucho más complicado, cuando no imposible, en determinadas regiones, y el ejemplo perfecto de ello son los polos.

La solución sencilla sería, claro, descartar la cobertura en dichas regiones, puesto que además la demanda de Internet de banda ancha en las mismas es bastante reducida. Sin embargo, y dado que el propósito de SpaceX es ofrecer cobertura global, la solución ideada para solventar el problema de las bases terrestres es poner en órbita satélites con enlaces láser entre ellos, capaces por lo tanto de actuar como transmisores de datos, para eludir así la necesidad de dichas instalaciones. Los enlaces láser entre satélites permiten transferir comunicaciones entre ellos, ya sea en el mismo plano orbital o en un plano adyacente.

De momento SpaceX ha puesto en órbitas polares 10 satélites con enlace láser , a modo de prueba de esta tecnología y tras recibir la aprobación por parte de la FCC para llevar a cabo esta operación. No obstante este número crecerá muy rápidamente, puesto que los planes son equipar con este tipo de conexión todos los satélites que sean puestos en órbita para la red StarLink en 2022, y se entiende que también en años sucesivos.

All sats launched next year will have laser links. Only our polar sats have lasers this year & are v0.9.

— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2021