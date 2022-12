Elige la compañía de internet y móvil más barata

Solemos pensar que las tarifas de Internet y telefonía móvil que tenemos en España son absurdamente caras, pero en muchas ocasiones, esto es así porque contratamos servicios que no son adecuados a nuestra realidad y necesidades. Y es que no es lo mismo contratar sistemas de alta velocidad, mucho más caros, cuando a lo mejor, en nuestro hogar no nos llega la cantidad de datos contratada o contratar un sistema que incluya más móviles de los que tenemos en casa.

Del mismo modo, es importante que no nos decantemos por la primera oferta que veamos en la televisión o que nos aparezca en uno de esos molestos pop-up mientras navegamos y que realicemos una pequeña investigación ya sea con un comparador de internet y móvil o comparándolo nosotros a mano, tras una búsqueda en la red, aunque ciertamente esto puede llevarnos mucho más tiempo. En todo caso, a continuación te dejamos algunos consejos que podrían ayudarte a elegir la mejor tarifa para ti, y así ahorrar dinero mes a mes.

Analiza tu tipo de conexión: ¿Cuántas horas pasas al día en internet? ¿Eres más de ordenador o de movil? Si sueles usar más el movil ¿lo haces en tu casa o en sitios con conexión wifi gratuita? ¿Haces un gran uso de tus datos? No te fíes tanto de tu percepción como del consumo real. Esto es muy fácil de comprobar ya que aparecerá reflejado en tu factura, además de en tu terminal móvil

Analiza tu frecuencia y tipo de llamadas : ¿Llamas mucho por teléfono? ¿Llamas a fijos o a móviles? ¿En que horario? Estos y otros detalles son imporantes para tenerlos en cuenta, ya que conocer tus costumbres puede hacerte ahorrar una buena cantidad de datos, escogiendo las tarifas que se ajusten a tus costumbres. Por ejemplo, si eres de los que no se despega del teléfono, quizás te convenga una tarifa ilimitada, que no te cobre por ninguna llamada.

¿Por qué quieres cambiar de compañía? Quizás sea porque necesitas un servicio que no te ofrecen, o quizás sea porque sientes que los precios son exageradamente altos, o porque te has enterado de que un conocido o familiar tiene una tarifa mucho mejor que la tuya. Analizar los motivos por los que quieres este cambio es tan importante como analizar tu frecuencia de llamadas y uso de internet. Quizás tu compañía sea la más óptima y tu conocido tenga otras necesidades que le permitan pagar menos dinero.

Contrata aquello que necesites: no te dejes llevar por esas tarifas que te ofrecen absolutamente todo, con paquetes de televisión, líneas móviles extra y demás. Si no usas estos servicios ¿por qué vas a pagar por contratarlo? Del mismo modo, no intentes ahorrar cogiendo una tarifa que te venga muy justa en cuanto a minutos de llamadas o datos. Es posible que acabes pasándote haciéndote subir la factura mucho más de lo que pensabas en un principio.

En cualquier caso, está claro que si quieres ahorrar, vas a tener que comparar las diferentes compañías, sus costes, beneficios y sobre todo si se ajustan a ti. Con un plan realista y adecuado a tu persona y tu realidad, seguramente seas capaz de ahorrar a fin de mes.