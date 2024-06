Corsair brilla en Computex 2024

La de Corsair era una de esas presencias en Computex 2024 que esperábamos con bastante interés, ya que la tecnológica californiana nunca decepciona en la feria de Taipei. A este respecto recuerdo, especialmente, la presentación del Corsair Voyager a1600 en la edición de 2022, un portátil que sorprendió a propios y extraños con su combinación de componentes de altísimo rendimiento y un diseño de lo más atractivo, en un dispositivo diseñado especialmente para gamers y creadores de contenido, dos mercados clave para la marca.

Con esos precedentes, y como decía al principio, cabía esperar una buena lista de novedades y, vistos ya sus anuncios, sin duda podemos darnos por satisfechos. Es cierto, sí, que uno de los productos que más interés han generado es una variante sobre el ONE i500, que ya fue anunciado hace unas pocas semanas, pero más allá de eso, nos encontramos no solo con cantidad, también hay calidad y variedad en lo que Corsair nos ha mostrado hoy e irá llegando al mercado a lo largo de este año.

Empecemos pues, sin más dilación, con el repaso a todas las novedades, con la información que han proporcionado sobre las mismas.

XENEON 34WQHD240-C

Lo primero que nos ha llamado la atención es este monitor, una pantalla curva con una diagonal de 34 pulgadas construido con un panel QD-OLED, una tecnología que ofrece el contraste de los paneles OLED, que suelen ofrecer coberturas excepcionalmente amplias de los espacios de color más habituales, y el brillo de las pantallas QLED, que puede llegar a superar los 1.000 nits, proporcionando de este modo una calidad global de imagen tope de gama. Esta tecnología hace que esta pantalla tenga una relación de contraste infinita y que ofrezca DisplayHDR TrueBlack 400 con certificación VESA.

A la calidad de imagen se suma, además, su rendimiento, que se resume en dos cifras clave. Por una parte su frecuencia de refresco, que puede escalar hasta los 240 hercios y, algo que será especialmente valorado por los gamers, un tiempo de respuesta GtG (gray to gray) de tan solo 0,03 milisegundos, es decir, que hablamos de una latencia virtualmente inexistente.

Corsair ONE i500 Metal Dark

Como ya adelantaba al principio, otro destacado en Computex 2024 ha sido el Corsair One i500, un PC que es pequeño solo en lo referido a su tamaño, pues su configuración puede llegar a conformarse con un Intel Core i9-14900K y una tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 4090, acompañados de hasta 192 gigabytes de memoria RAM DDR5 y 24 terabytes de almacenamiento SSD. Como ya te contamos entonces, se comercializa con dos frontales de madera natural (Wood Dark y Wood Bright), y hoy la compañía ha anunciado que próximamente se sumará una nueva variante con frontal metálico (es la que puedes ver sobre este párrafo) denominada Metal Dark.

Chasis 3500X

Por suerte ya han quedado muy atrás los tiempos en los que los chasis de PC eran… digamos «aburridos», con el beige como color universal. Primero llegaron los diseños más atractivos y con otros colores, y después empezaron a proliferar tanto la iluminación LED RGB como los laterales transparentes, que ofrecen una visión del interior del PC que, hace años, algunos también disfrutábamos con una opción bastante menos recomendable: tener abierto el PC de manera permanente.

El chasis Corsair 3500X da un paso más en este sentido pues, como puedes comprobar en la imagen, extiende la visibilidad del interior del PC a su frontal, moviendo los elementos que normalmente se encuentran en el mismo a la parte superior, cerca de la parte en la que ésta converge con el frontal. Además, gracias a su compatibilidad con placas base ASUS BTF y MSI Project Zero, permite un montaje en el que cables y conexiones queden ocultos, lo que repercute positivamente tanto en su flujo de ventilación como en su apartado estético.

Chasis 9000D RGB Airflow

En esta caso nos encontramos con un chasis de gran tamaño, diseñado para no poner límite alguno a la hora de elegir componentes y disponer la distribución de los mismos en base a nuestras preferencias por múltiples criterios. En este sentido, además, gracias al sistema InfiniRail es posible modificar la ubicación del ventilador desplazándolo por un sistema de railes para, de este modo, dirigir el flujo de aire para ajustarlo a la disposición de los componentes. Además, incluye un concentrador iCUE LINK, que facilitará el montaje de los componentes empleando esta tecnología de Corsair.

Soluciones de refrigeración

Uno de los puntos fuertes de Corsair es el conformado por sus soluciones de refrigeración, tanto basada en aire como líquida. Así, la compañía ha elegido la feria de Taipei para realizar múltiples anuncios en este sentido, que resumimos a continuación:

iCUE LINK TITAN : una mejora más que sustancial llega a las propuestas de sistemas de refrigeración AiO de Corsair con esta novedad, que combina ventiladores iCUE LINK de alto rendimiento, placa refrigerante de cobre de flujo dividido y el nuevo motor de refrigeración FlowDrive, basado en un motor trifásico combinado con un perfil de superficie de placa fría. Una solución en la que, por supuesto, tampoco falta la iluminación LED RGB.

