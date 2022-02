SpaceX pierde 40 satélites por una tormenta solar

Febrero no ha empezado bien para SpaceX o, para ser más concretos, para Starlink, el servicio de acceso a Internet vía satélite que la compañía lleva desplegando desde enero de 2019, y según los datos disponibles actualmente debe contar con alrededor de 2.000 satélites en órbita, de los 42.000 que pretende que, a medio plazo, conformen la super malla de orbitadores que proporcionen un acceso a la red que pretende competir, en precio y prestaciones, con la banda ancha.

El espacio, idealizado por muchos, es en realidad un medio bastante hostil, la combinación de atmósfera y campo magnético que rodean nuestro planeta suponen una barrera que nos protege de muchas de las amenazas que nos podemos encontrar a medida que nos vamos alejando de la superficie. Pero todos los satélites que salen a la órbita, aún a la órbita baja, se exponen a parte de dichas amenazas, que suponen un riesgo aún mayor si se producen en momentos críticos para dichos artefactos. Y la semana pasada SpaceX aprendió esa lección a la fuerza.

Como podemos leer en su página web, el pasado jueves la nave Falcon 9 lanzó 49 satélites que, una vez fuera ya del sistema de lanzamiento de SpaceX, debían realizar de manera independiente algunos ajustes de posición hasta ubicarse correctamente dentro de la malla satelital de Starlink. Esta operación tiene lugar a alrededor de 210 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra y, hasta el momento, esta última fase siempre se había completado sin complicaciones mayores.

Sin embargo, en la misión de la semana pasada esta fase de despliegue de los satélites coincidió, para su desgracia, con una tormenta geomagnética, un evento que puede tener varios orígenes (como una onda de choque de viento solar o una eyección de masa coronal) y que incide, de manera directa, con el campo magnético terrestre, modificando sustancialmente las condiciones que se dan en regiones de la órbita de nuestro planeta.

A consecuencia de esta tormenta solar, los satélites de SpaceX que debían desplegarse una vez fuera del Falcon 9, se encontraron con mucha más resistencia de la que es habitual. Concretamente, según la telemetría de los mismos, los artefactos de Starlink se habrían enfrentado a una resistencia un 50% superior a la que se ha dado en lanzamientos anteriores. Unas condiciones en las que los satélites no pudieron operar con normalidad para ubicarse adecuadamente y entrar en servicio.

Como procedimiento de emergencia, SpaceX activó el modo seguro de los satélites. En el mismo, estos dispositivos adoptan una posición que minimiza el arrastre, facilitando así su desplazamiento en condiciones no óptimas. Pero tampoco sirvió de nada, según la compañía. Finalmente hasta 40 de los 49 satélites del lanzamiento no fueron capaces de alcanzar su posición prevista, de manera que han quedado en la órbita baja y ya sin posibilidad de recuperar, por sus propios medios, la que debía ser su ubicación.

Según informa la compañía, eso sí, no existe riesgo de que los satélites perdidos colisiones entre sí ni con otros elementos que se encuentran en la órbita baja, pues se encontrarían a una altura que no coincide con la de los orbitadores de nuestro planeta. Aunque SpaceX no ha proporcionado números concretos, afirman que parte de los satélites ya se habrían desintegrado al precipitarse sobre la atmósfera de la Tierra, y el resto de ellos sufrirán la misma suerte.

El diseño de los satélites de Starlink provoca, según afirma SpaceX, que éstos se desintegren por completo si, por cualquier circunstancia (como un incidente como éste a la salida de la órbita al finalizar su vida útil), su órbita decae hasta el punto de que caen sobre la atmósfera de nuestro planeta. Esto sirve, afortunadamente, para evitar que se siga incrementando el ya muy preocupante problema de la basura espacial.

No obstante, este incidente es un recordatorio más de que cualquier incidencia o fenómeno natural puede modificar sustancialmente las condiciones que se dan en el espacio. Doy por sentado que, desde el primer día, en SpaceX son muy conscientes de ello pero, aún así, me pregunto si este incidente se traducirá en algún tipo de cambio en la operativa de la compañía. Y es que el coste económico que ha podido tener este lanzamiento casi totalmente fallido, sin duda es un problema.