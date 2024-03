Cómo saltarse fácilmente el bloqueo de Telegram en España

Como ya sabrás porque ha salido en todos lados, la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de Telegram en España, una decisión insólita que se espera que se cumple en las próximas horas, dando como resultado la imposibilidad de utilizar el servicio de mensajería dentro del territorio estatal. Los pormenores de ese asunto se explican en la nota enlazada.

Ahora bien, si eres usuario de Telegram y temes quedarte sin poder usarlo, es muy sencillo saltarse los mecanismos de bloqueo planteados, a cargo de las operadoras telefónicas nacionales y todavía por aplicarse, que esa es otra. Sea como fuere, vale la pena estar prevenido y saber qué hacer llegado el caso.

Son muchos los usuarios de Telegram que dependen del servicio para sus comunicaciones personales, pero también laborales, puesto que la plataforma es desde hace tiempo mucho más que una mera «aplicación de mensajería». Es por este motivo que no se entiende una decisión tan concluyente, aun cuando pueda tener fundamento.

Yendo al grano, hay tres formas de saltarse fácilmente el bloqueo de Telegram en España… y en casi cualquier parte del mundo, ya que estamos.

Con un proxy

Un proxy es un recurso externo que hace las veces de intermediario entre las peticiones de un cliente y un servidor. Se puede aplicar a nivel de sistema o de aplicación y Telegram incluye esta función de fábrica, además, con un servidor proxy propio que facilita enormemente la tarea. La tienes:

En el PC : Ajustes > Avanzados > Tipo de conexión > Usar proxy personalizado > MTPROTO

: Ajustes > Avanzados > Tipo de conexión > Usar proxy personalizado > MTPROTO En el móvil: Ajustes > Datos y almacenamiento > Proxy > Ajustes de proxy > Usar proxy > Proxy MTProto

Esta será la vía estándar de Telegra, la que utiliza el sistema de cifrado del servicio, aunque puedes utilizar otra. Dicho lo cual, sigues necesitando introducir los datos de conexión, que encontrarás… en este canal de Telegram. De hecho, puedes conectarte desde ahí mismo, pulsando en los botones que verás.

¿Y si llegas tarde al proxy porque ya han bloqueado Telegram? En ese caso seguramente encuentres los datos del proxy de MTPRO con una búsqueda, pero siempre puedes optar por usar una VPN.

Con una VPN

Una VPN o red privada virtual es un recurso similar al proxy, con el añadido de cifrar de manera independiente tu conexión y asignarte una dirección IP diferente. Se trata de un método más cómodo y seguro de saltarse restricciones como la que nos ocupa, así como de preservar tu privacidad en Internet.

Sin embargo, no es común que este tipo de servicio se ofrezca de manera gratuita y los que lo hacen, o no son de fiar o tiene, limitaciones importantes. Con todo, si lo que se trata es de chatear, no deberías tener mayores problemas. Dos opciones asequibles son la VPN que incorpora el navegador Opera y Proton VPN: con la primera tendrás que usar Telegram en el mismo navegador, mientras que la segunda te cubre todo el sistema.

En ambos casos, eso sí, tendrás limitaciones de localización y de velocidad, pero si lo que te interesa es chatear, no perder el contacto con, valga la redundancia, tus contactos de Telegram, vas sobrado.

Con Tor

Para terminar, el método más determinante para saltarse el bloqueo de Telegram en España es usar la red Tor, la última barrera en la privacidad personal al conectarse a Internet. Este método es más privado y seguro si cabe que la VPN, aun cuando adolece de una velocidad de conexión óptima y no permite elegir localización.

La vía más accesible y directa para usar Tor es mediante Tor Browser, un navegador basado en Firefox en el que, por lo tanto, deberás usar la versión web de Telegram. Por otro lado, el navegador Brave también permite usar la red Tor de manera muy sencilla.

En definitiva, saltarse el bloqueo de Telegram, de llegar a suceder, es realmente fácil. Claro que, dependiendo del método empleado, tendrá que conformarte con usar el servicio para lo que es desarrollado, y no para lo que ha ocasionado que se inicie una causa en su contra, por más discutible que sea todo lo que se ha derivado de ella. Por cierto: todo lo que aquí se explica es cien por cien legal.

