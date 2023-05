CORSAIR 2000D AIRFLOW y 2000D RGB AIRFLOW, las buenas esencias...

Los factores de forma reducidos, como Mini-ITX, que es al que se ajustan estas CORSAIR 2000D AIRFLOW y 2000D RGB AIRFLOW, han evolucionado mucho con el paso de los años. En sus primeros tiempos, lo normal es que dieran cabida a sistemas de rendimiento moderado, pues se centraban más en el tamaño y en la eficiencia que en la potencia. Esto, claro, hace que muchas personas asocien los equipos de pequeño tamaño con esa condición, pese a que hace tiempo que dejó de ser así.

Los fabricantes de componentes, especialmente de chasis y de placas base, han hecho un esfuerzo considerable durante mucho tiempo para lograr proporcionar soluciones de alto rendimiento y tamaño reducido. El papel de las placas base es, claro, adaptarse y ofrecer todos los elementos necesarios pero reduciendo el tamaño con respecto a los diseños más convencionales. Y el de los chasis, ser capaces de proporcionar un habitáculo que de cabida a componentes de última generación, pese a que en algunos casos su tamaño no hace sino crecer. Y no, no lo digo solo por las tarjetas gráficas, aunque sean el ejemplo más evidente, también las SSD PCIe Gen 5 requieren más espacio, por la necesidad de emplear un disipador.

Pues bien, los chasis CORSAIR 2000D AIRFLOW y 2000D RGB AIRFLOW recién presentados por CORSAIR son un ejemplo perfecto de que es posible, gracias a un diseño realmente inteligente, dar cabida a todos los componentes necesarios para ensamblar un PC gaming de alto rendimiento, cumpliendo además las necesidades de los mismos, en una caja con unas dimensiones de 458 x 271 x 200 milímetros y 24,4 litros de volumen, adaptándose por lo tanto como un guante a lo que buscan los usuarios en el formato Micro-ITX.

En estas dimensiones, ambos modelos son capaces de dar cabida a una tarjeta gráfica de triple ranura y de longitud completa, de hasta 365 milímetros, así como sistemas de refrigeración líquida AiO con ese límite de longitud, es decir, que se adapta a la inmensa mayoría de soluciones de este tipo existentes en el mercado en la actualidad.

En cuanto a la ventilación, el chasis CORSAIR 2000D RGB AIRFLOW está equipado con tres ventiladores CORSAIR AF120 RGB SLIM (la 2000D AIRFLOW no integra ventiladores de serie), pero ambos modelos pueden albergar hasta 8 ventiladores de 120 milímetros, junto con varios radiadores, incluido uno de 360 mm en el lateral y otro de 240 mm en la parte posterior, en función del tamaño de la tarjeta gráfica, eso sí. Además, los paneles frontales, laterales y superior son extraíbles, si esto se ajusta mejor a nuestras necesidades, además de facilitar el montaje y las tareas de mantenimiento en el interior del PC.

Para alimentar al sistema, ambos modelos son compatibles con fuentes de alimentación de factor de forma SFX y SFX-L de hasta 130 mm de longitud, por lo que propuestas como la reciente CORSAIR SF1000L puede proporcionar una alimentación de hasta mil vatios, más que suficiente incluso para el PC gaming más exigente.

Disponibles ya en el mercado estadounidense, las CORSAIR 2000D AIRFLOW y 2000D RGB AIRFLOW llegarán próximamente al mercado español, ya puedes pedir que se te informe su disponibilidad en este enlace para la 2000D AIRFLOW y en este enlace para la 2000D RGB AIRFLOW. Ambos modelos estarán disponibles en blanco y en negro, y sus precios son de 124,90 euros y 169,90 euros respectivamente.