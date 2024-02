Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y, ya ves, Ninja Turtles: Caos mutante la lleva, lo cual significa….

SkyShowtime

Exacto: que destaquemos Ninja Turtles: Caos mutante significa que SkyShowtime se queda a la cabeza de la sección por segunda semana consecutiva, que no es poco. De hecho, la plataforma estrena esta semana solo eso.

Estrenada en cines el pasado otoño, Ninja Turtles: Caos mutante es la nueva película de las Tortugas Ninja, una de animación con un aire moderno que ha recuerda bastante -a pesar de las diferencias estilísticas- a las últimas de Spider-Man. Y está gustando, especialmente por su apartado técnico. Aunque tampoco faltan quejas por la deriva woke de una entrega que presenta a una April O’Neil también adolescente, de estética indie, negra y con nada «normativa»; cuatro tortugas a cada cual más flipada; y un Splinter que no se queda corto. Con todo, ha sido el lenguaje empleado en Ninja Turtles: Caos mutante lo que menos ha gustado entre la crítica especializada, pero la crítica, no la genuflexa. Si se hace un balance de lo que se cuenta por ahí, no obstante, parece destacar más lo positivo, así que toma Ninja Turtles: Caos mutante.

Entra en catálogo:

Galáctica: Estrella de combate (T2)

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, donde lo más destacado también viene directo de las salas, aunque en este caso s’hay mucho más donde elegir.

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes es la la continuación de la popular franquicia juvenil de aventuras, en la misma línea de lo ya conocido, así que poco más cabe agregar.

Más contenidos exclusivos:

El Gran Tour (T5). «En la remota Mauritania, nuestro trío sigue los pasos del legendario París-Dakar. En vez de competir en coches de rally, deberán completar el trayecto en deportivos baratos tuneados.»

(T5). «En la remota Mauritania, nuestro trío sigue los pasos del legendario París-Dakar. En vez de competir en coches de rally, deberán completar el trayecto en deportivos baratos tuneados.» El juego de las llaves (T3). «Unos meses después de la boda, el grupo sigue afrontando las consecuencias de las decisiones que han tomado en el pasado. Unos cuantos se alejan, sin embargo, aparecen nuevos miembros que le darán un giro total a las vidas de los que se quedan».

(T3). «Unos meses después de la boda, el grupo sigue afrontando las consecuencias de las decisiones que han tomado en el pasado. Unos cuantos se alejan, sin embargo, aparecen nuevos miembros que le darán un giro total a las vidas de los que se quedan». El superviviente de Auschwitz . «Harry Haft, un boxeador que luchó contra sus compañeros en los campos de concentración, vive atormentado por sus recuerdos y la culpa.»

. «Harry Haft, un boxeador que luchó contra sus compañeros en los campos de concentración, vive atormentado por sus recuerdos y la culpa.» This Is Me…Now. Una historia de amor. «This Is Me…Now no se parece a nada que hayas visto antes de Jennifer Lopez. Junto con el director Dave Meyers, Jennifer ha creado una narración cinemática original que muestra su experiencia en el amor a través de sus propios ojos.»

Entra en catálogo:

Amanece En Edimburgo

Apocalypto

Becky

Bel Ami, historia de un seductor

Betty Anne Waters

Big Sur

Cerrando el círculo

Cold Weather

Descubriendo el amor

Diario de una ninfómana

El desentierro

El hijo del acordeonista

El inconveniente

El mediador

La isla mínima

La mejor oferta

La vampira de Barcelona

Los juegos del hambre

Mi vida ahora

My Name Is Emily

Posdata: Te quiero

¿Que Hacemos Con Maisie?

Redención

Shirley

Te veo

Terrifier

The Prodigy

Tierra marciana

Triassic World

Una familia embarazosa

Una obra maestra

Una pastelería en Notting Hill

Disney+

También Disney+ se presenta con película de estreno, la última en llegar a los cines el año pasado, de hecho, pero…

Contenidos exclusivos:

El peor equipo del mundo (Next Goal Wins) . «Comedia sobre la selección de fútbol de Samoa, famosa por su derrota 31-0 en un partido en 2001.»

. «Comedia sobre la selección de fútbol de Samoa, famosa por su derrota 31-0 en un partido en 2001.» Hijas de la secta (T1). «Daughters of the Cult es una estremecedora serie de cinco episodios que ahonda en la historia del culto polígamo de Ervil LeBaron, narrada a través de los ojos de la gente que lo vivió en sus carnes.»

