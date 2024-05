Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, aunque para comenzar nos adentremos en La zona de interés, lo cierto es que hay más de una cosa interesante esta semana, y no solo en las plataformas «habituales».

La zona de interés

Comenzamos el repaso semanal con La zona de interés, una película que se estrena por streaming en dos servicios al mismo tiempo como son Filmin y Movistar+, por lo que si eres suscriptor de uno u el otro podrás disfrutar sin esfuerzo de la ganadora del Premio Oscar 2023 a la Mejor película extranjera. Por si acaso no te suena el título, es una producción británica, escrita y dirigida por el también británico Jonathan Glazer (Under the Skin, Reencarnación) como adaptación de la novela de su compatriota Martin Amis.

Sin embargo, la cinta está rodada por entero en alemán, y es que se trata de un drama basado en la Segunda Guerra Mundial, más concretamente, en la figura de Rudolf Höss, teniente coronel de las SS conocido por ser el responsable del campo de concentración de Auschwitz en sus últimos años de andadura. O tal vez podríamos decir que la historia se basa en la «idílica» vida familiar de este, separada del campo de extermino que dirigía con tanta eficiencia por apenas un muro.

Pero no te esperes una película escabrosa, de las que se regodean en el sufrimiento de la época. Este es un retrato de la vida en familia de un alto funcionario del régimen, de un burócrata para el que lo más importante es cumplir bien con su deber, garantizando de paso el bienestar de los suyos. La zona de interés es, en definitiva, una pulcra representación de la banalidad del mal, que decía Arendt, un poco más simplona de lo esperable y con algún desliz que cuesta disculpar, pero…

Puedes ver La zona de interés en Filmin y Movistar+. Y sí, merece la pena verla.

Movistar Plus+

Siguiendo con la oferta de Movistar+ para esta semana, hay otro estreno cinematográfico cuando menos controvertido.

Entra en catálogo:

Agatha Christie: Matar es fácil

El legado

En lo alto

La loca historia del chocolate

Las Cícladas. Escapada de amigas

Matthew Perry: La entrevista de Diane Sawyer

Sound of Freedom

The Artifice Girl

Un gran equipo

Filmin

A continuación, lo que trae Filmin.

Entra en catálogo:

Codón es un máquina

Dark Girls

El universo conspira

Falcon Lake

Falling

Kaymak

La brigada de la cocina

La función

Los demenciales chicos acelerados

Ramy

Últimas unidades

Amazon Prime Video

Si La zona de interés te parece demasiado sombría, en Prime Video siguen con los amoríos por bandera y un buen relleno de guarnición.

Si el lanzamiento de la semana pasada en Prime Video era una comedia romántica original, esta solo es exclusiva, pero sigue la misma línea. Del director de Mamma Mia: Una y otra vez y con los veteranos George Clooney y Julia Roberts, Viaje al paraíso es una comedia romántica del tipo reencuentro, muy del montón como podrás deducir solo viendo el tráiler, pero alegre y resultona, según confirman las crítica. No le pidas peras al olmo, vaya.

Más contenidos exclusivos:

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (T1). «Cuando Ruby se entera sin querer de un secreto escandaloso en el instituto privado Maxton Hall, el arrogante heredero millonario James Beaufort tendrá que enfrentarse a esta inteligente alumna becada.»

(T1). «Cuando Ruby se entera sin querer de un secreto escandaloso en el instituto privado Maxton Hall, el arrogante heredero millonario James Beaufort tendrá que enfrentarse a esta inteligente alumna becada.» Sueltos en Los Cabos (T1). «Ocho solteros jóvenes y atractivos llegan a una increíble villa en Los Cabos, San Lucas, para las vacaciones de su vida.»

Entra en catálogo:

Alicia en las ciudades

Alquimia

Angeli

Asesinada

Await Further Instructions

Colombia fue nuestra

Combate en el Desierto

Cuba inesperada

Dancing with Cortés

De Gaulle

El Templo (Respuesta Armada)

El amor es imperfecto

El colibrí

El grito silencioso. El caso Roe V. Wade

En las Garras del Terror

Enlazados

Field of Lost Shoes

Greatest Cartoons of the Golden Era

Halloween II: Sanguinario

High Life

Juegos de caza

Justo en lo mejor de mi vida

Killing Words

La noche del fin de los tiempos

Landkrimi Tirol: Das Mädchen aus dem Bergsee

Papá o mamá 2

Pitching Tents

Sheltered

Slasher

Solid Rock Trust

Stonebreakers

Testigo protegido

The Consultant

The Host

The Quantum Terror

Todo me pasa a mí

Un verano en long island

Una sola noche

Victor Crowley

Water & Garri

Wildlands

Apple TV+

Resurge Apple Tv+ con más de una cosa en su haber.

De lo que esrena Apple TV+ esta semana, destacamos Materia oscura, una nueva serie original con una planteamiento en clave de ciencia ficción y suspense algo manido, pero interesante al fin y al cabo; y un potente reparto encabezado por Joel Edgerton y Jennifer Connelly. Y como Apple TV+ ha sacado ya unas cuentas series de este palo de lo más recomendables…

Más contenidos exclusivos:

Apple Music Live: Kacey Musgraves . «La cantautora de country Kacey Musgraves interpreta canciones de su nuevo álbum, Deeper Well, y algunos de sus mayores éxitos en la ciudad de Nueva York.»

. «La cantautora de country Kacey Musgraves interpreta canciones de su nuevo álbum, Deeper Well, y algunos de sus mayores éxitos en la ciudad de Nueva York.» Fraude en Hollywood (T1). «Una figura misteriosa conocida como la «reina de la estafa» está suplantando a poderosas ejecutivas de Hollywood, atrayendo a víctimas bajo la promesa de acceder a oportunidades profesionales que les cambiarán la vida. Un periodista y una investigadora privada se disponen a averiguar quién se esconde tras este fraude.»

Netflix

Netflix sigue a la suya, con mucho y poco al mismo tiempo, incluyendo en ese saco nuevas temporadas de series interesantes, como el anime Sangre de Zeus, o más basura mórbida basada en la desgracia ajena.

Contenidos exclusivos:

Bodkin (T1). «Un peculiar equipo de creadores de pódcast investiga unas misteriosas desapariciones ocurridas décadas atrás en un encantador pueblo irlandés lleno de oscuros secretos.»

(T1). «Un peculiar equipo de creadores de pódcast investiga unas misteriosas desapariciones ocurridas décadas atrás en un encantador pueblo irlandés lleno de oscuros secretos.» El Guardián de las Monarcas . «En el bosque de Michoacán viven millones de mariposas monarca. El activista Homero Gómez estaba extremadamente comprometido con su conservación. Hasta que desapareció.»

. «En el bosque de Michoacán viven millones de mariposas monarca. El activista Homero Gómez estaba extremadamente comprometido con su conservación. Hasta que desapareció.» El Rey del Cachopo (T1). «Esta docuserie analiza el asesinato relacionado con el chef español que se hizo famoso mediante una intrincada red de secretos e identidades falsas.»

(T1). «Esta docuserie analiza el asesinato relacionado con el chef español que se hizo famoso mediante una intrincada red de secretos e identidades falsas.» El ultimátum: Sudáfrica (T1). «Un intercambio entre seis parejas desata atracciones salvajes y traiciones bañadas en llanto. En este emocionante experimento decidirán a quién amar y a quién abandonar.»

(T1). «Un intercambio entre seis parejas desata atracciones salvajes y traiciones bañadas en llanto. En este emocionante experimento decidirán a quién amar y a quién abandonar.» Gracias, ¿el siguiente? (T1). «Tras una dolorosa ruptura, una joven abogada se lanza al complicado mundo de las citas actual, sabiendo que sus mejores amigas son su red de seguridad.»

(T1). «Tras una dolorosa ruptura, una joven abogada se lanza al complicado mundo de las citas actual, sabiendo que sus mejores amigas son su red de seguridad.» La final: Caos en Wembley . «Los 6000 hinchas que se han quedado sin entradas para ver a Inglaterra luchar por fin por un gran título de fútbol invaden el estadio de Wembley, causando estragos.»

. «Los 6000 hinchas que se han quedado sin entradas para ver a Inglaterra luchar por fin por un gran título de fútbol invaden el estadio de Wembley, causando estragos.» La madre de la novia . «Una cariñosa madre viaja a una isla tropical para la boda de su hija, pero descubre que el padre del novio es un ex al que hace muchísimo tiempo que no ve.»

. «Una cariñosa madre viaja a una isla tropical para la boda de su hija, pero descubre que el padre del novio es un ex al que hace muchísimo tiempo que no ve.» La vida entre leopardos . «En este fascinante documental sobre naturaleza, un equipo de filmación sigue a dos cachorros de leopardo para mostrar de cerca su paso de la infancia a la edad adulta.»

. «En este fascinante documental sobre naturaleza, un equipo de filmación sigue a dos cachorros de leopardo para mostrar de cerca su paso de la infancia a la edad adulta.» Larva en Marte (T1). «Las alocadas larvas Rojo y Amarillo aterrizan en Marte tras un accidente de lo más tonto y allí topan con curiosos marcianos… y un siniestro secreto.»

(T1). «Las alocadas larvas Rojo y Amarillo aterrizan en Marte tras un accidente de lo más tonto y allí topan con curiosos marcianos… y un siniestro secreto.» Sangre de Zeus (T2). «Herón, un plebeyo de la antigua Grecia, descubre que es hijo de Zeus, además de su verdadero destino: salvar al mundo de un malvado ejército.»

(T2). «Herón, un plebeyo de la antigua Grecia, descubre que es hijo de Zeus, además de su verdadero destino: salvar al mundo de un malvado ejército.» The Roast of Tom Brady . «Jugadas de ataque. Humor de contacto. Kevin Hart presenta este multiestelar ‘roast’ en honor de la leyenda del fútbol americano Tom Brady. (Grabado en directo en inglés).»

. «Jugadas de ataque. Humor de contacto. Kevin Hart presenta este multiestelar ‘roast’ en honor de la leyenda del fútbol americano Tom Brady. (Grabado en directo en inglés).» Una familia atípica (T1). «La vida moderna le está empezando a pasar factura a una familia que antes contaba con poderes sobrenaturales. Pero la llegada de una misteriosa mujer hará que todo cambie.»

Entra en catálogo:

Consejo de guerra

Cómo se hace una chica

Escape

Jugando con fuego

Los excursionistas

xXx: Reactivated

Disney+

Disney+ estrena esta semana una nueva seie española de suspense y otra de animación basada en el universo de Star Wars.

Más contenidos exclusivos:

Las Largas Sombras (T1). «La historia de un grupo de mujeres cuyas vidas estables y de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca veinticinco años antes».

(T1). «La historia de un grupo de mujeres cuyas vidas estables y de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca veinticinco años antes». Star Wars: Crónicas del Imperio (T1). «Un viaje de seis episodios por el temible Imperio Galáctico desde la mirada de dos guerreras con caminos opuestos y pertenecientes a épocas distintas.»

Entra en catálogo:

Estación 19 (T6)

Let It Be

Monstruos a la obra (T1)

HBO Max

Contenidos exclusivos:

Pequeñas mentirosas: Pecado original (T2). «Hace veinte años una serie de tragedias casi destruye la ciudad obrera de Millwood. Ahora, un grupo muy diverso de adolescentes, las nuevas pequeñas mentirosas, sufren el tormento de un agresor desconocido.»

SkyShowtime

Entra en catálogo: