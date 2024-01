Mi Wi-Fi va lento: ¿por qué no llega al valor máximo de la velocidad que tengo contratada?

Imagina la situación, tienes contratada una tarifa de conexión a Internet con velocidades de 900 Mbps en bajada y 600 Mbps en subida. Sin embargo, notas que tu Wi-Fi va lento y que no solo no alcanza esas velocidades, sino que además queda muy por debajo de lo que en principio podría parecer aceptable. Si te ha pasado y no sabes qué está ocurriendo tranquilo, sigue leyendo que te lo vamos a explicar.

Lo primero que debes saber para entender qué puede estar ocurriendo es cómo funciona una conexión Wi-Fi. Este tipo de conexiones utilizan ondas de radio que establecen una comunicación bidireccional entre el dispositivo conectado y el router. Esas ondas tienen un alcance concreto que puede variar en función de diferentes aspectos, como el estándar y la banda utilizados, los obstáculos que encuentre por el camino y las fuentes de interferencias.

Si la distancia es demasiado grande, o si hay muchos obstáculos e interferencias por el camino, la velocidad de la conexión se verá seriamente reducida. Su estabilidad y la calidad de la señal también pueden reducirse a niveles inaceptables por la concurrencia de todo lo que os he dicho anteriormente, y en casos extremos podríamos incluso quedarnos sin conexión a Internet.

Mi Wi-Fi va lento: este es el motivo más frecuente

La razón más habitual por la que una conexión Wi-Fi suele ir más lenta de lo que esperamos es la distancia y los obstáculos que nos separan del router. Para que os hagáis una idea os cuento mi propia experiencia. Tengo el router en el despacho, y en esa habitación la velocidad máxima de descarga que he registrado con un portátil de gama alta fueron poco más de 400 Mbps. No está mal, pero pago una conexión que me ofrece un máximo teórico de 900 Mbps.

El portátil estaba a poco más de un metro y medio de distancia del router, dentro de la misma habitación, y sin obstáculos ni fuentes de interferencia importantes. Al llevarme el portátil al salón la distancia pasa a ser de varios metros, y ya tenemos obstáculos (paredes de ladrillo) y pequeñas fuentes de interferencia. En ese caso la velocidad de descarga cayó a unos valores de entre 150 y 275 Mbps. Al mover el portátil a la habitación principal se multiplican los muros, y en ese caso la velocidad llegó a caer a menos de 100 Mbps.

La conclusión que debes sacar de esto es simple, tu Wi-Fi va lento y no alcanza el valor máximo de tu conexión porque puede que estés muy lejos del router, y que encima se vea afectada por varios obstáculos y fuentes de interferencias. Esta suele ser la razón más frecuente, y también la más fácil de resolver, ya que basta con acercarnos al router. También podemos utilizar repetidores Wi-Fi para aumentar el alcance y mejorar la velocidad.

Normalmente es casi imposible alcanzar la velocidad máxima de un plan de conexión a Internet vía Wi-Fi, así que tranquilo, es algo que nos pasa a casi todos. No obstante, si estás cerca del router y ves que tu Wi-Fi va lento está claro que el problema será otro. En este caso deberías tener en cuenta tres posibles causas que también son muy frecuentes:

Puede que tengas un intruso robándote el Wi-Fi. Cambia la contraseña de tu red para solucionarlo.

Cambia la contraseña de tu red para solucionarlo. Quizá hayan muchos dispositivos conectados a la vez , o muchas descargas activas reduciendo el ancho de banda. Reduce o limita ambas.

, o muchas descargas activas reduciendo el ancho de banda. Reduce o limita ambas. Puede que el problema venga directamente del servicio, aplicación o web a la que estás accediendo, o incluso que sea culpa de tu proveedor. No podrás hacer nada, ya que la pelota no está en tu tejado.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!