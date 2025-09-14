Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXIX)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Así es la nueva generación Apple Watch: especificaciones, precios y más. La última Keynote ha traído cambios interesantes en la nueva generación de Apple Watch: watchOS 26 aporta mayor personalización, funciones de salud más precisas como detección de hipertensión, nuevos sensores de temperatura y mejoras en pantalla siempre activa. Aquí te contamos lo que sube de nivel… y lo que debes tener claro antes de elegir modelo.

Ya está aquí la generación iPhone 17: especificaciones, precios y más. Apple ha presentado su nueva familia de smartphones y viene con novedades llamativas en diseño, rendimiento y fotografía. Si estás pensando en renovar móvil o simplemente quieres ponerte al día, aquí te contamos qué ofrece esta generación… y qué modelo podría encajarte mejor.

GeForce Now RTX 5080, análisis: una clase magistral de cómo debe ser el juego en la nube. GeForce Now da un salto importante con su versión RTX 5080, integrando DLSS 4, modos narrativos espectaculares y un rendimiento que eleva aún más la experiencia de streaming de juegos. Si te pica la curiosidad de cómo se siente jugar sin hardware potente, esta revisión demuestra lo cerca que está de esa experiencia ideal.

10 funciones de Google Maps más allá de llevarnos de un sitio a otro. Google Maps va mucho más allá de indicaciones: ¿quieres compartir tu ubicación en tiempo real, consultar el estado del tráfico antes de salir o incluso recordar dónde aparcaste? En esta lista te mostramos funciones útiles que probablemente no estés usando, pero que pueden cambiar bastante tu día a día con la app.

Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025. Las rebajas para la Vuelta al Cole siguen activas hasta la última hora de hoy mismo, con descuentos que alcanzan el 40 % sobre precios oficiales. Te ayudamos a detectar las verdaderas gangas en tecnología, accesorios y dispositivos útiles para el curso, sin que el presupuesto sufra más de lo necesario.

MSI MEG, MSI MPG y MSI MAG: qué son y por qué deberían importarte. ¿Te has fijado en esas siglas que aparecen en los productos de MSI y te has preguntado qué significa cada una? En este artículo las desglosamos: desde la serie alta MEG, pasando por la intermedia MPG, hasta la MAG orientada al mejor equilibrio calidad-precio. Una lectura imprescindible si vas a elegir hardware y no quieres caer en confusiones innecesarias.

PS6: especificaciones completas y rendimiento. ¿Qué cabe esperar de la futura PlayStation 6? En este artículo repasamos las teorías más consistentes sobre su posible arquitectura, rendimiento gráfico y capacidad de memoria. Si te interesa seguir la pista de lo que podría ser la próxima gran consola de Sony, aquí tienes una buena base para empezar.

Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025. Escoger bien la PSU puede marcar la diferencia entre un PC fiable o uno que te dé problemas justo cuando más lo necesitas. En esta guía te ayudamos a identificar los aspectos clave —desde eficiencia y potencia hasta certificaciones y conectores— para que elijas la fuente ideal sin cometer errores comunes.

