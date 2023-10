Si vas a ligar en Internet, ten cuidado con LoveGPT

Aunque algún alma biempensante pueda colegir que LoveGPT es una expresión de amor hacia el más popular de los chatbots de última generación, el resto se habrá imaginado, acertadamente, que no van por ahí los tiros. Y no, tampoco es la elucubración de un futuro distópico, al estilo del narrado por el genio Spike Jonze en la distópica e imprescindible Her, en el que seres humanos e inteligencia artificial pueden llegar a «enamorarse» entre sí. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que he visto esa película y me sigue poniendo la piel de gallina, todo sea dicho.

No, LoveGPT, que evidentemente nace como término de la combinación de amor (love) y GPT, el modelo generativo de texto de OpenAI, es el nombre que ha elegido la firma de ciberseguridad Avast para identificar un nuevo (aunque tremendamente previsible) esquema de estafa que, una vez más, ataca directamente a las aspiraciones de muchas personas que quieren encontrar pareja para formar un futuro común. Sé que este tema se puede abordar desde el humor y, es más, confieso que inicialmente había pensado hacerlo, pero por otra parte, aprovechar dicho tipo de circunstancia es algo realmente execrable.

Según la investigación llevada a cabo por la compañía, LoveGPT reproduce una técnica existente desde hace ya bastante tiempo en este tipo de servicios, que se basa en emplear perfiles falsos para atraer a usuarios, inicialmente para intentar obtener datos personales, pero que posteriormente puede evolucionar para intentar engañar a estas personas para lograr que les realicen transferencias de dinero, les paguen compras online, etcétera.

Lo que distingue a LoveGPT de otras muchas campañas y acciones en este sentido, es que por norma general las conversaciones entre la víctima y el victimario suelen ser bastante sintéticas, pues en muchas ocasiones los suplantadores tienen problemas para comunicarse tanto en el idioma nativo de sus víctimas como en inglés, lo que facilita su identificación como tales. Sin embargo, el uso de servicios como GPT dota a las conversaciones de una naturalidad (y por lo tanto credibilidad) raramente vista hasta ahora en este tipo de acciones.

Tras sus pesquisas, Avast detectó la presencia de LoveGPT en los siguientes servicios de citas online:

Ashley Madison

Badoo

Bumble

Craigslist

DuyenSo

Facebook Dating

likeyou.vn

MeetMe

OkCupid

Plenty of Fish (POF)

Tagged

Tinder

Zoosk

Desde Avast recomiendan confiar pero no en exceso, lo que complementan con verificar siempre que sea posible; mantenerse alerta ante cualquier señal sospechosa (como que se nos pida información personal) y priorizar la seguridad. Estoy totalmente de acuerdo con dichos puntos, pero además considero muy importante recordar que, en este tipo de circunstancias, muchas personas experimentan un sesgo cognitivo que los compromete, pues las ganas de creer que lo que están viviendo es cierto inhibe las reservas que sí que experimentarían de observar la situación de manera objetiva.

Más información: Avast