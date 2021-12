Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y aunque esta sección es apenas una anécdota entre todo lo que publicamos semanalmente en MC, yo intento cuidarla: que nos e me escape nada, destacar lo que más merezca ser destacado, aunque no sea exactamente de mi gusto… Por eso me he tragado El poder del perro, cuya coletilla bien podría haber sido carbunco pal usuario de Netflix…

Netflix

Así que comenzamos por Netflix, todo debido al estreno esta semana en la platafoma de El poder del perro, aunque como es habitual, la gran N del VOD trae otras muchas cosas bajo el brazo.

Sin embargo, no había nada más destacado esta semana en Netflix o, para el caso, en cualquier otra plataforma, cines incluidos, que El poder del perro, la última y prelaureada cinta de Jane Campion. En mi repaso de rigor, no he podido encontrar una sola mala crítica para la nueva obra de la directora de El piano. Y es que la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst desprende sobriedad y buen gusto en cada plano…

… a pesar de ser un auténtico peña, un hastío bajo la montaña del que no se libran ni los personajes que dan vida a la historia. Dice la sinopsis de El poder del perro en Netflix que «un ranchero autoritario y carismático emprende una cruel guerra contra la nueva esposa de su hermano y el hijo de esta… hasta que un secreto del pasado sale a la luz». Pues no hay nada de eso: mentira podrida. O si lo hay, la directora lo cuenta de manera lamentable.

La cuestión es que El poder del perro está entusiasmando a la crítica, que ya la encumbra como una de las grandes candidatas a todos los premios que se tercien. Será verdad, como lo fue con la igualmente tediosa El piano. No niego que el trío protagonista lo borde, porque lo hace, pero la trama, el ritmo y el infantil giro final son tan insípidos que de no ser porque el apartado artístico mantiene al espectador mirando hacia la pantalla…

Por cierto: El poder del perro no es un wéstern: es un drama con pretensiones de profundidad que ni llega a rozar.

Otro estreno destacado es la segunda parte de la quinta y última temporada de La casa de papel, el fenómeno televisivo español que debió haber terminado hace mucho, cuando podía haberlo hecho en lo alto; pero Netflix prefirió estirar el chicle hasta que se rompió e incluso un poco más. Pues bien, por fin se acaba todo de una vez por todas… más o menos, ya que se ha anunciado una precuela encabezada por ‘Berlín’ para 2023.

Sea como fuere, hay que reconocerle los méritos a la obra, que con todos sus fallos -que ‘El profesor’ eligiera a semejante grupo de chalados, dispuesto para romper toda suspensión de la incredulidad que se ponga por delante, tiene miga- supo romper esquemas y sacar a la ficción española más allá de Los hombres de Paco y hacía falta. Netflix, desde luego, ha sabido capitalizarlo.

Por último, destacamos… Sí: Netflix se ha hecho con el más reciente especial navideño de la fantástica oveja Shaun: La oveja Shaun: El vuelo antes de Navidad. Y aquí da igual si tienes dos u ochenta años, porque te va a gustar seguro.

Más contenidos exclusivos:

Azul cobalto . «Cuando un aspirante a escritor y su hermana se enamoran del mismo huésped alojado en su casa, los sucesos derivados de la situación sacuden su tradicional familia.»

. «Cuando un aspirante a escritor y su hermana se enamoran del mismo huésped alojado en su casa, los sucesos derivados de la situación sacuden su tradicional familia.» Charlie en Villapegatina (T4). «Charlie crea historias superdivertidas usando diferentes formas geométricas ¡y necesita tu ayuda! Acompáñale en mil y una aventuras diferentes para todos los públicos.»

(T4). «Charlie crea historias superdivertidas usando diferentes formas geométricas ¡y necesita tu ayuda! Acompáñale en mil y una aventuras diferentes para todos los públicos.» Donde la verdad se esconde . «Cuando dos hermanos descubren un misterioso agujero en una pared de la casa de sus abuelos, una serie de sucesos horribles revelan secretos siniestros sobre su familia.»

