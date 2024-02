OpenAI añade «memoria» a ChatGPT

El concepto de memoria, y más al hablar de un servicio como ChatGPT, puede desde causar sorpresa hasta producir pavor, en función del desarrollo del mismo. Y es por eso, claro, que resulta fundamental tanto detallar en qué consiste como, claro, qué controles se le ofrecen al usuario sobre esta función, que acaba de ser anunciada por OpenAI, y que al menos a priori parece bastante interesante y, lo que es incluso más importante, ofrecer un nivel adecuado de control sobre su funcionamiento.

Pero empecemos por el principio, ¿a qué se refiere OpenAI cuando habla de añadir memoria a ChatGPT? Pues, por lo que podemos leer en su publicación, hablamos de una función que permitirá que el chatbot recuerde aspectos concretos de conversaciones que hayamos tenido con él anteriormente, y que los tenga en cuenta en todas las conversaciones a partir de ese momento. Y sí, aquí un punto clave es ese, que no hablamos de memoria dentro de una misma conversación, sino de piezas de información que serán conservadas por el servicio y tenidas en cuenta en todas nuestras interacciones sobre el mismo.

Esto, a quienes emplean el servicio de manera más o menos habitual, les puede recordar a la función Customize ChatGPT, que desde hace ya tiempo nos permite establecer algunos parámetros que serán tenidos en cuenta en las conversaciones. Con esta nueva memoria, parece que esta posibilidad va bastante más allá, pues permitirá que ChatGPT recuerde bastantes aspectos, muy concretos, sobre nuestro contexto, y que los tenga siempre en cuenta, aún cuando no se lo recordemos.

Aunque podremos acceder a algunos aspectos de la gestión de la memoria desde la configuración de ChatGPT, otra parte de la misma la llevaremos a cabo directamente en las conversaciones. Para tal fin, podremos indicarle que queremos que recuerde algo que le acabamos de indicar, también podremos solicitarle una lista sobre todos los recuerdos que ha guardado mediante este sistema y, si lo deseamos, también tendremos la posibilidad de indicarle que queremos borrar un recuerdo en particular. Esto es muy importante, pues nos deja claro que el servicio recordará lo que nosotros queremos que recuerde, no lo que él considere que debería memorizar.

Desde la configuración del servicio podremos activar y desactivar la función de memoria, y también realizar un borrado completo de la misma, si es que hemos añadido demasiados recuerdos y queremos hacer limpieza. De momento OpenAI ha desplegado esta función a un pequeño número de cuentas del servicio, y parece que su alcance va a ser completo, es decir, que llegará tanto a las cuentas de pago como a las gratuitas. Eso sí, una vez que la función esté disponible para una cuenta, por defecto estará activada, por lo que si no deseas usarla tendrás que desactivarla desde la configuración.

El concepto, personalmente, me parece muy interesante, si bien creo que mejoraría si OpenAI ofreciera un método alternativo a las conversaciones para revisar el historial de recuerdos de ChatGPT, así como para poder borrar aquellos que ya no queremos mantener. Y es más, me pregunto si algo así no será necesario para que el servicio se pueda ahorrar más problemas en Europa.