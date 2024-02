Ya puedes precomprar GTA 6, y sí, es absurdo

Poca discusión acerca de que GTA 6 es uno de los juegos más esperados de la década, aunque en realidad podemos afirmar que también lo era de la década pasada, hasta que quedó claro que en Rockstar se estaban tomando mucho tiempo para completar esta esperadísima secuela. Y afortunadamente no por falta de ideas ni por estar tomándoselo con mucha calma, sino porque todo apunta a que va a ser una de las mayores producciones de toda la historia del videojuego.

Durante bastantes años Rockstar guardó silencio sobre GTA 6, pero el pasado mes de diciembre la desarrolladora publicó, finalmente, las primeras imágenes oficiales del juego en el primer teaser del mismo, un contenido que muestra una espectacular evolución con respecto a GTA V, y que sumado a la información que ya se ha filtrado nos permitió, hace unas semanas, realizar una estimación bastante ajustada sobre los que esperamos que sean los requisitos técnicos de este título.

También sabemos que el juego verá la luz, en su versión para PlayStation 5 y Xbox Series X|S en 2025 (será exclusivo de la generación actual, no llegará ni a PS4 ni a Xbox One), pues es lo que se indicaba en el teaser. ¿Cuándo? Una presentación de resultados de Take Two, empresa matriz de Rockstar, ya nos adelantó que, como tarde, en marzo de 2025. Y, eso sí, parece que se repetirá lo que ya vivimos con GTA V, es decir, que la versión de GTA 6 para PC llegará más tarde. Como pronto para la Navidad de 2025 y, como tarde, esperemos que para la de 2026.

Aunque todavía no hay información oficial al respecto, también esperamos-tememos que su precio se sitúe por encima de la media de los triple A actuales, debido tanto a su nivel de producción como a la relación euro-hora de juego. Ahora bien, esto no es oficial, así que todavía tendremos que esperar hasta saber qué planes tiene Rockstar al respecto. Eso sí, parece que ya hay quienes han decidido empezar a hacer negocio y, en consecuencia, ya podemos encontrar GTA 6 en preventa en algunas tiendas de claves, y por un precio absurdo.

Por citar un caso concreto, ahora mismo GTA 6 para Xbox Series se pre-vende en G2A por 123,82 euros (119 si eres suscriptor de G2A Plus, un ofertón…). Como sabes, no son las propias empresas (en este caso ni Rockstar, ni Take-Two ni la propia G2A) son quienes venden estos juegos, lo hacen vendedores que emplean la plataforma para vender las claves que han obtenido de… bueno, digamos que de vaya usted a saber de qué manera. En las últimas semanas ha habido cierta polémica al respecto, como consecuencia de un vídeo (muy interesante, por cierto) publicado por el creador de contenido BaityBait.

Ahora bien, este caso es particularmente sorprendente, y para mal, pues hablamos de un título que todavía tardará alrededor de un año en llegar al mercado, cuyo precio se desconoce y que, por lo tanto, también podemos suponer que el vendedor, a día de hoy, ni siquiera cuenta con las licencias que ya ha puesto en preventa. Así, hablamos de un parásito, porque no se puede definir de otra manera, que ha apuntado muy alto con el precio, y que además vende algo que todavía no tiene (y que, por lo tanto, no hay garantía total de que vaya a tenerlo en el futuro).