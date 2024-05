Señalan a TikTok por eludir las comisiones de la App Store de Apple

Apple siempre ha ejercido un férreo control sobre su ecosistema, en especial en lo que respecta a lo que puede haber y en cómo puede funcionar su propia tienda de aplicaciones: la App Store. Las draconianas condiciones de la compañía de la manzana mordida ha quemado a diversas empresas, entre ellas Spotify y Epic Games, a las cuales parece que se les ha sumado TikTok, la red social de vídeos cortos propiedad de ByteDance.

Según algunos pantallazos que están siendo difundidos por el medio TechCrunch, TikTok ha introducido en su aplicación para iOS mecanismos para saltarse la comisión que Apple se cobra por las compras dentro de las aplicaciones, la cual es del 30%. No hace falta decir que a estas alturas son muchos los que se quejan de que dicha comisión es abusiva, y eso cuando no se dice que no debería existir en las compras que se hacen dentro de las aplicaciones y que tendría que limitarse a las transacciones que se realizan directamente a través de la App Store.

El inicio del mecanismo de los pagos a TikTok que se saltan la comisión de Apple está escondido en la aplicación de y solo se muestra ante algunos perfiles de usuario, como los probadores y los que gastan mucho. A los usuarios que ven esas opciones se les muestra una pantalla que les anima a recargar, que aquí viene a ser comprar más monedas de la red social, a través del sitio web tiktok.com/coin.

David Tesler, el informante de TechCrunch que ha publicado los pantallazos con los pagos a TikTok que se saltan las comisiones de Apple, dice que la opción de comprar a través de la web se mostró en una cuenta que previamente había comprado una gran cantidad de monedas de la red social. En algunos casos, a los usuarios se les muestra una pantalla que incluye un mensaje como “Intenta recargar en tiktok.com para evitar cargos por servicios en la aplicación” seguido de un enlace “Pruébalo ahora”. Otras veces puede aparecer una ventana emergente diciendo “Intenta recargar en tiktok.com” con otro mensaje sobre los posibles ahorros.

Emplear la web para saltarse las restricciones de Apple no es en sí algo nuevo, ya que el gigante de la manzana mordida no puede controlar ese medio más allá de los servicios y sitios web que le pertenecen. Con el fin de fomentar la compra directa a través de su web, el sitio web de TikTok dice que las operaciones a través de ahí permitirá a los usuarios ahorrar un 25% gracias a “una tarifa de servicio de terceros más baja”.

Apple introdujo en 2022 algunas modificaciones que permiten a los responsables de las aplicaciones añadir enlaces hacia sus sitios web, sin embargo, esta posibilidad está restringida a aplicaciones concretas y no permite establecer una vía externa de venta si al mismo tiempo se está vendiendo a través de la App Store. Con esto sobre la mesa, TikTok estaría incumpliendo los términos de la App Store al menos en Estados Unidos debido a que ofrece compras dentro de la aplicación y a través de un enlace hacia su web. Cabe la posibilidad de que Apple haya concedido una excepción, pero esto sería raro viendo su forma de operar.

Veremos cómo termina la historia, porque puede que en realidad todo esté en orden entre TikTok y Apple, pero esto que ha sido destapado por TechCrunch apunta a ser una violación de los términos bajo los que funciona el ecosistema del gigante de la manzana mordida.

La situación dentro de la Unión Europea, gracias a la DMA, es muy distinta, y todo parece indicar que Apple va a tener que dar su brazo a torcer en lo que respecta a tener que abrir su ecosistema y permitir la competencia de otros servicios dentro de iOS (en macOS esto no ocurre debido a que es un sistema más “abierto”).