: una mejora más que sustancial llega a las propuestas de sistemas de refrigeración AiO de Corsair con esta novedad, que combina ventiladores iCUE LINK de alto rendimiento, placa refrigerante de cobre de flujo dividido y el nuevo motor de refrigeración FlowDrive, basado en un motor trifásico combinado con un perfil de superficie de placa fría. Una solución en la que, por supuesto, tampoco falta la iluminación LED RGB. LX RGB : personalmente reconozco que esta propuesta me encanta, y es que nos encontramos con unos ventiladores de alto rendimiento que, gracias a la distribución de sus LEDs, genera un patrón de dos bucles.

: personalmente reconozco que esta propuesta me encanta, y es que nos encontramos con unos ventiladores de alto rendimiento que, gracias a la distribución de sus LEDs, genera un patrón de dos bucles. RX MAX : aquí hablamos de un ventilador de 30 milímetros que ofrece un flujo de aire mejorado y, gracias al sistema de rodamientos empleado, un funcionamiento muy silencioso.

: aquí hablamos de un ventilador de 30 milímetros que ofrece un flujo de aire mejorado y, gracias al sistema de rodamientos empleado, un funcionamiento muy silencioso. Ventiladores PWM RS Series : para los usuarios que quieren ejercer el máximo control sobre el funcionamiento de sus ventiladores, la serie PWM RS ofrece gestión avanzada por software y un control completo mediante PWM de 4 patillas en cadena y ARGB de +5 V.

: para los usuarios que quieren ejercer el máximo control sobre el funcionamiento de sus ventiladores, la serie PWM RS ofrece gestión avanzada por software y un control completo mediante PWM de 4 patillas en cadena y ARGB de +5 V. CAPSWAP: en este caso no hablamos de un nuevo componente de refrigeración, sino de una novedad que permite personalizar los refrigeradores de Corsair, gracias a un nuevo diseño de tapa de bomba intercambiable, con varios diseños que nos permitirán elegir el que más se ajuste a nuestras preferencias.

SF ATX 3.1

Los factores de forma reducidos (SFF) están muy presentes en esta edición de Computex. Ya vimos un claro ejemplo de ello el domingo, cuando NVIDIA anunció la especificación que ha definido para tarjetas gráficas y cajas SSF, y hoy vemos otro ejemplo con esta serie de fuentes de alimentación, diseñadas específicamente para este tipo de PC.

En este caso hablamos de fuentes de alimentación modulares compatibles con la especificación ATX 3.1, certificadas como 80 PLUS Platinum, con versiones de 750, 850 y 1.000 vatios. Para facilitar su uso, emplea conectores Micro-Fit type 5, lo que se traduce en una reducción de tamaño, algo clave cuando hablamos de factores de forma reducidos.

Corsair Custom Lab

Disponible de momento solo en Estados Unidos, esta novedad hará las delicias de los usuarios que quieren ajustar todos los elementos de su sistema a sus propios gustos visuales. Así, y como ya habrás deducido al ver la imagen superior, nos encontramos con una herramienta que permite personalizar el diseño de varios periféricos y complementos de la marca, en base a diversos colores y diseños que encontraremos en cada uno del los pasos de la fase de diseño personalizado.

En la actualidad son cinco los elementos que podemos rediseñar a nuestro gusto:

Teclado K65 Plus Wireless

Ratón M75 Wireless

Pads MM300 (Medium, Large y Extended)

El proceso de diseño no podría ser más sencillo, tan solo tendremos que elegir lo que queremos comprar y se mostrará un apartado de diseño que nos irá guiando, paso a paso, por todos los elementos que podemos modificar. No obstante, para quienes deseen un diseño visual atractivo pero que no quieran complicarse con el diseño, la web también ofrece colecciones de teclado, ratón y pad con diseños temáticos.

Normalmente se suele decir aquello de «por último, pero no por ello menos importante», pero es que en este caso probablemente, lo que he reservado para el final de la noticia, sea lo más atractivo para muchos. Y es que, como puedes ver en la imagen superior, Corsair ha presentado a los periodistas que han visitado la suite en la que se concentra su presencia en la feria un chasis para simulación de conducción. Un diseño que, como ha revelado la propia compañía, ha recibido una acogida excepcionalmente buena por parte de quienes ya han podido probarlo.

Corsair ha puesto el foco en las posibilidades de ajuste que proporciona esta estructura, construida en acero para proporcionar firmeza y estabilidad. Para adecuarse al estilo de conducción, permite oscilar entre una disposición semi inclinada, propia para carreras de Formula-1 y similares, y otra más erguida, propia para una experiencia de carreras y otras experiencias GT. De momento no hay más información al respecto, pero la buena noticia es que sí que han confirmado que llegará al mercado antes de que termine el año.

