Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXXVIII)

Intel Arc Alchemist: todo lo que debes saber de las nuevas gráficas. El lanzamiento de las nuevas tarjetas gráficas dedicadas debería producirse en algún momento de este año y gracias a las numerosas filtraciones y a la información de la propia Intel tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar.

¿Cumple tu PC los requisitos para instalar Windows 11 22H2? El nuevo sistema operativo de Microsoft está en la rampa de salida. Será la versión final, estable, de la considerada como primera gran actualización del sistema y se entregará gratuitamente para actualizar equipos que cuenten con licencia válida de Windows 11.

Última semana de ofertas de la vuelta al cole ¡Corre, que se acaban! La campaña de ofertas de la vuelta al cole de PcComponentes sigue activa y se mantendrá hasta el 18 de septiembre. Ofrece un 45% de descuento en una amplia selección de su catálogo, financiación sin intereses, envíos y devoluciones gratuitas y más.

Nothing Phone (1), análisis: y nada más. Cuando analizamos un nuevo smartphone nunca hay mucho que decir en cuanto al diseño, sobre todo cuando las novedades ya están asimiladas, pero el Nothing Phone quiere revertir la situación. En este análisis te contamos si llega a conseguirlo.

Cinco cosas que debe tener un buen monitor para gaming. El éxito de los monitores para gaming es fácil de explicar, y de entender. A día de hoy sus precios han bajado mucho, y funciones y características que anteriormente eran exclusivas de los modelos más caros se han extendido a modelos más económicos.

Cómo utilizar un smartphone para conectar a Internet otros dispositivos. Las posibilidades de los smartphones modernos son enormes. Auténticas computadoras en miniatura, destacan por su versatilidad y una buena manera de aprovecharlos es convirtiéndolos en un punto de acceso Wi-Fi y con ello dotar de Internet a otros dispositivos.

Apple lanza iOS 16: terminales compatibles, novedades y cómo instalarlo, Apple ha publicado la versión final de su nuevo sistema operativo móvil. Esta versión viene con novedades interesantes y supone, como ya os contamos en su momento, el final del ciclo de vida de los iPhone 6s-6s Plus y de los iPhone 7-iPhone 7s.

Premios Emmy 2022: ganadores y nominados (y dónde verlos). Denominados como «los Oscar de las series» son los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense y son un buen escaparate para impulsar determinados programas que han triunfado entre la crítica del país.

Cult of the Lamb, análisis: sectas satánicas y criaturas adorables. El cordero ha sido uno de los platos fuertes en videojuegos este verano. En concreto este que vemos aquí, el adorable protagonista de Cult of the Lamb. Hemos tenido la oportunidad de probarlo en pc y ha resultado que montar una secta de animalitos es tan divertido como suena.

Mejora tu privacidad deshabilitando la webcam cuando no la uses. Las cámaras web son periféricos especializados en la comunicación de vídeo y audio por Internet y mostraron su gran utilidad en la pandemia del COVID. Pero tienen una problemática que conviene conocer. Y es que el espionaje a través de la webcam no es un mito.

Imprime tu vuelta al cole por menos de un euro con HP Instant Ink. El servicio HP Instant Ink ha marcado una revolución en el mundo de la impresión basada en tinta porque es cómodo, sostenible no conlleva ningún tipo de compromiso, resulta muy económico y te permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta.

