WhatsApp no va a implementar anuncios, al menos de momento

Hace poco saltó un rumor que aseguraba que WhatsApp iba a empezar a utilizar publicidad debido a las presiones de Meta para aumentar los ingresos. La fuente de dicha información era el Financial Times, un medio online que la verdad tiene bastante peso, tanto que solo en la red social «X» (la vieja Twitter) tiene casi 300.000 seguidos.

Dicha fuente comentaba que este movimiento todavía se encontraba en una fase temprana, es decir, que estaba siendo «explorado» por el equipo de WhatsApp, y que todavía no habían tomado una decisión definitiva. No es la primera vez que se habla de la posibilidad de que dicha aplicación utilice anuncios, de hecho se ha llegado a barajar incluso la posibilidad de que pase a ser de pago, pero todas esas informaciones nunca se han cumplido, y por ello se han convertido en falsos rumores.

El jefe de la división de WhatsApp, Will Cathcart, ha desmentido la información del Financial Time, y de una manera contundente, ya que ha dicho que esa es falsa y que no van a implementar publicidad. Obviamente esto no quiere decir que no lo hayan llegado a considerar en más de una ocasión, y tampoco es un no absoluto, es decir, que siempre cabe la posibilidad de que cambien de idea en algún momento.

Pensad, por ejemplo, en lo ocurrido con Messenger y la manera en la que este muestra anuncios. No sería descabellado que ese modelo se pueda implementar de forma similar a WhatsApp a corto, medio o largo plazo. Ya sabemos que al final los ingresos mandan, y en el momento en el que Meta decida que WhatsApp tiene que ser más rentable ya no habrá vuelta atrás en este sentido. Hace unos años también surgió el mismo rumor, y al final acabó siendo descartado.

Con todo, un movimiento de este tipo podría acabar siendo contraproducente, y a un nivel difícil de predecir, aunque está claro que haría que muchos usuarios abandonasen la plataforma para utilizar otras alternativas, como Telegram, por ejemplo. De momento hay que reconocer que WhatsApp ha sido capaz de mantenerse de forma totalmente gratuita y sin anuncios desde su nacimiento, y parece que así seguirá, al menos de momento.

Siendo justos, hay que reconocer que WhatsApp ha mejorado mucho desde su lanzamiento, que a día de hoy es una de las mejores aplicaciones de su clase y que está llena de posibilidades, así que sería comprensible que Meta quisiera aumentar sus ingresos. Hace cosa de un año dedicamos un artículo especial a este tema, donde os dimos diez consejos para utilizar WhatsApp como un profesional.

Dicho esto, creo que es interesante aprovechar para lanzaros una pregunta. Si WhatsApp pasase a utilizar algún modelo de anuncios para incrementar su rentabilidad, ¿estarías dispuesto a aceptar y a seguir utilizándola o te cambiarías a otra aplicación? Yo tengo claro que seguiría utilizándola si mis contactos más importantes no quieren moverse a otra aplicación porque, en este caso, la mayoría manda. Nos leemos en los comentarios.