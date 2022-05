Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, de nueva, la semana se presenta relajada, lo suficiente como para destacar algo en apariencia tan anodino como El abogado de Lincoln, lo que a su vez nos da pie a volver a saludar a…

Netflix

Netflix, sí señor. Y es que la gran N del VOD se prodiga últimamente bastante poco en la cabecera de la sección básicamente porque la competencia saca cosas a priori más atractivas. En Netflix, sin embargo, suele abundar la basura… Y eso que El abogado de Lincoln no está entrando todo lo bien que debiera; pero había que elegir algo y por mero descarte, ha sido eso.

¿Qué tiene de especial El abogado de Lincoln como para ocupar la cabecera de la sección, cuando la crítica no la está recibiendo precisamente bien? Además, se trata de la típica serie de abogados que mucha frescura no viene a aportar. Bueno, pues además de lo dicho, El abogado de Lincoln su punto a favor en recuperar un género de esos que dan para maratón y, a pesar de lo que diga la crítica, el pedigrí de la serie no es menor.

El abogado de Lincoln es lo nuevo del veterano productor estadounidense David E. Kelley, responsable de clásicos de la televisión como El abogado, Ally McBeal, Boston Legal o, más recientemente, Goliat, Big Little Lies o The Undoing. Solo por eso, El abogado de Lincoln se merece el beneficio de la duda. Y si a ello le sumamos que el resto de la oferta para esta semana en las plataformas VOD es bastante pobre… El abogado de Lincoln la lleva. No hay más.

Otro estreno de Netflix del que se venía hablando bastante es… no, este no: Nuestro padre un documental sobre un famoso especialista en fertilidad muy sinvergüenza, pero como Netflix España no se ha dignado ni a poner el tráiler, de segundo plato os dejamos Ghost in the Shell: SAC_2045: Guerra sostenible, a la que tampoco está acompañando la crítica… y no me extraña, porque tiene una pinta un poco rara. Pero… Por poner algo más de lo mucho que saca la churrería.

Más contenidos exclusivos:

42 días en la oscuridad (T1). «En una ciudad chilena, Cecilia busca desesperadamente a su hermana desaparecida en medio de una tormenta mediática y la investigación policial. Basada en un caso real.»

(T1). «Una enigmática mujer decidida a vengar su trágico pasado se infiltra en una familia poderosa dueña de un imperio de la belleza global que esconde un siniestro secreto.» Christina P: Mom Genes . «En este especial, la humorista Christina P examina los altibajos de ser madre, tener pareja y mucho más desde su pragmático punto de vista típicamente generación X.»

(T2). «Unos (realmente) ricos y juerguistas amigos asiáticos y asiático-americanos de Los Ángeles llevan las fiestas, el glamur y el drama a la máxima potencia en este reality.» El maestro de las fugas . «Un bandido legendario famoso por sus numerosas fugas de la cárcel se plantea cambiar de vida tras conocer a su nueva novia. Basada en la vida de Zdzisław Najmrodzki.»

(T2). «Una honrada abogada encara un dilema moral cuando la policía la obliga a informar sobre su hermano encarcelado, el líder de un grupo criminal.» La vida y las películas de Erşan Kuneri (T1). «Tras reflexionar sobre su obra, una célebre figura del cine erótico decide cambiar de registro y hacer películas de géneros como la ciencia ficción o la acción medieval.»

(T6). «La baja maternal ya ha acabado. Es hora de que estas cuatro madres vuelvan al trabajo mientras lidian con los hijos, los jefes, el amor y la vida en el Toronto actual.» Maverix (T1). «Unos adolescentes locos por el motocross intentan derrotar a sus rivales, sacar lo mejor de los demás y resultar vencedores en esta trepidante serie a todo gas.»

. «Tras hacerse una prueba de ADN en casa, una mujer descubre que tiene numerosos hermanastros y destapa un escándalo relacionado con un famoso especialista en fertilidad.» Nuevas metas (T1). «Cuando el consultor comercial Michi Wyss hereda una granja llena de problemas tras morir su padre, debe lidiar con su pasado rural… y con el futuro de su familia.»

