Samsung Galaxy Ring: ¿ocho, nueve o diez tamaños?

Aunque todavía no tenemos confirmación oficial, todo apunta a que la llegada al mercado del esperado Samsung Galaxy Ring tendrá lugar este verano, o al menos el anuncio de la fecha elegida para dicho movimiento. Hace ya años que empezamos a escuchar rumores sobre este wearable, como cuando se registró una patente allá por 2020. Todo se aceleró, no obstante, en octubre del año pasado, cuando una filtración nos adelantó que sería presentado en el Galaxy Unpacked de verano de 2024. Finalmente no fue exactamente así, ya que se adelantó en el Unpacked de enero, y Samsung lo llevó al MWC, de modo que pudimos verlo por primera vez.

Con todos estos precedentes, la filtración de octubre del año pasado ha cobrado todavía más sentido, al punto de que prácticamente podemos dar por seguro que el anuncio de lanzamiento del Samsung Galaxy Ring se producirá en el evento de Samsung de este verano, junto con la presentación de los Galaxy Z Fold6 y Flip6, así como el Galaxy Watch7. Algo que tendría bastante sentido, pues podemos esperar que el anillo establezca una relación especialmente estrecha entre anillo y reloj.

Samsung ya nos adelantó, entre otros detalles, que el Galaxy Watch estará disponible en nueve tallas (desde la 9 hasta la 30 en España) y tres colores (negro cerámica, platino plata y oro), lo que coincide con lo que pudimos ver en los expositores que vimos en la presencia de Samsung en el salón de Barcelona. O, al menos, eso es lo que pensábamos, y es que ahora, cuando todavía faltan unos meses hasta finales de julio, se ha producido una filtración que nos invita a dudar.

Dicha información proviene de GalaxyClub, que ha obtenido los números de serie de los modelos del Galaxy Ring, y lo llamativo es que son ocho, pero además con un doble espacio entre ellos, que nos hace pensar que en algún momento han sido diez. Para que lo entiendas mejor, estos son los números de serie revelados por este medio:

SM-Q500

SM-Q501

SM-Q502

SM-Q505

SM-Q506

SM-Q507

SM-Q508

SM-Q509

Como decía antes, verás que son ocho referencias, y no nueve como esperábamos, pero un rápido vistazo a la lista nos muestra que, siguiendo el orden secuencial, faltan los modelos Q503 y Q504, algo que resulta un tanto extraño, dado el orden del resto de las referencias.

Esto, claro, nos invita a pensar qué ha ocurrido con las versiones del Galaxy Ring a las que les correspondían los códigos «desaparecidos». Una teoría, quizá la más plausible, es que el proyecto inicial era lanzar diez tamaños, pero que posteriormente se decidiera reducir el número a nueve, lo que coincide con su aparición en el Mobile World Congress, y que con posterioridad a dicho momento se haya vuelto a reducir la cantidad de tamaños disponibles, esta vez a ocho.

Otra teoría es que en dicha lista, por la razón que sea, falte la referencia al noveno tamaño, y que Samsung se haya reservado las referencias Q503 y Q504 para alguna edición especial. No obstante, y salvo que estas se comercialicen al mismo tiempo que el resto, no tiene mucho sentido reservar esas posiciones en medio de la lista. Encajaría, eso sí, que esas dos referencias correspondan al noveno tamaño, y que éste vaya a contar con dos versiones distintas, que por la razón que sea no se han hecho constar en la lista a la que ha tenido acceso GalaxyClub.

¿Cuál es tu apuesta al respecto? ¿Serán ocho o nueve las tallas con las que el Galaxy Ring llegará al mercado? Y, ya que hablamos de este wearable, ¿te plantearías, a la espera de verlo en acción, emplear un anillo de este tipo?