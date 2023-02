La arquitectura RDNA3 introdujo novedades importantes frente a RDNA2, eso es indiscutible, y esto ha generado bastante expectación sobre RDNA4, una arquitectura gráfica de próxima generación que será utilizada en las Radeon RX 8000, y que según la propia AMD se centrará en introducir novedades «relevantes para mejorar el rendimiento en juegos».

Toda la información que os vamos a dar a continuación sobre la arquitectura RDNA4 es oficial, es decir proviene de la propia AMD, concretamente de una entrevista que David Wang, vicepresidente sénior de Radeon Technologies Group, y Rick Bergman, vicepresidente ejecutivo de Negocios de Computación y Gráficos de AMD, concedieron al medio japonés 4Gamers. Podéis consultar al entrevista completa a través del enlace que os he dejado, aunque la traducción automática de Google no es del todo buena, y os obligará a hacer un esfuerzo de interpretación importante en muchos momentos.

La entrevista es muy extensa, pero he filtrado las claves más importantes para compartirlas con vosotros de una manera resumida y fácil de entender. AMD ha dejado claro que RDNA4 será una arquitectura que estará centrada en el rendimiento en juegos, es decir, en la potencia bruta, y que la compañía no tiene pensado adoptar un conjunto de prestaciones especializadas y basadas en inteligencia artificial para competir con NVIDIA.

¿Qué nos dice esto? Pues que en principio AMD no lanzará una solución que realmente esté a la altura del DLSS de NVIDIA, y que tampoco darán forma a una tecnología que rivalice con la generación de fotogramas. En la entrevista Wang dice que FSR es una tecnología que hace lo mismo que el DLSS sin recurrir a la IA, pero esto no es verdad. Ambas son tecnologías de reescalado y de reconstrucción de la imagen, pero no trabajan de la misma manera, y el resultado que ofrecen no está al mismo nivel. El DLSS utiliza IA y logra una calidad de imagen muy superior.

RDNA4 reducirá la dependencia de la CPU

Wang cree que es mejor utilizar los recursos de computación disponibles a nivel de IA en mejorar la jugabilidad, apostando por cosas como la generación procedural de mundos, la mejora de los NPCs y de los bots presentes en juegos y en impulsar, en líneas generales, el nivel de complejidad de los juegos de nueva generación, en vez de dedicar esos recursos a tareas de procesamiento, reconstrucción y reescalado de la imagen.

Esta idea es muy interesante, pero creo que a Wang se le olvida que las consolas son la base de los desarrollos de videojuegos actuales, y que estas no cuentan con núcleos de IA dedicados que puedan acelerar todo lo que el ejecutivo ha planteado en su comentario. Para llevar a cabo un aprovechamiento de la IA al nivel que ha dicho Wang los desarrolladores tendrían que crear dos versiones distintas de un mismo juego, una para consolas y otra para PC, y obvia decir que esto no les saldría rentable. Si muchos ya se quejan por tener que adaptar un juego a Xbox Series S imaginad con lo que ocurriría con ese desarrollo dual diferenciado.

Otro punto importante que ha comentado Wang es la necesidad de reducir la dependencia que tiene la GPU de la CPU. Es un tema que ya os he comentado en numerosas ocasiones, y ha destacado que ya tomaron medidas en este sentido con RDNA3,entre las que podemos citar los aceleradores indirectos multi-dibujo (MDIA por sus siglas en inglés), que permiten generar varios comandos de dibujado que se pueden ejecutar directamente en la GPU. Podemos esperar mejoras en este sentido en RDNA4, y también un salto importante en materia de eficiencia energética.

AMD no ha dado detalles sobre la fecha de presentación de esta nueva arquitectura, y tampoco ha concretado nada sobre sus posibles especificaciones, pero estoy convencido de que también centrarán sus esfuerzos en mejorar el rendimiento con shaders mallados y con trazado de rayos, y que el reescalado y la reconstrucción de la imagen seguirán teniendo un peso importante en la arquitectura RDNA4.