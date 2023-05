Cómo usar Google Tasks desde el navegador web como aplicación independiente

Si eres usuario de Google Tasks, ya sabes lo que hay: la aplicación de tareas de Google ha mejorado bastante en las últimas fechas, pero sigue adoleciendo de características que no la dejan en buen lugar frente a la competencia. La cuestión es que si ya usas el ecosistema de productividad de Google, incluyendo el calendario o los recordatorios del asistente, es conveniente.

Es conveniente, hasta que deja de serlo, claro. Una de sus principales inconveniencias se encuentra al querer usar la aplicación en el PC, y es que Google Tasks solo está disponible oficialmente a través del panel lateral en las aplicaciones web de Gmail, Google Calendar o Google Docs, pero no de manera independiente, como ocurre con todas esas o con Google Keep, la aplicación de notas.

Habrá a quien le sirva tal y como está y habrá a quien se le quede corto, pero mientras que Google no haga algo al respecto… Algo serio, quiero decir, no como lo que te voy a enseñar ahora, si bien es un apaño con todas las de la ley: la página específica de Google Tasks, a la que puedes acceder a través de cualquier navegador web.

La página de Google Tasks es esta. Añádela a marcadores, al panel lateral de tu navegador… a donde te dé la gana.

La llamo página y no sitio porque como ves, ni el acceso, ni la URL engañan: se trata de algo que está ahí para potenciar el asistente de Google y poco más, porque Google no solo no publicita este método, sino que lo oculta. Pero es plenamente funcional… salvo por es disposición calcada a la app móvil con todos sus defectos.

A eso me refería con lo de hacer algo serio: en el navegador el desperdicio de espacio es total, la usabilidad deja que desear para algo tan sencillo como cambiar de lista… Hay muchas cosillas que se pueden hacer para mejorarlo, pero más allá de «trucos», depende de Google el pulir la experiencia, que falta le hace (en este aspecto, pueden aprender de Microsoft).

Por cierto: también es posible acceder a los recordatorios creados con el asistente de Google vía web: por este enlace o por este otro.

No obstante, ten en cuenta que la funcionalidad se va a integrar con Google Tasks. Es decir, los recordatorios creados con el asistente de Google primero y -se supone- los creados con Google Keep, se añadirán como tareas pendientes. Lo que no se ha concretado es cuánto tardará en completarse el cambio.

Sea como fuere, si eres un usuario intensivo de Google Tasks y la vista en el panel lateral te frustra a la hora de organizarte, o simplemente prefieres una vista sin distracciones para usar Google Tasks, ahí la tienes.