Entra en catálogo:

Bobi Wine: El presidente del pueblo

Cypher

Drenar los océanos (T3)

El Plastiki (T1)

PJ Masks (T4)

Supervivencia en la tribu (T5)

Netflix

Con respecto a Netflix, relleno a punta pala.-.. y más series de la competencia.

Contenidos exclusivos:

Agencia Bien de amores . «Un periodista participa con muy pocas ganas en una terapia para el mal de amores con el fin de escribir un artículo… y acaba abriéndole su corazón a la terapeuta.»

. «Un periodista participa con muy pocas ganas en una terapia para el mal de amores con el fin de escribir un artículo… y acaba abriéndole su corazón a la terapeuta.» Buenos días, Verônica (T3). «Una policía infravalorada, que intenta atrapar a un depredador que actúa en las webs de citas, descubre a una pareja con un terrible secreto. Y toda una conspiración.»

(T3). «Una policía infravalorada, que intenta atrapar a un depredador que actúa en las webs de citas, descubre a una pareja con un terrible secreto. Y toda una conspiración.» Cocinando en vivo con David Chang (T1). «El chef David Chang presenta una experiencia culinaria sin adulterar mientras cocina para invitados famosos y revela secretos del oficio. Evento en directo en inglés.»

(T1). «El chef David Chang presenta una experiencia culinaria sin adulterar mientras cocina para invitados famosos y revela secretos del oficio. Evento en directo en inglés.» Comedia y caos (T1). «Tras ser expulsado de su propia empresa, un desafortunado hombre trata de compaginar las vicisitudes del matrimonio con su nuevo club de comedia.»

(T1). «Tras ser expulsado de su propia empresa, un desafortunado hombre trata de compaginar las vicisitudes del matrimonio con su nuevo club de comedia.» Dilema (T1). «Una científica, desesperada por conseguir financiación para su start-up de tecnología médica, y su marido sellan un trato inconfesable con una misteriosa inversora.»

(T1). «Una científica, desesperada por conseguir financiación para su start-up de tecnología médica, y su marido sellan un trato inconfesable con una misteriosa inversora.» El abismo de Kiruna . «Mientras la ciudad sueca de Kiruna se hunde, Frigga se ve dividida entre su familia y su trabajo como jefa de seguridad de la mina subterránea más grande del mundo.»

. «Mientras la ciudad sueca de Kiruna se hunde, Frigga se ve dividida entre su familia y su trabajo como jefa de seguridad de la mina subterránea más grande del mundo.» El show de Vince Staples (T1). «El actor y rapero Vince Staples, famosillo y medio rico, se enfrenta a las sorpresas y desafíos de la vida cotidiana en Long Beach, California.»

(T1). «El actor y rapero Vince Staples, famosillo y medio rico, se enfrenta a las sorpresas y desafíos de la vida cotidiana en Long Beach, California.» Escuela para señoritas Al Rawabi (T2). «En la prestigiosa escuela para señoritas AlRawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman varios arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.»

(T2). «En la prestigiosa escuela para señoritas AlRawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman varios arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.» La paradoja del asesino (T1). «Una muerte accidental desata una oleada de asesinatos y un joven (sin nada de especial) se ve envuelto en un tenso juego del gato y el ratón con un inspector de policía.»

(T1). «Una muerte accidental desata una oleada de asesinatos y un joven (sin nada de especial) se ve envuelto en un tenso juego del gato y el ratón con un inspector de policía.» La última familia ninja (T1). «Años después de abandonar sus formidables vidas como ninjas, una familia desestructurada retoma sus misteriosas misiones para plantarle cara a una amenaza inquietante.»

(T1). «Años después de abandonar sus formidables vidas como ninjas, una familia desestructurada retoma sus misteriosas misiones para plantarle cara a una amenaza inquietante.» Los juegos del amor . «Una periodista deportiva neoyorquina con un ingenioso arsenal de tácticas para ligar acaba enamorándose de una de sus conquistas. ¿Será capaz de entregarse por completo?»

. «Una periodista deportiva neoyorquina con un ingenioso arsenal de tácticas para ligar acaba enamorándose de una de sus conquistas. ¿Será capaz de entregarse por completo?» Mátame si te atreves, cariño . «Un premio de lotería acarrea consecuencias fatales cuando los dos miembros del matrimonio ganador empiezan a maquinar para matar al otro y quedarse con todo el dinero.»

