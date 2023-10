Filtradas las presuntas características del Google Pixel 8 Pro

Aunque no reciban tanta atención como los iPhones de Apple y los Galaxy S de Samsung, los smartphones Pixel de Google son una de las opciones más interesantes del segmento, sobre todo por emplear un SoC de diseño propio: Tensor. Recientemente se han filtrado las presuntas características del Google Pixel 8 Pro, las cuales han llegado después de que se conocieran supuestamente las del modelo estándar de la misma línea.

Los detalles sobre el Google Pixel 8 Pro han sido filtrados por el canal de YouTube This is Tech Today a través de su cuenta de X, la red social antes llamada Twitter. Las imágenes publicadas muestran una serie de aplicaciones para obtener la información de dispositivos móviles en las que se puede apreciar de manera clara el nombre del modelo y muchas de las características del dispositivo, entre ellas el SoC y la cantidad de memoria.

No es la primera vez que se tiene información del Pixel 8 Pro. De hecho, Google ya lo filtró por error hace un mes, pero lo del error es incluso hasta cuestionable si vemos que, por lo general, se produce una gran cantidad de filtraciones antes de la presentación oficial de una generación de smartphones Pixel. Sin embargo, en aquella ocasión muchos aspectos se quedaron en el tintero, a pesar de que se pudo saber que contará con NFC, teleobjetivo con zoom de 5x, módem 5G mmWave y dispondrá de una ranura para tarjetas SIM, entre otras cosas.

Sobre el Google Pixel 8 Pro, este implementará un SoC Tensor G3, el cual estará compuesto por nueve núcleos repartidos en uno Cortex-X3 a 3GHz, cuatro Cortex-A715 a 2,45GHz y otros cuatro Cortex-A510 más eficientes. Por su parte, el procesador gráfico es un Mali-G715 de diez núcleos, que funciona a 890Hz y soporta trazado de rayos. En lo que respecta a la memoria, el modelo filtrado por This is Tech Today implementa 12GB de RAM y 128GB de almacenamiento para datos que no se pueden ampliar. Un detalle que se no puede saber a través de los pantallazos es si emplea UFS 4.0 o UFS 3.1.

El smartphone tiene un total de cinco cámaras, tres de ellas en la parte trasera y dos en la delantera, con un zoom máximo de 10x. El soporte de huellas dactilares procede de Goodix, pero más allá de eso no se sabe lo que proporciona en términos de seguridad.

EXCLUSIVE: Hands-On Video of the Google Pixel 8 Pro in the Blue «Bay» color and the Pixel 8. https://t.co/PhLkhvD3uc pic.twitter.com/TMx1c7vzM3 — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 2, 2023

This is Tech Today avisa que la información del Google Pixel 8 Pro ha sido obtenida mediante aplicaciones de terceros, así que es probable que algunas de las características que hemos mencionado sean erróneas. Por ejemplo, la presencia de una GPU Mali sorprende si tenemos en cuenta que antes se mencionó que la gráfica podría ser una Xclipse 940 basada en la arquitectura RDNA 2 o RDNA 3 de AMD, pero con dos aplicaciones que mencionan que la GPU es Mali, tiene pinta de que la utilizada es desarrollada por ARM Holdings.

Mientras la serie de smartphones Pixel 8 de Google no sea presentada, lo sensato es mantener la prudencia, pero al menos se puede decir que hay muchas probabilidades de que exista una variante del modelo Pro con 12GB de RAM y 128GB de almacenamiento para datos.