Apple TV+

Apple TV+ también tiene un par de cosas para entretener su suscriptores, aunque si los documentales deportivos no son lo tuyo, solo te queda… (bueno, y las series que mantiene en emisión)

La serpiente de Essex es una serie británica de época basada en la novela de Sarah Perry que junta en pantalla a Tom Hiddleston (Loki, Kong: La Isla Calavera) y Claire Danes (Homeland, Stardust) en una historia sobre religión, ciencia y deseo cuyo impacto estético parece estar siendo bastante superior al recibimiento general que ha tenido entre la crítica especializada, aunque puestos a juzgar la obra bajo este baremo, aun cuando solo lleva un par de episodios emitidos en abierto, es la que mejor parada sale de todos los contenidos destacados en este Novedades VOD.

Más contenidos exclusivos:

El código de la excelencia (T2). «Una serie de deportistas inconfundibles revelan la verdad sobre un momento crucial de sus carreras en el que alcanzaron la excelencia.»

Disney+

Seguimos con Disney+, que llega con poca cosa, pero que se ha agenciado una de esas series de estreno que dan que hablar, aunque no sea para bien. Aunque personalmente me intriga más ese The Quest que si me pilla hace unos años…

No hay misterio que valga: Cómo conocí a tu padre es el refrito de la exitosa comedia Cómo conocía a vuestra madre (también en Disney+), que a fin de cuentas no dejaba de ser un refrito del clásico Friends con sus propios códigos. Pues bien, algún iluminado de la CBS tuvo la idea de volver a hacer lo mismo… pero como mandan los cánones hoy en día: con una mujer de protagonista, con un grupo de amigos que ya no peca de blanco y heterosexual… ¿Resultado? Una bazofia… según la crítica, ¡ojo!

Más contenidos exclusivos:

Sneakerella: Cenicienta en zapatillas . «En esta alegre y musical versión de ‘Cenicienta’, El es un aspirante a diseñador de zapatillas que trabaja en una tienda de Queens. Pero el día en que conoce a Kira King, toda una princesa azul de Manhattan, su corazón da un vuelco.»

. «En esta alegre y musical versión de ‘Cenicienta’, El es un aspirante a diseñador de zapatillas que trabaja en una tienda de Queens. Pero el día en que conoce a Kira King, toda una princesa azul de Manhattan, su corazón da un vuelco.» The Quest (T1). «‘The Quest’ es un concurso inmersivo e innovador en el que ocho adolescentes de la vida real se sumergen en un mundo de ficción, Tierras Eternas. Allí deben salvar un reino y cumplir así una antigua profecía.»

HBO Max

Terminamos el repaso semanal con HBO Max, que llega con un par de nuevas temporadas de sus series, alguna tan excitante como Hack; pero que quitando eso, solo trae como puro estreno un documental.

Más contenidos exclusivos:

Hacks (T2). «Hacks explora la oscura relación laboral entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y una joven de 25 años desconocida pero con mucho que decir.»

(T2). «Hacks explora la oscura relación laboral entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y una joven de 25 años desconocida pero con mucho que decir.» Mayans M.C. (T4). «Mayans M.C. es el nuevo capítulo de la saga de Hijos de la anarquía. La serie está ambientada en un mundo pos Jax Teller, donde Ezekiel «EZ» Reyes acaba de salir de la cárcel y entra en el club de los Mayans como novato.»

(T4). «Mayans M.C. es el nuevo capítulo de la saga de Hijos de la anarquía. La serie está ambientada en un mundo pos Jax Teller, donde Ezekiel «EZ» Reyes acaba de salir de la cárcel y entra en el club de los Mayans como novato.» Rumanía salvaje (T1). «Los Cárpatos, el río Danubio y el mar Negro conforman el país con más parques naturales de Europa. Su riqueza se ve reflejada en sus espectaculares montañas, en sus ríos llenos de vida y en sus florecientes bosques.»

(T1). «Los Cárpatos, el río Danubio y el mar Negro conforman el país con más parques naturales de Europa. Su riqueza se ve reflejada en sus espectaculares montañas, en sus ríos llenos de vida y en sus florecientes bosques.» The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin (T1). «Documental sobre la controvertida gurú de las dietas y líder de su propia iglesia Gwen Shamblin Lara. Tras saltar a la fama, Lara fundó una iglesia cuyas presuntas prácticas acabaron en acusaciones de abuso.»

