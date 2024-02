ChatGPT se recuperará de su «pereza»

Cuando se produjo el debut de ChatGPT, a finales de 2022, el servicio de OpenAI resultó tan innovador y sorprendente que, como seguramente recordarás, se convirtió en una absoluta revolución. Durante el final de 2022 y buena parte de 2023 el chatbot fue tema de conversación recurrente, protagonizó miles de titulares y, lo más importante, marcó un antes y un después en la percepción y relación del común de los mortales con la inteligencia artificial. Había empezado, esta vez sí, la revolución de la IA.

Durante algo más de dos meses ChatGPT solo tuvo que competir consigo mismo, pero el sector tecnológico se dio cuenta de la importancia que había cobrado, de repente, la inteligencia artificial generativa, y empezaron a preparar su respuesta. Las primeras grandes tecnológicas en posicionarse fueron Google con Bard y Microsoft con Bing, hace ahora alrededor de un año. Lo que vino a continuación ya lo sabes, un boom que todavía está de lo más vigente.

Así, ahora el chatbot de OpenAI ya no dispone de la totalidad del terreno de juego. Muy al contrario, debe enfrentarse a rivales cada vez más duros y, en consecuencia, debe esforzarse por destacar. Es decir, que ahora ya no basta con ofrecer un buen servicio, como al principio, ahora tiene la necesidad de mejorar, en tantos aspectos como resulte posible. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ChatGPT parece haberse contagiado de cierta pereza que ya ha sido detectada por muchos usuarios.

gpt-4 had a slow start on its new year’s resolutions but should now be much less lazy now!

— Sam Altman (@sama) February 4, 2024