. «Cuando dos hermanos descubren un misterioso agujero en una pared de la casa de sus abuelos, una serie de sucesos horribles revelan secretos siniestros sobre su familia.» Elfos (T1). «Las vacaciones de Navidad de una adolescente y su familia se convierten en una auténtica pesadilla cuando descubren la ancestral amenaza que acecha su retiro isleño.»

(T1). «Las vacaciones de Navidad de una adolescente y su familia se convierten en una auténtica pesadilla cuando descubren la ancestral amenaza que acecha su retiro isleño.» Enséñame el camino a casa . «Las emotivas historias de indigencia en la Costa Oeste de Estados Unidos enmarcan este retrato cinematográfico de una creciente crisis humanitaria.»

. «Las emotivas historias de indigencia en la Costa Oeste de Estados Unidos enmarcan este retrato cinematográfico de una creciente crisis humanitaria.» JoJo’s Bizarre Adventure (T3). «Varias generaciones de la familia Joestar —siempre con el mismo apodo— luchan contra villanos sobrenaturales en diversas épocas.»

(T3). «Varias generaciones de la familia Joestar —siempre con el mismo apodo— luchan contra villanos sobrenaturales en diversas épocas.» Jurassic World: Campamento Cretácico (T4). «Seis adolescentes invitados a un campamento ultramoderno en Isla Nublar deben unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan.»

(T4). «Seis adolescentes invitados a un campamento ultramoderno en Isla Nublar deben unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan.» La serpiente verde . «Mientras intenta liberar a su hermana de las garras de Fahai, Xiao Qing acaba en una ciudad distópica y conoce a un misterioso hombre que no recuerda su pasado.»

. «Mientras intenta liberar a su hermana de las garras de Fahai, Xiao Qing acaba en una ciudad distópica y conoce a un misterioso hombre que no recuerda su pasado.» Los 14 ochomiles: No hay nada imposible . «El intrépido escalador nepalí Nimsdai Purja emprende una misión aparentemente imposible: coronar los 14 picos del mundo que superan los 8000 metros en solo siete meses.»

. «El intrépido escalador nepalí Nimsdai Purja emprende una misión aparentemente imposible: coronar los 14 picos del mundo que superan los 8000 metros en solo siete meses.» Lost in Space (T3). «Tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, la familia Robinson lucha desesperadamente por sobrevivir y escapar, pero está rodeada de peligros ocultos.»

(T3). «Tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, la familia Robinson lucha desesperadamente por sobrevivir y escapar, pero está rodeada de peligros ocultos.» Mo Amer: Mohammed in Texas . «En Houston, su ciudad natal, Mo Amer habla sobre el pánico pandémico, un Bradley Cooper decepcionado, la apropiación del hummus y el arte de decir palabrotas en árabe.»

. «En Houston, su ciudad natal, Mo Amer habla sobre el pánico pandémico, un Bradley Cooper decepcionado, la apropiación del hummus y el arte de decir palabrotas en árabe.» Soltero hasta Navidad. «Peter le pide a su amigo que finja ser su novio durante una visita a casa por Navidad, pero su plan (y sus sentimientos) cambian cuando su familia hace de celestina.»

Entra en catálogo:

13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

44 Gatos (T1)

Barbie: Grandes sueños en la Gran Manzana

Bordertown: Murales de sangre

Brooklyn Nine-Nine (T17)

Donde caben dos

El 6° día

El aire de París

El dictador

El robo

El tesoro del Amazonas

Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando

Esas tonterías

Escalona (T1)

Exploring The Snow – The Final Volume

Guerra Mundial Z

Hanna

La casa de la codicia

La profesora francesa

La vida inmoral de la pareja ideal

Los Reyes Magos

Man About the House

Marchemos, hijos de la patria

MIB: Men in Black: Hombres de negro

Miedo en la noche

Ninja Turtles

Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Ninjago (T2)

Para nosotros las inglesitas

Reto al destino

SexPact

Sicario: El día del soldado

Sparkle

The Cleanse

The End of the Journey

The Equalizer 2

The Italian Job

Tokyo Godfathers

Underworld: Guerras de sangre

Amazon Prime Video

Continuamos con Amazon Prime Video, que también tiene en su haber varios lanzamientos, incluyendo el de la nueva temporada de la serie El pueblo, o los dos estrenos que destacamos.

