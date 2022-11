Dynamic Lock fue una de las nuevas funciones que Microsoft incorporó a Windows 11 y permite bloquear automáticamente una computadora usando un smartphone. En definitiva, impedir que terceros usen tu PC.

Esta función no es demasiado demasiado conocida, pero puede ser útil en determinadas situaciones para impedir que nadie use tu PC cuando no estás en el escritorio. Todo lo que tienes que hacer es emparejar un dispositivo Android con tu PC mediante Bluetooth y completar la configuración para que funcione.

Cómo impedir el uso de un PC con Windows 11

Este bloqueo dinámico funciona determinando el valor RSSI (indicador de intensidad de la señal recibida) de un dispositivo emparejado por Bluetooth como un móvil inteligente. Si el dispositivo emparejado se aleja del dispositivo (fuera de rango), Windows 11 lo detectará y bloqueará el sistema.

Para poder usar este bloqueo dinámico debes emparejar un dispositivo Android con tu PC. En teoría, también podría funcionar con un iPhone, pero las pruebas realizadas no lo han mostrado tan confiable. Te contamos como se realiza el proceso.

Empareja el móvil Android con tu PC

Activa la conexión Bluetooth en el smartphone y en el PC.

En el PC, accede a la herramienta general de Configuración > Bluetooth y dispositivos.

Pulsa sobre agregar dispositivo.

Añade tu smartphone, «S21 de Jr» en el ejemplo.

En pocos segundos debería estar conectado.

Configura el bloqueo dinámico

Accede a la Configuración del PC, sección Cuentas.

Haz clic en Opciones de inicio de sesión y baja hasta el bloqueo dinámico.

Expande la sección y marca la casilla «Permitir que Windows bloquee el dispositivo automáticamente cuando estés ausente».

Windows 11 mostrará tu móvil Android como el dispositivo emparejado. Cierra la configuración. Todo listo.

Una vez activado y para probar esta función, lleva tu teléfono inteligente fuera del alcance de Bluetooth y verás como tu PC se bloquea automáticamente. Cuando regreses, el móvil volverá a emparejarse con el PC, podrás iniciar sesión y continuar trabajando.

Funciona correctamente, aunque puede tardar un poco en bloquear el PC una vez que no está conectado al móvil (sobre 30 segundos). Obviamente, no puede ser el método de elección preferente para inicios de sesión segura, ya que los sistemas de autenticación biométrica con Windows Hello (escáneres de huella o cámaras), son más rápidos y seguros.

Sin embargo, Dynamic Lock es una característica de seguridad útil para aquellos usuarios o trabajadores que a menudo se olvidan de bloquear el PC cuando se levantan de su escritorio y salen de la dependencia donde esté el ordenador personal. Hay otros métodos de bloqueo, pero éste no funciona nada mal, es automático, se puede poner en marcha simplemente con un móvil y depende del mismo por lo que será realmente difícil a un tercero acceder a tu equipo sin tu consentimiento.