HP Instant Ink lleva la inteligencia artificial a tu impresora y te hace la vida más fácil

La inteligencia artificial llegó al mundo de la impresión gracias a HP Instant Ink, un servicio único que ha marcado un antes y un después, y que se ha convertido en la manera más inteligente de imprimir. ¿Quieres descubrir todo lo que este servicio puede hacer por ti gracias al poder de la inteligencia artificial? Pues sigue leyendo, que te lo vamos a contar.

La tinta que necesites, cuando realmente la necesites

Con HP Instant Ink se acabó tener que salir a comprar tinta. No tendrás que perder el tiempo yendo de tiendas a buscar cartuchos compatibles con tu impresora, y tampoco tendrás que acumular consumibles para evitar quedarte sin tinta en el peor momento. Esto es posible gracias al aprendizaje automático que realiza la IA utilizada en este servicio.

Cuando nos damos de alta la inteligencia artificial aprende del uso que hacemos de la impresora. Estudia la frecuencia con la que la utilizamos y la manera en la que imprimimos, y con toda esa información tendrá todo lo necesario para realizar un nuevo pedido de cartuchos de tinta que recibiremos a domicilio, y sin gastos de envío, antes de que se agoten los cartuchos que estamos utilizando.

La inteligencia artificial también se ocupa de contabilizar las páginas que has imprimido y las que te quedan en cada mes, de manera que si no las gastas todas no tendrás nada de lo que preocuparte, estas se acumularán para el próximo, no las perderás.

Imprime como quieras sin preocuparte por los costes gracias a HP Instant Ink

La inteligencia artificial que utiliza este servicio te permitirá despreocuparte para siempre de la tinta, pero eso no es todo, también podrás imprimir con total libertad sin que los costes sean un problema. Esto es muy importante, porque marca una diferencia muy grande y te puede ayudar a ahorrar hasta un 70% en tinta.

Bajo el modelo clásico de compra de cartuchos pagamos dinero por una determinada cantidad de tinta. Cuanta más tinta gastemos más altos serán los costes que tendremos que asumir, y es ahí donde imprimir en color se convierte en un problema por lo caro que puede resultar.

Con HP Instant Ink esto es cosa del pasado porque el servicio no tiene en cuenta la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes. Una página impresa en color y con calidad alta te costará lo mismo que una imprimida en blanco y negro y en modo borrador. Gracias a esta importante ventaja podrás disfrutar de tu impresora con total libertad sin que los costes sean un problema.

Libertad total: sin compromisos y cuidando del medio ambiente

Para darte de alta en HP Instant Ink no tendrás que aceptar ningún tipo de compromiso. Podrás darte de baja o cambiarte de plan en cualquier momento, de forma totalmente online y con unos pocos clics. Tú decides el tiempo que quieres quedarte y el plan que quieres utilizar.

HP Instant Ink es un servicio inteligente, y sostenible. Los cartuchos que recibirás son de alta capacidad, lo que permite a HP reducir el número de envíos y el consumo de recursos para imprimir una determinada cantidad de páginas. También están fabricados con una parte de plásticos reciclados, y el embalaje es de cartón reciclable.

Cuando gastes los cartuchos que utilizas podrás completar el ciclo a través del programa de reciclaje gratuito que incluye este servicio, y aportar de esta manera tu granito de arena al cuidado del medio ambiente.

Contenido realizado en colaboración con HP