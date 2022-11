Crea fórmulas de Excel a la carta con inteligencia artificial

Microsoft Excel es la aplicación de hojas de cálculo de Microsoft Office, un estándar de facto en el software de oficina a fuerza de calidad, pero también de las malas artes típicas del gigante de Redmond en lo que a posicionar sus soluciones en la industria y el mercado de consumo se refiere. De ahí que el término excel se haya popularizado al nivel de servir como sinónimo de hoja de cálculo.

Total, que por activa o por pasiva, es muy posible que uses Microsoft Excel en tu día a día y, otra cosa no, pero potente es un rato. Por lo menos en este caso, por su calidad, se merece ser la referencia de su categoría. Pero no es una aplicación que esté al alcance de todo el mundo para más allá de lo básico, léase generar las fórmulas necesarias para la labor que se esté realizando.

A este respecto hemos publicado algunos artículo últimamente a los que quizás te interese echar un vistazo: por ejemplo, tres trucos de Excel que te facilitarán la vida, calcular porcentajes con Excel, calcular reglas de tres con Excel o utilizar el formato condicional en Excel. Como ves, todo gira en torno a las fórmulas, a encontrar la fórmula adecuada a tus necesidades.

Sin embargo, crear fórmulas de Excel no es una tarea sencilla para aquellos usuarios que carecen de una profunda experiencia con la aplicación, e incluso aquellos que la tienen pueden gastar horas para crear fórmulas de Excel eficientes con las que cubrir una tarea puntual que se puede repetir y, por lo tanto, reaprovechar, o no. Es por eso que Excel AI Formula Generator es una herramienta que te puede interesar conocer.

Excel AI Formula Generator es un servicio de pago, pero con un plan gratuito limitado que te permite generar tus propias fórmulas de Excel mediante inteligencia artificial, al más puro estilo de proyectos tan populares en las últimas fechas como DALL-E. O sea, le dices lo que quieres y te crea la fórmula. Y sí, que no te engañe la interfaz en inglés, porque se lo puedes escribir en castellano sin ningún problema, que te entiende igual.

Tres ejemplos, de fácil a difícil, de cómo funciona Excel AI Formula Generator:

Sencillo ¿no? Al menos, para quien tenga unas nociones en torno a las fórmulas de Excel y sepa lo que quiere. Por supuesto, hay que jugar un poco y aprender a hacerlo, pero siempre será más fácil y rápido que ponerse uno mismo a prueba y error. Además, Excel AI Formula Generator no se limita a Excel, sino que también funciona para crear fórmulas de Google Docs, o sea para Google Sheets.

Toda la información acerca de y la utilidad en sí, en el sitio de Excel AI Formula Generator, donde encontrarás ayuda en el caso de que la necesites, para iniciarte en la azarosa aventura de la creación de fórmulas de Excel. O de Google Sheets. De hojas de cálculo, pero con denominación de origen.