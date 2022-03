AVM ha presentado el FRITZ!Repeater 1200 AX, un repetidor de última generación que mantiene el diseño clásico al que nos tiene acostumbrados la compañía alemana, y que da el salto al estándar Wi-Fi 6. Dicho estándar ofrece importantes mejoras frente al Wi-Fi 6, como ya sabrán nuestros lectores habituales, aunque si tienes dudas al respecto no te preocupes, puedes consultar este artículo que publicamos hace unos meses. En él encontrarás toda la información que necesitas.

Dentro del catálogo de productos de AVM, los repetidores se han convertido en las soluciones más vendidas en España. Con esto en mente, no es extraño que la compañía alemana se haya apresurado a traer a nuestro país el FRITZ!Repeater 1200 AX, uno de sus repetidores más importantes y más interesantes por valor precio-prestaciones, ya que podemos conseguirlo por entre 80 y 90 euros, dependiendo del minorista en el que decidamos buscar.

El FRITZ!Repeater 1200 AX es un repetidor de alto rendimiento, de ello da fe su elevada velocidad de trabajo, pero también es una solución fiable, compacta y ligera. Esto último es importante, y es que gracias a su tamaño de solo 80 x 80 x 37 milímetros, podremos instalarlo en cualquier rincón de nuestro hogar, o de nuestra oficina.

Y ya que hablamos de su instalación, para facilitarnos al máximo esta importante tarea, el FRITZ!Repeater 1200 AX viene con un indicador luminoso de intensidad de la señal. Esto supone un valor importante, ya que nos permite encontrar fácilmente la posición óptima para colocar el repetidor, es decir, podremos apurar al máximo la distancia, pero sin caer en el error de utilizar un enchufe que está demasiado alejado del router.

Especificaciones del FRITZ!Repeater 1200 AX

Repetidor compacto compatible con Wi-Fi 6 equipado con dos unidades de radio.

Velocidad de hasta 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Disfrutaremos de un alto rendimiento en cualquiera de las dos bandas.

Optimizado para trabajar en entornos multidispositivo, gracias a su compatibilidad con el estándar Wi-Fi 6.

Compatible con Wi-Fi Mesh, lo que nos permite combinar varios puntos de acceso Wi-Fi para crear una única red inalámbrica inteligente y disfrutar siempre del máximo rendimiento posible.

Muy fácil de instalar y de vincular, gracias a su indicador luminoso de intensidad Wi-Fi y a su botón WPS. Cuenta también con un puerto Gigabit LAN.

Compatible con el último estándar de seguridad WPA3 y conexiones cifradas en zonas de acceso Wi-Fi públicas (OWE).

Integra las tecnologías de repetición de banda cruzada (Crossband-Repeating), selección automática de banda (Bandsteering) y búsqueda automática de canal, lo que significa que nuestra conexión Wi-Fi 6 siempre estará optimizada para ofrecer la mejor experiencia.

Actualizaciones automáticas, funciones de red de invitados, compatibilidad total con el ecosistema de software FRITZ! de AVM y funciones de ahorro de energía.

5 años de garantía.

AVM no nos ha dado todavía el precio oficial de venta, pero como he dicho anteriormente ya hemos podido verlo en algunos minoristas españoles con un precio que parte de los 80 euros. En la web oficial española del fabricante alemán todavía no aparece listado, así que imagino que tendremos que esperar unos días hasta que se produzca su lanzamiento oficial.