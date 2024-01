Novedades en GeForce Now: más resolución y fluidez en Android y nuevos juegos

NVIDIA confirmó ayer una novedad importante en GeForce Now para los usuarios de dispositivos Android, el soporte de resolución 1440p y hasta 120 fotogramas por segundo, una configuración que está disponible para aquellos que estén suscritos al plan Ultimate. Mayor resolución implica una mayor calidad de imagen, así que es una novedad importante.

También tenemos diez nuevos juegos que llegan a GeForce Now y que amplían el catálogo de este servicio de juego en la nube que, a día de hoy, cuenta más de 1.800 juegos en total. Estos son los nuevos títulos que llegan en la recta final de enero:

Stargate: Timekeepers (Nuevo lanzamiento en Steam, 23 de Enero)

Enshrouded (Nuevo lanzamiento en Steam, 24 de Enero)

Firefighting Simulator – The Squad (Steam)

Metal: Hellsinger (Xbox, disponible en Microsoft Store)

Road 96: Mile 0 (Xbox, disponible en Microsoft Store)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Tails Noir (Xbox, disponible en Microsoft Store)

Wobbly Life (Steam)

GeForce Now está disponible en dos modalidades, prioritaria y «ultimate». La primera nos permite jugar en 1080p con hasta 60 FPS, activar las tecnologías RTX y disfrutar de sesiones de hasta seis horas de juego continuadas. Su precio es de 10,99 euros al mes o 54,99 euros por seis meses.

La modalidad «ultimate» nos permite acceder a una plataforma con GeForce RTX 4080, activar las tecnologías RTX, jugar hasta en 4K y 120 FPS y disfrutar de sesiones de juego de hasta 8 horas continuadas. Este plan tiene un precio de 21,99 euros al mes o 109 euros por seis meses.

Para acceder a este servicio no necesitamos contar con un PC muy potente, porque al final todo el trabajo pesado se realiza en los servidores de NVIDIA. Si tu equipo no cumple los requisitos para mover los últimos juegos con GeForce Now no tendrás nada de lo que preocuparte, solo deberás cumplir con los requisitos mínimos para ejecutar el cliente, y con las velocidades mínimas de conexión a Internet, que son 15 Mbps en el nivel más bajo (720p) y 45 Mbps en el modo 4K.