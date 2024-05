Arc Browser para Windows 11 ya está disponible en versión estable después de seis meses en fase beta. A pesar de usar la confiable base de Chromium, es un navegador poco convencional que cuenta con algunas capacidades únicas y un diseño colorido y atractivo. ¿Quieres probarlo?

No faltan las alternativas en clientes de navegación web, si bien la decisión de Microsoft de usar la base de código abierto que proporciona Chromium, las ha recortado. O lo usas en Chrome, Edge u otros, o saltas a un Firefox que se ha quedado ‘en tierra de nadie’. El Safari de Apple está igual de limitado, sin apenas cuota de mercado fuera de los dispositivos propios de la marca.

Arc Browser para Windows 11

Arc Browser se lanzó inicialmente para macOS en 2022. Su creador, The Browser Company, prometía lo que han ido prometiendo todas las aplicaciones que han llegado antes: «cambiar la forma en que usamos los navegadores web». Para ello asumió ciertos riesgos en nombre de la innovación. Y decimos «ciertos» porque contar con una base de tantas garantías como Chromium, que usan desarrollos alternativos a los grandes tan buenos como Opera, Vivaldi o Brave, facilita las cosas. Lo bueno

A simple vista, este navegador parece extraño con esa barra lateral plegable para pestañas y marcadores, su énfasis en la navegación en pantalla dividida y lo colorido que puede llegar a ser si te gusta así. Arc también tiene algunas características únicas, como un acceso directo de búsqueda universal similar a Spotlight que le permite navegar por la web utilizando un lenguaje natural, puede resumir páginas web con IA y dispone de una página colaborativa de «álbum de recortes» de Easel que te anima a compartir Arc con otros.

Aunque todavía no se han incorporado todas sus características al Arc Browser para Windows 11, ésta versión es compatible con pantallas táctiles. Por supuesto, funciona con cualquier sitio web y admite extensiones de Chrome, gracias nuevamente a Chromium. Donde sí vemos un cambio fundamental es en su lenguaje de programación, ya que usa el Swift de Apple y no el C++ habitual y que organizaciones como la NSA recomiendan dejar de usar por seguridad.

Puedes descargar el Arc Browser para Windows 11 en su página web. Tienes que crear una cuenta y desde ahí puedes sincronizar todos tus datos o importar marcadores y demás de Chrome o Edge. De momento es el único Windows soportado, pero está en camino una versión para Windows 10. Ya nos cuentas si lo pruebas.