En primer lugar, la película de ciencia ficción Instintos ocultos, que más bien es un thriller con ambientación espacial para jovenzuelos de hormona levantisca…

O Harlem, la nueva comedia de Prime Video, montada sobre la arquetípica historia coral de un grupo de amigas que se enfrentan a la trintena intentando no perder el glamour.

Más contenidos exclusivos:

Bayern Múnich, detrás de la leyenda (T1). «Por primera vez, el Bayern de Múnich muestra sin filtros lo que se cuece en el vestuario y su directiva. Descubre el interior del club en esta serie de Amazon «Detrás de la leyenda». Un documental de seis episodios que muestra la turbulenta temporada después del título de Liga de Campeones de Lisboa, celebra los éxitos del pasado y vincula los momentos cruciales del club y el equipo actual.»

(T1). «Por primera vez, el Bayern de Múnich muestra sin filtros lo que se cuece en el vestuario y su directiva. Descubre el interior del club en esta serie de Amazon «Detrás de la leyenda». Un documental de seis episodios que muestra la turbulenta temporada después del título de Liga de Campeones de Lisboa, celebra los éxitos del pasado y vincula los momentos cruciales del club y el equipo actual.» Creadores (T1). «Creadores recoge el testimonio de los grandes nombres de la cultura española en primera persona. Los cineastas Isabel Coixet y Fernando Trueba, el artista Antonio López, el cocinero Juan Mari Arzak, los arquitectos internacionales RCR y Patricia Urquiola, el fotógrafo Alberto García-Alix o el escritor Antonio Muñoz Molina hablan de sus experiencias, sus procesos creativos y su visión del mundo.»

(T1). «Creadores recoge el testimonio de los grandes nombres de la cultura española en primera persona. Los cineastas Isabel Coixet y Fernando Trueba, el artista Antonio López, el cocinero Juan Mari Arzak, los arquitectos internacionales RCR y Patricia Urquiola, el fotógrafo Alberto García-Alix o el escritor Antonio Muñoz Molina hablan de sus experiencias, sus procesos creativos y su visión del mundo.» El pueblo (T3). «El pueblo está nuevamente despoblado. Cándido, Arsacio y Ovejas están tristes y “amuñaos”, hasta que deciden dar luz verde al proyecto del hotel rural. A la llamada acuden algunos urbanitas históricos a los que la vida sigue sin sonreír lejos de esta bella tierra soriana. A ellos se sumarán nuevos colonos de toda clase y condición que harán que Peñafría vuelva a palpitar (metafóricamente).»

(T3). «El pueblo está nuevamente despoblado. Cándido, Arsacio y Ovejas están tristes y “amuñaos”, hasta que deciden dar luz verde al proyecto del hotel rural. A la llamada acuden algunos urbanitas históricos a los que la vida sigue sin sonreír lejos de esta bella tierra soriana. A ellos se sumarán nuevos colonos de toda clase y condición que harán que Peñafría vuelva a palpitar (metafóricamente).» Sainz, vivir para competir (T1). «Carlos Sainz ha cumplido 59 años. Mientras los rivales de su generación ya han colgado el casco, él sigue al máximo nivel, año tras año. Su historia es un ejemplo de perseverancia. Bicampeón del mundo de rallyes, y tres veces ganador del Dakar, su ambición no tiene límites. Vivimos junto a él su año más trepidante, que además ha supuesto el debut de su hijo, Carlos, como piloto de Ferrari.»

