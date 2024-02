¿Qué esperamos del evento de Xbox del 15 de febrero?

Como ya te adelantamos el lunes pasado, Microsoft ha programado una edición especial del podcast oficial de Xbox, un encuentro anunciado de un modo muy alejado al habitual colorismo que suelen llevar asociadas las presentaciones del sector de los juegos. Una imagen con fondo negro (la que puedes ver abriendo esta noticia, y eso que nosotros le hemos añadido un poco de verde para que no luzca tan siniestra) y un mensaje con el siguiente texto:

«Únete a nosotros para una edición especial del podcast oficial de Xbox.

Escucha a Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty compartir actualizaciones sobre el negocio de Xbox.»

Cualquiera diría que estamos hablando de una presentación de resultados, o incluso del anuncio de un cierre, un rictus muy formal que, como decía antes, no encaja con los códigos de comunicación propios del sector. Y dado que hablamos de Microsoft, una empresa que de comunicación sabe bastante, cuesta creer que este efecto no sea algo buscado con la convocatoria. Dicho de otra manera, Xbox proyecta una imagen más seria de lo habitual, porque eso es justo lo que quiere transmitir.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024