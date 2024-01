Google muestra sus avances en conectividad en el CES 2024

Aunque el CES no entra en los momentos elegidos por Google para presentar novedades de su creciente ecosistema de dispositivos, eso no significa que los del buscador estén ausentes en uno de los encuentros más importantes del año del sector tecnológico. Muy al contrario, su presencia en CES 2024 se relaciona, en realidad, con buena parte de los anuncios y lanzamientos realizados por muchos de los fabricantes que están participando en el evento.

Un elemento clave de los dispositivos hoy en día es la conectividad, la posibilidad de establecer enlaces con otros dispositivos y, a ser posible, de hacerlo de la manera más rápida, sencilla y fiable posible. Para este fin se diseñan protocolos y se establecen estándares, aunque por desgracia estos no siempre son adoptados por el común de la industria. Sin embargo, cuando gigantes del sector dan pasos en este sentido, el alcance de estas soluciones suele crecer de manera más que sustancial.

Así pues, Google ha llegado a CES 2024 con la interconectividad por bandera, mejorando soluciones ya existentes, ampliando el alcance de las mismas… incluso acabando con una duplicidad existente hasta ahora, con dos servicios que hasta ahora se solapaban pero que ahora pasan a ser uno solo. Un conjunto de anuncios de los que se beneficiarán los usuarios de smartphones, ordenadores, televisores, accesorios bluetooth, dispositivos domóticos e incluso coches. Veámoslos uno a uno.

Nearby Share pasa a ser Quick Share

Como ya sabrás, Nearby Share es la solución de conectividad que facilita la transmisión de activos digitales (archivos, enlaces, etcétera) entre dispositivos compatibles. Y si eres usuario de un smartphone y/o un portátil de Samsung es bastante probable que también conozcas Quick Share, un servicio similar pero exclusivo de los dispositivos de la marca coreana. Ambas soluciones son compatibles con Android y con Windows y no, un dispositivo con Nearby Share no puede compartir un activo con otro que emplee Quick Share, pese a que su razón de ser es la misma.

Para acabar con esta duplicidad que poco o nada aporta a los usuarios, Google y Samsung han trabajado de manera conjunta y, como resultado, han diseñado una solución que mantiene el nombre de la de Samsung, Quick Share, pero que reúne lo mejor de ésta y de Nearby Share y que, claro, proporcionará conectividad completa entre todos los dispositivos del ecosistema de Android, y claro, también con Windows 10 y Windows 11. Y todo esto, claro, manteniendo las funciones de seguridad y privacidad ya presentes en Nearby.

¿Y cuándo Nearby Share y Quick Share dejarán de ser dos servicios independientes para convertirse en una solución «trans-Android», tal y como la denomina Google? Pues tan solo tendremos que esperar unas pocas semanas, puesto que el inicio de su despliegue está previsto para el mes que viene. Este movimiento me parece tan absolutamente acertado que, si tuviera que criticarlo por alguna razón, la única que se me ocurre es que ya no podré bromear sobre si el servicio de Google se llama Near o Nearby.

Fast Pair llega a los televisores

Esto me ha parecido una sorpresa sensacional, pues responde a una carencia que llevo observando desde hace mucho tiempo. Por norma general, al comprar unos auriculares inalámbricos compatibles con Fast Pair la intención es enlazarlos con un smartphone, o quizá con un portátil, y en esas condiciones el proceso es sencillo e inmediato. Ahora bien, ¿qué ocurre si nuestra intención es utilizarlos con un televisor? ¿No se podría establecer un sistema similar para este tipo de conexión?

Pues la respuesta es que sí, y es que la conectividad Fast Pair se va a extender precisamente para satisfacer esta necesidad. De ese modo, a partir del mes que viene ya podremos emplear este método de conexión con dispositivos Chromecast con Google TV. Y para quienes tienen otros dispositivos que ya incluyen Google TV, como cada vez más televisores, esta función también se empezará a extender a los mismos, permitiendo de este modo establecer la conexión con un solo toque.

Google y los vehículos conectados

Android Auto se ha convertido en una función cada vez más demandada por compradores de coches nuevos, y es comprensible, ya que proporciona un nivel no visto anteriormente de integración de las funciones del smartphone en la interfaz del coche. En Google son muy conscientes de lo que puede llegar a aportar esto al usuario y, en consecuencia, suma mejoras de manera frecuente, además de trabajar para llegar a más fabricantes y más modelos de vehículos.

En este sentido, Google ha anunciado que está trabajando para llevar Android Auto a más marcas, como Nissan o Lincoln, entre otras. Y también nos han hablado de nuevas funciones, como poder enviar los trayectos que planificas en Google Maps en el smartphone directamente a la consola del coche, o una función para vehículos eléctricos que hace seguimiento del nivel de carga y, en función del mismo, recomienda ubicaciones de recarga e informa de los tiempos estimados para la misma.

Matter y hogar conectado

La domótica y el hogar conectado sufren un problema endémico en el sector tecnológico, que es la existencia de múltiples protocolos no compatibles entre sí. De hecho, por las experiencias que he constatado en mi círculo cercano, son muchas las personas que han comprado elementos de hogar conectado, solo para descubrir a posteriori que no eran compatibles con su infraestructura, que necesitaban un hub para hacerlos funcionar, etcétera. El resultado es que muchas de las personas a las que les ocurre esto terminan por desanimarse.

Para acabar con este problema, Google es una de las principales tecnológicas que apoyan Matter, un estándar de conectividad que pretende acabar con la actual plétora de sistemas de conexión. Y, para avanzar en este sentido, muy pronto, los televisores LG y otros dispositivos Google TV y con sistema operativo Android TV podrán funcionar como hubs de Google Home. Así, con esta ampliación, los usuarios que tengan un Nest Hub, un Nest Mini o un televisor compatible, ya contarán con toda la infraestructura necesaria para empezar a emplear elementos compatibles con Matter de manera unificada.