Entra en catálogo:

A casa por Navidad

Arándanos en Navidad

Carrusel de Navidad

Christmas at Pemberley Manor

Christmas With The Darlings

El hechizo del pastel de Navidad

El pacto

El secreto del muérdago

Estrella de Navidad

Golpe de Estado

Jingle Bell Bride

Josee, el tigre y los peces

La Navidad de la columnista

La Navidad llega dos veces

La sentencia

Navidad sobre ruedas

No Game, No Life: Zero

Romance navideño a domicilio

Segunda oportunidad para el primer amor

Sorpresa en Navidad

Un pueblo en Navidad

HBO Max

HBO Max sigue por su parte recuperando y rellenando material, al tiempo que estrena una par de curiosidades sin, esperemos, demasiados recorrido.

¡Vuelta a Hogwarts! Pero no es como te esperas: Harry Potter: el Torneo de las Casas de Hogwarts es una vuelta al universo del joven mago, sí, pero de la mano de muggles nada menos. Un concurso con toques de reality que dará vergüenza ajena al común de los mortales, pero que puede enganchar al común de los adictos al mundo mágico de J. K. Rowling.

Más contenidos exclusivos:

Accoustic Home (T1). «Conocemos en profundidad a 10 artistas del mundo de la música a través de un concierto acústico y de sus propias

vivencias. La música sale de los escenarios y atraviesa temas y realidades que van mucho más allá de lo propiamente

musical.»

Entra en catálogo:

15 minutos

Acoso en las aulas

Adrienne

All That Glitters: Britain’s Next Jewellery Star (T1)

American Splendor

Amor con preaviso

Angel Rodriguez

Angela Black (T1)

Balada triste de trompeta

Batman del futuro: El regreso del Joker

Batman y Harley Quinn

Batman: El asalto de Arkham

Batman: El regreso del Caballero Oscuro

Batman: Hush

Batman: La broma asesina

Bendito alcoholismo

Bernard y Doris

Bessie

Bored to Death (T3)

Búscame en París (T3)

Capturing Mary

Cinema Verite

Citizen USA: A 50 State Road Trip

Clear history

Coma

Como gustéis

Crazy, Stupid, Love

Cuando menos te lo esperas…

Di que sí

El destino de Júpiter

El espíritu de la salsa

El hombre de Hielo y el Psiquiatra

El juego del cambio

El jugador de ajedrez

El viajante

En el corazón del mar

En la sombra

Encuéntrame en Paris (T3)

Escuadrón Suicida

Fantástico Sr. Fox

Grey Gardens

Hemingway & Gellhorn

HIT (T1)

How To with John Wilson (T2)

Huérfanos de Brooklyn

Juego de armas

Kamikaze

La caza

La huérfana

La novia

La sala (T1)

Los crímenes de Oxford

Love Life (T1)

Malaka (T1)

Mi casa en París

Nacida para ganar

No es país para viejos

Pequeñas mentirosas (T1)

Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests

Phil Spector

Presentando a Pancho Villa

Pu-239

Richard Jewell

Robot Chicken (T1)

Siempre feliz

Sully

The Border (T3)

The Brink (T1)

Tig Notaro: Drawn

Toni Erdmann

Truman

Un asunto real

Un día más con vida

Valentine Road

Warm Springs

What Happened, Brittany Murphy? (T1)

Wonder Woman: Linaje

Zona hostil

Disney+

Vamos terminando la ronda con Disney+, que si no fuera por lo que entra por Star ahuyentaría a más usuarios de los que atrae con las series de jedis y superhéroes.

Entra en catálogo:

Alatriste

Anacleto: Agente secreto

Better Things (T1-T4)

Caminantes (T1)

Cosmos: otros mundos (T1)

(T1) El diario de Greg

Flipante Noa! (T1)

Flipante Noa

Hawaii: Sharks of the fire goddess

Hitman : Agente 47

Joy

Los Green en la gran ciudad

Los Green en la gran ciudad (T2)

Los Teleñecos en Navidad: Cartas a Santa Claus

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas

Predator Fail

Violetta en concierto

Wild Centroamérica (T1)

Apple TV+

Y terminamos definitivamente con Apple TV+, que solo da para villancicos ya.

Contenidos exclusivos: