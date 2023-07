Una documentación que se ha filtrado confirma que PCI-SIG está trabajando en el conector 12V2x6, un nuevo estándar que sustituirá al conector de 16 pines (12VHPWR Gen5) que se ha utilizado en algunas tarjetas gráficas de nueva generación. Este nuevo conector se identificará como PCIe Gen6, así que lo más probable es que llegue al mercado acompañando al lanzamiento de dicho estándar.

Como recordarán muchos de nuestros lectores el conector de 16 pines estuvo rodeado de una cierta polémica porque surgieron algunos casos de cables quemados que, sin embargo, acabaron siendo imputables en su mayoría a un error del usuario. Fue un tema muy curioso, la verdad, sobre todo porque esos casos se producían de forma aleatoria y esporádica, y porque al final nunca se pudo concluir que el conector tuviese problemas o fallos graves de diseño.

Lo que sí se demostró es que dicho conector tiene que estar bien insertado para que el contacto y la alimentación se produzca de forma correcta, y también quedó claro que no se podía doblar de una manera forzada y exagerada en su primer tramo, ya que esto generaría un estrés excesivo sobre el cable y se traduciría una acumulación de calor que acabaría dando problemas. Si se incumplía cualquiera de esas dos claves era posible quemar el conector, lo que significa que este fallo se podía forzar de una manera muy sencilla.

Esta realidad llevó a muchos fabricantes, sobre todo de tarjetas gráficas, a tomar medidas para evitar que los usuarios conectasen de forma incorrecta el cable de alimentación adicional. GIGABYTE, por ejemplo, monta un indicador luminoso que se enciende si no hemos insertado por completo el conector de alimentación adicional, y este aviso está presente incluso en tarjetas gráficas que utilizan el clásico conector de 8 pines.

El nuevo conector 12V2x6 será sometido a un proceso de pruebas estandarizado más exigente y completo, y estará diseñado con sumo cuidado para cumplir con el estándar ATX 3.1. y PCIe Gen6, aunque de momento se encuentra en una fase muy temprana y parece que no ha superado la etapa de borrador. No obstante, sabemos también que dicho conector ofrecerá una potencia de hasta 600 vatios, y en este caso sí que será posible sumar los 75 vatios adicionales que se pueden extraer de la ranura PCIe, lo que nos deja un total de 675 vatios.

Este nuevo conector podría ser compatible con algunos conectores 12VHPWR, pero es importante tener en cuenta que la versión 12V2x6 traerá cambios importantes a nivel de especificaciones, y que tendrá métricas de alimentación sostenida muy ajustadas, lo que significa que para conseguir esa compatibilidad podría ser imprescindible una actualización a nivel de firmware en las tarjetas gráficas.

A nivel de diseño no habrá cambios en el conector, lo que significa que no habrá incompatibilidad en este sentido. Se mantendrán los 12 pines para alimentación y los cuatro pines de control, siendo estos últimos el objetivo más importante de esta actualización. No obstante, se introducirá un cambio importante en la longitud de los pines, que ahora es menor para asegurarse de que el conector solo funcione cuando se haya introducido por completo.

Todavía no tenemos definida una fecha exacta de lanzamiento de este nuevo conector, pero se comenta que podría llegar al mercado coincidiendo con la salida de las GeForce RTX 40 Super, una renovación intergeneracional que podría aterrizar en algún momento del próximo año. Tiene sentido, pero como no hay nada confirmado ahora mismo solo podemos esperar.