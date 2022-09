Imprime tu vuelta al cole por menos de un euro con el servicio HP Instant Ink

La vuelta al cole representa un esfuerzo personal y económico. Por un lado, tenemos que decir adiós a las vacaciones y prepararnos física y psicológicamente para volver al trabajo o a los estudios, y también tenemos que realizar gastos importantes en equipamiento y materiales que necesitaremos. Estos gastos pueden hacer que septiembre se nos haga cuesta arriba, ¿pero sabías que gracias al servicio HP Instant Ink puedes cubrir tus necesidades de impresión por menos de un euro al mes?

El servicio HP Instant Ink ha marcado una revolución en el mundo de la impresión basada en tinta porque es cómodo, sostenible no conlleva ningún tipo de compromiso y también porque resulta muy económico y te permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta. Se acabó tener que salir a comprar cartuchos de tinta, y gracias al servicio HP Instant Ink tampoco tendrás que volver a pagar entre 30 y 100 euros por un pack de cartuchos, solo pagarás la cuota asociada al plan mensual que hayas escogido.

Vuelve al cole imprimiendo a todo color desde solo 0,99 euros al mes

Y sin tener que volver a preocuparte por la tinta. Con HP Instant Ink disfrutarás de un servicio automatizado y a domicilio, lo que significa que:

La impresora controlará los niveles de tinta por ti.

Pedirá nuevos cartuchos cuando sea necesario.

Recibirás tus cartuchos a domicilio, y sin gastos de envío.

Imprimir en casa nunca fue tan cómodo gracias al servicio HP Instant Ink, ni tan barato. Si tienes un presupuesto muy limitado y crees que no puedes permitirte tener una impresora es porque no conoces este servicio. Desde solo 0,99 euros al mes puedes imprimir a todo color y disfrutar de la calidad y la fiabilidad que ofrecen los cartuchos de tinta original HP.

¿Qué incluye el servicio HP Instant Ink por 0,99 euros al mes?

Por menos de un euro al mes podrás acceder a todas las ventajas que ofrece el servicio HP Instant Ink, es decir, no tendrás que renunciar a nada por tratarse de la versión más económica de todos los planes disponibles, y si en cualquier momento cambian tus necesidades de impresión no pasa nada, podrás moverte a un plan superior . Si tus necesidades volvieran a cambiar podrás regresar a un plan inferior, sin ningún problema.

El plan de 0,99 euros incluye:

Pedidos automatizados y control de los niveles de tinta a cargo de la impresora. Tú no tendrás que hacer nada.

y control de los niveles de tinta a cargo de la impresora. Tú no tendrás que hacer nada. Envío a domicilio y sin gastos de envío . Se acabó perder el tiempo yendo a comprar tinta.

. Se acabó perder el tiempo yendo a comprar tinta. Diez páginas al mes que podrás imprimir con total libertad, tanto en color como en blanco y negro.

que podrás imprimir con total libertad, tanto en color como en blanco y negro. Toda la tinta que necesites para imprimir tus páginas.

para imprimir tus páginas. Posibilidad de ampliar en packs de 10 páginas al mes por un euro, o de cambiarte a un plan superior.

en packs de 10 páginas al mes por un euro, o de cambiarte a un plan superior. Programa de reciclaje gratuito a través de sobres con franqueo pagado.

Si un mes necesitas imprimir más puedes elegir entre cuatro planes superiores que incluyen todo lo que ya te hemos contado, y que amplían la cantidad de páginas que tendrás disponibles al mes. Ten en cuenta que si un mes no consumes todas tus páginas no habrá ningún problema, estas se acumularán para el próximo mes, no las perderás.

50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Con el servicio HP Instant Ink tendrás todo lo que necesitas para afrontar la vuelta al cole, y por menos de un euro al mes. Recuerda que no tienes ningún tipo de compromiso, y que si en cualquier momento necesitas darte de baja podrás hacerlo sin problema, aunque estamos seguros de que cuando lo pruebes y descubras todas las ventajas que ofrece no querrás volver al modelo tradicional de compra de cartuchos.

Contenido ofrecido por HP.