SORTEO XMAS TECH: Participa en el sorteo de un lote de productos Trust

ORGANIZADOR DEL SORTEO: MUYCOMPUTER.COM. LA DURACIÓN Y MECANICA DEL SORTEO QUEDAN ESTABLECIDAS EN EL POST ORIGINAL EN INSTAGRAM. PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS DE CUALQUIER EDAD REDISENTES DE ESPAÑA. EL GANADOR DEL SORTEO NO PUEDE DESIGNAR A NINGUNA OTRA PERSONA PARA HACERSE RESPONSABLE DEL PREMIO. LA PARTICIPACIÓN DEL GANADOR DEBE SER AUTÉNTICA: NO SE ADMITEN CUENTAS BOTS O CUENTAS CUYA ÚNICA ACTIVIDAD SEA PARTICIPAR EN SORTEOS. TAMPOCO SE ADMITE MENCIONAR A CUENTAS DE FAMOSOS O EMPRESAS.. DEBERÁS DE MANTENER TU PERFIL EN PÚBLICO DURANTE LA DURACIÓN DEL SORTEO, PARA QUE PODAMOS AUTENTIFIICAR QUE HAS SEGUIDO LOS PASOS PARA PARTICIPAR. MUYCOMPUTER SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR AL PRIMER GANADOR Y ELEGIR A OTRA PERSONA AL AZAR SI SE DETECTA UNA PARTICIPACIÓN IRREGULAR Y FRAUDULENTA O CANCELAR COMPLETAMENTE EL SORTEO DEBIDO A CAUSAS DE FUERZAS MAYOR.