. «Un premio de lotería acarrea consecuencias fatales cuando los dos miembros del matrimonio ganador empiezan a maquinar para matar al otro y quedarse con todo el dinero.» (P)Ícaro: El pequeño Nicolás (T1). «Siendo adolescente, el Pequeño Nicolás se codeó con políticos, millonarios y miembros de la Casa Real. Esta docuserie repasa su caso a través de testimonios clave.»

(T1). «Siendo adolescente, el Pequeño Nicolás se codeó con políticos, millonarios y miembros de la Casa Real. Esta docuserie repasa su caso a través de testimonios clave.» Preparadas, listas, ¡amor! (T1). «En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el Gobierno.»

(T1). «En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el Gobierno.» Sunderland ‘Til I Die (T3). «Esta docuserie cuenta las vicisitudes del equipo de fútbol inglés Sunderland durante la temporada 2017-18 mientras intenta recuperarse del descenso de la Premier League.»

(T3). «Esta docuserie cuenta las vicisitudes del equipo de fútbol inglés Sunderland durante la temporada 2017-18 mientras intenta recuperarse del descenso de la Premier League.» Taylor Tomlinson: Have It All . «Taylor Tomlinson habla del trabajo ideal, de la pareja perfecta, de la ansiedad y del insomnio mientras se hace la eterna pregunta: ¿de verdad se puede tener todo?»

. «Taylor Tomlinson habla del trabajo ideal, de la pareja perfecta, de la ansiedad y del insomnio mientras se hace la eterna pregunta: ¿de verdad se puede tener todo?» Una historia de amor en Soweto. «Una mujer desesperada por casar a sus tres hijos solteros promete que le dará su casa al primero en decir «sí, quiero», desatando una carrera para pasar por el altar.»

Entra en catálogo:

Aliados

Bajo cubierta en un velero (T1)

Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón

Crudo

Einstein y la bomba

El puente maldito: Ritual

Entrenamientos de 30 minutos (T1)

Isla bonita

La momia

Nola Darling

Warrior (T1-T3)

HBO Max

En HBO Max, un poco de poco.

Contenidos exclusivos:

En busca del sabor (T1). «Carla Hall viaja por todo el mundo para trazar los orígenes internacionales, al tiempo que inesperados, de los platos favoritos de Estados Unidos.»

(T1). «Carla Hall viaja por todo el mundo para trazar los orígenes internacionales, al tiempo que inesperados, de los platos favoritos de Estados Unidos.» La contadora de películas . «Años 60. María Margarita, la menor de una familia de un pueblo minero en el desierto de Atacama (Chile), tiene la habilidad de contar películas.»

. «Años 60. María Margarita, la menor de una familia de un pueblo minero en el desierto de Atacama (Chile), tiene la habilidad de contar películas.» La verdad sobre Jim (T1). «Sierra Barter sospecha que su abuelastro es un asesino en serie.»

Entra en catálogo:

Ángel de la muerte (T2)

Mensaje en una botella

Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!

Apple TV+

Por fin despierta Apple TV+, que tras Lo amos del aire parecía haber entrado en letargo… A pesar de que, a juzgar por la mayoría de las críticas que están llegando, no han acertado esta vez.

Contenidos exclusivos:

New England Patriots: la dinastía (Miniserie). «Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft y otros famosos jugadores cuentan cómo fue el camino hasta la cima. Y cuál fue su precio.»

(Miniserie). «Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft y otros famosos jugadores cuentan cómo fue el camino hasta la cima. Y cuál fue su precio.» New Look (T1). «Esta serie muestra la historia de cómo el icono de la moda, Christian Dior, y sus contemporáneos, incluidos Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, se enfrentaron a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y dieron inicio a la moda moderna.»

(T1). «Esta serie muestra la historia de cómo el icono de la moda, Christian Dior, y sus contemporáneos, incluidos Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, se enfrentaron a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y dieron inicio a la moda moderna.» Snoopy presenta: Bienvenido a la pandilla, Franklin. «Franklin es nuevo en la ciudad y quiere hacer amigos, pero sus tácticas habituales no funcionan con la pandilla Peanuts.»

Movistar Plus+

Movistar Plus+ recoge un poco de diferentes sitios.

Entra en catálogo:

Esta ambición desmedida

Alerta máxima

El primer día de mi vida

Maestro

Las Maggie Moore

Retribution

Filmin

Y Filmin, como siempre, en su línea (ojo: ahí está solo lo que incluye la suscripción corrienet del servicio).

Entra en catálogo: