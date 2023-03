Poe salta al escritorio, estrena plan Premium y suma GPT-4

A principios de febrero, y tras unos meses de pruebas previas, Quora decidió abrir el acceso a Poe, su metachatbot, a todos los usuarios que desearan probarlo. La única limitación destacable, en este sentido, es que desde entonces y hasta el momento, solo se podía acceder al servicio desde su app, que solo está disponible para iOS. Así, si cuentas con un iPhone, hasta ahora podías descargarla y emplear sus distintos chatbots de manera ilimitada.

Como ya te contamos en ese momento, y a diferencia de lo que ofrecen servicios como ChatGPT y el chatbot de Bing, en este caso no nos encontramos con una tecnología propia de Quora o de algún socio, sino con una app que nos ofrece acceso a varios chatbots, con los que podemos mantener conversaciones independientes (las conversaciones no se mezclan entre sí). Así, desde una misma interfaz, podemos realizar una misma consulta a varias IA (cada una en su propio apartado, eso sí) y comparar las distintas respuestas.

Inicialmente, cuando fue liberado a todo el mundo (bueno, todo el mundo con iPhone, ya me entiendes), Poe contaba con tres chatbots, Sage y Dragonfly, que se basan en modelos de OpenAI (gpt-3.5-turbo y text-davinci-003, respectivamente), y Claude, un modelo de Anthropic que ha empezado a cobrar bastante relevancia de un tiempo a esta parte. Además, como ya anunció Quora, sus planes pasaban por seguir sumando chatbots al servicio en el futuro.

Parece que las pruebas de este mes han debido ir bien, ya que ahora Quora ha anunciado importantes novedades para el servicio, y es que Poe ya es accesible desde el navegador, suma varios nuevos chatbots, entre ellos GPT-4 y Claude+ (aunque con limitaciones) y además estrena un plan de suscripción, de pago, que se relaciona precisamente con dichos chatbots de Anthropic y OpenAI. Veamos estas novedades por partes.

La más destacable es, sin duda, el acceso web a Poe. Ya puedes acceder al servicio desde este enlace. Al hacerlo por primera vez tendrás que darte de alta o iniciar sesión, si es que ya lo has usado previamente en iOS. En este último caso, podrás comprobar que todo tu historial de conversaciones con los chatbots se ha sincronizado, por lo que podrás retomar desde el navegador las conversaciones que estabas manteniendo, hasta ahora, desde el móvil. Y claro, también a la inversa, pues cuando accedas desde la app también se mostrará el contenido generado desde el navegador.

La segunda novedad destacable es que ahora ya son seis los chatbots integrados en Poe (si bien dos de ellos se basan en el mismo modelo, concretamente en gpt-3.5-turbo), pues se han sumado ChatGPT, el recién presentado GPT-4 y Claude+ (Claude-1.2), una versión más avanzada del modelo Claude que ya está presente en Poe desde el principio. Ahora bien, el acceso a estos dos últimos está bastante limitado, ya que solo podremos realizar una consulta diaria. Así pues, esta es la lista de chatbots que podemos encontrar actualmente en el servicio, con las descripciones de los mismos dadas por Quora:

Claude : suele ser mejor en muchas tareas de escritura creativa, pero es más probable que se niegue a responder preguntas.

: suele ser mejor en muchas tareas de escritura creativa, pero es más probable que se niegue a responder preguntas. Claude+ : es significativamente mejor que Claude, sobre todo en idiomas distintos del inglés. En inglés, también genera respuestas más detalladas que Claude.

: es significativamente mejor que Claude, sobre todo en idiomas distintos del inglés. En inglés, también genera respuestas más detalladas que Claude. Sage y ChatGPT : tienden a ser mejores en idiomas distintos del inglés, y son mejores en tareas relacionadas con la programación.

y : tienden a ser mejores en idiomas distintos del inglés, y son mejores en tareas relacionadas con la programación. Dragonfly : tiende a dar respuestas más cortas, y puede ser más fácil conseguir que Dragonfly siga instrucciones cuando se le dan ejemplos en la entrada.

: tiende a dar respuestas más cortas, y puede ser más fácil conseguir que Dragonfly siga instrucciones cuando se le dan ejemplos en la entrada. GPT-4: supone un gran avance con respecto a ChatGPT y es el modelo lingüístico más potente disponible en la actualidad. Es especialmente potente en escritura creativa, resolución de problemas (por ejemplo, matemáticas y física) y seguimiento de instrucciones.

Y por último, aunque no por ello menos interesante, nos encontramos con el plan premium anunciado por Quora, y que nos proporcionará un acceso aún limitado, pero bastante más amplio, tanto a GPT-4 como a Claude+. Concretamente, podremos realizar hasta 300 consultas mensuales a GPT-4 y hasta 1.000 consultas mensuales a Claude+.

Una limitación muy llamativa, eso sí, es que el modo premium de Poe solo se puede contratar, al menos de momento, desde dispositivos de Apple, pues en la actualidad únicamente soportan pagos a través de la App Store. No obstante, según podemos leer en la versión web del servicio, «We are still working to implement subscription payments on web.«, lo que nos invita a pensar que los medios de pago alternativos no deberían tardar demasiado en aparecer, y menos aún si se plantean, en algún momento, dar el salto también a Android, algo que no entiendo cómo no han hecho ya.

En cuanto al precio, Poe ofrece dos posibilidades: pago mensual, en cuyo caso la cuota es de 22,99 euros, o pago anual, que será de 229,99 euros. Así, para los usuarios que vayan a hacer un uso medio, y que quieran acceder tanto a GPT-4 como a Claude+, parece una opción bastante interesante. Sin embargo, para aquellos que quieran hacer un uso más intensivo, y especialmente si se decantan por GPT-4, ChatGPT Plus parece una opción más conveniente.