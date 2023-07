El smartphone se ha convertido en una parte muy importante de nuestra vida. Es un dispositivo con el que podemos definir nuestro estilo, y también es nuestro compañero de aventuras en el día a día. Con él podemos crear, compartir, descubrir, relacionarnos con personas de todo el mundo, estar en contacto con nuestros seres queridos y vivir con mayor libertad y a nuestra manera, una realidad que la serie HONOR 90 ha sabido hacer suya para ofrecernos todo lo que necesitamos para disfrutar al máximo de esa libertad.

Como consumidor, ¿qué le pides a un smartphone? Es una pregunta muy importante porque su respuesta es la que define los valores que este debe tener para adaptarse de forma óptima a tus valores y a tus necesidades. Somos conscientes de que cada usuario puede tener ciertas preferencias, pero al final todos estamos de acuerdo en que existen una serie de valores básicos que, por su importancia, deben estar presentes en cualquier smartphone:

Rendimiento: un smartphone debe ser capaz de ofrecer un nivel de potencia lo bastante alto como para que podamos disfrutar de cualquier aplicación o juego actual sin problema, y para que la experiencia de uso sea totalmente fluida. Autonomía: la potencia es importante, pero la autonomía también es fundamental cuando hablamos de un smartphone. No solo queremos que este sea potente, también necesitamos que sea capaz de aguantar nuestro ritmo de vida, y de acompañarnos durante todo el día sin que la batería sea un problema. Pantalla: la pantalla es el componente principal que nos permite interactuar con el smartphone, y de ella dependerá muchísimo la experiencia de uso. Una pantalla de calidad nos permitirá disfrutar de nuestros contenidos, de nuestras fotos y de ese pequeño micromundo que llevamos en nuestro smartphone. Cámaras: las cámaras son un instrumento de creación muy importante dentro de cualquier smartphone, y hoy en día son uno de los componentes más importantes y que más valoramos. Ya sabes que la vida no espera, y que si quieres vivir e inmortalizar el momento tienes capturarlo en el acto. Una buena cámara te ayudará a conseguirlo, y con una buena calidad de imagen. Almacenamiento: la capacidad de almacenamiento definirá la cantidad de fotos, vídeos, aplicaciones y otras cosas que puedes llevar contigo antes de que tengas que plantearte borrarlas o moverlas, y también determinará el uso que podrás dar al smartphone. Si te quedas sin espacio en el peor momento posible quizá no puedas grabar ese vídeo que tanto te importa, ni compartir contenidos con tus amigos o seres queridos. Conectividad: estar siempre conectados es la mejor manera de disfrutar de verdad de todo lo que puede ofrecer un smartphone, y de ese mundo llamado Internet. Contar con soporte de los estándares más avanzados nos ayudará a no perdernos nada, y a estar siempre en contacto con las cosas y las personas que nos importan.

Serie HONOR 90, libérate y comparte tu mundo

La serie HONOR 90 ha sido diseñada alrededor de esos seis puntos clave que acabamos de ver, y está pensada para ayudarnos a sacar nuestro lado más auténtico. El HONOR 90 adopta un elegante diseño curvado, tiene una terminación premium en cristal que no dejará a nadie indiferente y está disponible en tres colores distintos que combinarán de maravilla con nuestro estilo: negro medianoche, verde esmeralda y diamante y plata.

Su pantalla te permitirá disfrutar de un alto nivel de definición y de colores ricos y vibrantes, gracias a su panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución de 2.664 x 1.200 píxeles que reproduce 1.070 millones de colores. Los vídeos, juegos y contenidos se moverán además con total fluidez, gracias a su tasa de refresco de 120 Hz, y en todo momento tendrás la tranquilidad que supone contar con tecnología de reducción de luz azul para reducir la fatiga ocular.

El HONOR 90 está equipado con un SoC Snapdragon 7 Gen1, un chip muy potente que te ofrecerá todo el rendimiento que necesitarás para disfrutar de una experiencia de uso óptima en cualquier situación, y se puede configurar con 8 GB y 12 GB de memoria RAM, lo que significa que tendrás memoria suficiente para mantener numerosas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, para alternar entre ellas sin que se produzca ningún tipo de retraso, y para disfrutar de Android 13 a la velocidad de la luz.

Con el HONOR 90 no tendrás que esperar varios segundos a que la aplicación de la cámara cargue para sacar esa foto única, no tendrás que reducir la calidad gráfica de tus juegos favoritos, y tampoco te verás obligado a ir cerrando y abriendo aplicaciones para liberar memoria. Podrás disfrutarlo como quieras, será tu smartphone el que se adapte a ti y a tu ritmo, y no al revés.

Para que la autonomía no sea un problema el HONOR 90 viene acompañado de una batería de 5.000 mAh que te permitirá utilizarlo durante todo el día sin tener que buscar un enchufe. Cuando necesites cargarlo no tendrás que esperar mucho tiempo para volver a disfrutarlo, ya que gracias a la tecnología de recarga rápida que trae podrás cargarlo por completo en menos de una hora. Tu mundo no se para, y el HONOR 90 no te hará esperar.

Compartir, crear e inmortalizar esos momentos únicos que vivimos en nuestro día a día son tres claves importantes que nos permiten definir quienes somos realmente, y qué imagen damos de nosotros mismos a nuestros seres queridos y al resto del mundo. El HONOR 90 te permitirá brillar con luz propia y desarrollar tu lado más creativo gracias a su cámara principal de 200 MP, con la que podrás capturar esos momentos únicos y crear contenidos de alta calidad en cualquier momento y en cualquier situación, incluso con poca iluminación ambiental, gracias al modo noche.

La cámara gran angular te ayudar a conseguir imágenes más amplias y a meter en una misma imagen escenas grandes que no serían posibles con una fotografía convencional, y su cámara frontal cuenta con todo lo necesitas para hacerte selfies de alta calidad y compartir tu mejor cara con tus seguidores, tus amigos y con los que más te importan.

Para que puedas llevar siempre contigo todas las fotos y vídeos que tanto te importan, y para que puedas compartirlas sin esperas, el HONOR 90 cuenta con una capacidad de almacenamiento base de 256 GB, el doble de lo que podemos encontrar en otros modelos dentro de su gama, y es compatible con redes Wi-Fi 6 y 5G de alta velocidad. Capturar tu mundo, sacar tu lado más auténtico y compartirlo en segundos sin que nada te frente nunca fue tan fácil.

Contenido elaborado en colaboración con HONOR.