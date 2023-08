Instagram limitará los mensajes directos de «desconocidos»

Instagram, como el resto de redes sociales, no se libra de la lacra de los mensajes directos con contenido no deseado. Es más, debido a su diseño, cualquier usuario puede comunicarse mediante esta vía con cualquier otro usuario, ya que hasta hace poco tiempo los perfiles solo permitían activar o desactivar esta vía de comunicación de manera general, en vez de ofrecer la posibilidad de ajustes distintos para cuentas a las que sigues y aquellas a las que no.

En consecuencia, y aunque soy plenamente consciente de que tengo un 0,0000000000001% de probabilidades de que lleguen a leerlo, actualmente nada me impide empezar a enviar mensajes, no sé, a Katy Perry, a Billie Eilish, a Ariana Grande o a Zendaya, por poner solo algunos ejemplos. Claro, en estos casos, como digo, las probabilidades de que dichas comunicaciones lleguen a ser leídas son insignificantes, pero no ocurre lo mismo si hablamos de cuentas más pequeñas.

Si en algún momento me planteara escribir a alguna de las cuentas que he mencionado, lo haría exclusivamente para hacer un reconocimiento a sus aptitudes artísticas, pero por desgracia una parte importante de los mensajes enviados por parte de desconocidos no son ni amistosos ni deseados. Desde mensajes de odio hasta contenido sexual no deseado, este tipo de mensajes son un verdadero problema para todos aquellos usuarios que, por la razón que sea, quieren tener los mensajes directos abiertos, pero reciben como contraprestación este tipo de comunicaciones.

La buena noticia es que, finalmente, Meta ha decidido tomar medidas para acabar con este problema o, al menos, reducirlo a su mínima expresión. Según podemos leer en TechCrunch, Instagram va a imponer varias limitaciones a los mensajes directos a desconocidos. En concreto, son dos las restricciones a las que se enfrentarán los usuarios que deseen enviar mensajes directos a cuentas que no les siguen:

Solo se podrá enviar un único mensaje , a diferencia del modelo actual, con el que no existen límites en este sentido.

, a diferencia del modelo actual, con el que no existen límites en este sentido. El mensaje solo podrá contener texto, no imágenes ni vídeos.

Si el destinatario acepta el mensaje inicial, ambos usuarios ya podrán conversar con normalidad y sin limitaciones, sin necesidad de que se sigan mutuamente para tal fin.

Esta medida me parece, la verdad, una excelente idea. Y es que se me ocurren algunas razones por las que una cuenta puede desear tener los mensajes directos abiertos a todo el mundo. En mi caso, he empleado esta función en más de una ocasión, pues necesitaba contactar con esa cuenta por razones de lo más variadas. Sin embargo, no hay que ser un experto en redes para imaginar la cantidad de mensajes no deseados que deben enviarse de manera habitual en Instagram a través de este medio.