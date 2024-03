¿Te gusta la propuesta tan de moda de los chatbots basados en inteligencia artificial, pero te disgusta dejar tu huella en servicios tan ampliamente utilizados como ChatGPT, Copilot, Gemini y compañía, en muchos de los cuales se exige la creación de una cuenta para poder utilizarlos? AnonChatGPT podría ser una alternativa que quizás te interesa conocer.

De hecho, como su nombre indica, AnonChatGPT es una suerte de derivado del producto original desarrollado por OpenAI, en «modo incógnito» y «sin requerir una cuenta», por lo que el acceso en principio es más directo, aunque para prevenir el abuso se ha implementado un CAPTCHA de obligado cumplimiento en cada nueva sesión (algo que te ahorras con una cuenta en ChatGPT, dicho sea de paso).

¿Significa eso que, tal y como sugiere su nombre, AnonChatGPT respeta la privacidad del usuario e incluso ofrece una experiencia de anonimato? Personalmente no apostaría por ello, pero se puede usar sin cuenta y si, al margen de esto, se toman las medidas adecuadas -por ejemplo, entrando con Tor y no compartiendo ningún tipo de información susceptible de ser rastreada- puede hacer el papel.

Ahora bien, no esperes encontrar en AnonChatGPT una IA distinta al uso o sin las limitaciones habituales, porque no es el caso: se basa en ChatGPT 3.5, se actualiza un poco más tarde que la versión oficial y llega hasta donde llega. Así que no le pidas las instrucciones para hacer una bomba atómica casera -o cualquier otra cosa que se salga de los límites- que no te las va a dar.

Por otro lado, si lo que quieres es preguntarle algo de vez en cuando a ChatGPT sin tener que crear una cuenta y que el servicio de OpenAI cree un perfil de usuario con sus datos ligado de una manera u otra a tu persona… AnonChatGPT es una alternativa. Que no sea por alternativas a ChatGPT basadas en el propio ChatGPT.