Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana

GEEKOM A9 Max AI: análisis completo. GEEKOM lanza su modelo A9 Max AI con promesas ambiciosas de rendimiento en tareas inteligentes y compactas. En esta prueba exploramos si esas expectativas se cumplen: desde su diseño hasta su potencia en cargas exigentes. Un vistazo esencial si estás buscando un mini equipo que combine inteligencia y versatilidad.

Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas: todo lo que siempre quisiste saber. ¿Te has preguntado qué GPU de PC equivale en potencia a una consola? En este artículo analizamos las correspondencias entre tarjetas gráficas y consolas, tanto clásicas como actuales, para ayudarte a poner tu equipo en perspectiva sin tener que calcular tú mismo.

Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR. Los códigos QR están por todas partes, pero no siempre los empleamos correctamente: pagos, acceso rápido, autenticación… En este artículo explicamos su funcionamiento real y cómo puedes aprovecharlos con seguridad en tu día a día, sin caer en errores comunes.

Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento. Se han filtrado detalles prometedores sobre el próximo Galaxy S26 Ultra: novedades en cámara, pantalla y rendimiento podrían marcar un interesante salto frente a modelos previos. Si estás pendiente de cuándo estará disponible y qué mejoras traerá, este artículo recopila lo que se conoce hasta ahora.

Generación de fotogramas: tres secretos que quizá no sabías. Detrás de cada escena fluida hay procesos invisibles: este artículo revela tres detalles técnicos sobre la generación de fotogramas que pueden cambiar por completo cómo interpretas la calidad visual. Si te interesa lo que ocurre “entre frames”, no te lo pierdas.

Intel Panther Lake explicada: más rendimiento, más IA y más gaming. En este artículo desglosamos lo que se conoce hasta ahora sobre Panther Lake —la próxima generación de procesadores Intel— y qué podría aportar en rendimiento, inteligencia artificial y juegos. Si te interesa saber hacia dónde va el hardware de próxima generación, esta explicación te pondrá sobre la pista.

Todo lo que debes saber para activar el programa ESU de Windows 10 (gratis). ESU (Extended Security Updates) es una vía oficial con la que Microsoft permite seguir recibiendo actualizaciones de seguridad una vez finalice el soporte estándar. En este artículo te contamos cómo funciona, quién puede acceder y qué implicaciones tiene para tu equipo con Windows 10.

Mejores combinaciones de procesador y tarjeta gráfica para jugar. Elegir bien la pareja CPU‑GPU puede marcar la diferencia entre un buen equipo y uno que se queda corto. En este artículo exploramos las combinaciones más equilibradas para distintos rangos de rendimiento, para que tu equipo rinda al máximo sin cuellos de botella.

