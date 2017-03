Guía: ¿Qué fuente necesito para las principales tarjetas gráficas?

El mundo de las tarjetas gráficas es bastante complicado, y no sólo por el hecho de que cada una tenga sus propias prestaciones y características, sino porque además en muchas ocasiones hay modelos que parecen cercanos pero ofrecen un rendimiento muy diferente, como ocurre por ejemplo con las RX 460 y las RX 470, y también porque cada presenta unos requisitos de alimentación diferentes.

En muchas ocasiones los usuarios se dejan llevar de forma errónea por los vatios y los conectores de alimentación que pide el fabricante, pero no tiene en cuenta otro elemento muy importante, el amperaje en el carril de 12V que necesita la tarjeta gráfica que van a comprar.

Esto puede acabar teniendo consecuencias muy variadas. La menos grave es que acabemos comprando una fuente excesiva para el equipo que vamos montar, cosa que nos permitirá disfrutarlo sin problemas aunque habremos incurrido en un gasto innecesario.

Por contra también nos puede ocurrir que la tarjeta gráfica no funcione adecuadamente porque la fuente no llega al mínimo de vatios reales o porque tiene un amperaje inferior al necesario. Si no cambiamos la fuente a una que cumpla con el mínimo podemos acabar con una fuente muerta, y corremos el riesgo de que en el proceso se lleve por delante otros componentes.

Somos conscientes de lo importante que es esto y de las enormes dudas que todavía hoy tienen muchos usuarios, alimentadas en su mayoría por el desconocimiento y los mitos que todavía hoy pululan por Internet, así que hemos querido hacer este especial donde os dejaremos una relación básica de tarjetas gráficas y requisitos de alimentación.

Como siempre esperamos que os sea de ayuda, y sin más entramos en materia.

Gama baja

Agrupamos en esta gama todas aquellas tarjetas que aunque son suficientes para jugar en 1080p ofrecen un rendimiento bastante ajustado y tienen un consumo por lo general muy reducido, de manera que resultan idóneas como actualización de equipos antiguos o en renovaciones con presupuestos bajos.

Ojo, no confundáis esta clasificación con una gama baja general, ya que la hemos aplicado sólo a tarjetas gráficas que sirven realmente para jugar, excluyendo el resto. Si hay duda sobre este tema podéis preguntar en los comentarios.

Soluciones gráficas NVIDIA:

GeForce GTX 750ti – 18A y fuente de 350W.

GeForce GTX 750 – 16A y fuente de 300W.

GeForce GTX 740 – 16A y fuente de 300W (1 x 6 pines la versión con GDDR5).

Soluciones gráficas AMD:

Radeon R7 260X – 19A y fuente de 450W (1 x 6 pines).

Radeon HD 7790 – 21A y fuente de 450W (1 x 6 pines).

Radeon HD 7770 – 19A y fuente de 450W (1 x 6 pines).

Radeon HD 7750 – 16A y fuente de 400W.

Gama media

En este grupo se encuadran una gran cantidad de soluciones que normalmente cuestan entre los 125 euros y los 300 euros, ya que hay modelos que aunque son muy dispares en rendimiento no merecen ser encasillados dentro de la gama baja, como por ejemplo las RX 460 o las GTX 1050.

Para que no resulte un listado excesivamente largo hemos seleccionado los modelos más actuales y utilizados, obviando aquellos que ya tienen demasiados años encima.

Soluciones gráficas NVIDIA:

GeForce GTX 1060 – 20A y fuente de 400W (1 x 6 pines).

GeForce GTX 970 – 28A y fuente de 500W (2 x 6 pines).

GeForce GTX 1050 TI – 16A y fuente de 350W (1 x 6 pines).

GeForce GTX 1050 – 16A y cualquier fuente de 300W.

GeForce GTX 960 – 20A y fuente de 400W (1 x 6 pines).

GeForce GTX 950 – 19A y fuente de 350W (1 x 6 pines).

Soluciones gráficas AMD:

Radeon RX 480 – 30A y fuente de 500W (1 x 8 pines).

RX 470 – 28A y fuente de 450W (1 x 6 pines).

RX 460 – 18A y fuente de 380W.

Radeon R9-380 – 28A y fuente de 500W (2 x 6 pines).

Radeon R9-370 – 17A y fuente de 450W (1 x 6 pines).

Radeon R9-285 – 25A y fuente de 500W (2 x 6 pines).

Radeon R9-280X – 30A y fuente de 550W (1 x 6 pines 1 x 8 pines).

Radeon R9-280 – 25A y fuente de 500W (1 x 6 pines 1 x 8 pines).

Radeon R9-270X – 24A y fuente de 500W (2 x 6 pines).

Gama alta

Podemos incluir en este grupo aquellas soluciones que ofrecen un nivel de rendimiento muy alto y que permiten por tanto jugar sin problemas incluso en resoluciones muy altas, consiguiendo una buena tasa de fotogramas por segundo.

Su precio habitual ronda entre los 350 y los 800 euros.

Soluciones gráficas NVIDIA:

GeForce GTX 1080 – 32A y fuente de 500W (1 x 8 pines).

GeForce GTX 1070 – 30A y fuente de 500W (1 x 8 pines).

GeForce GTX TITAN X – 38A y fuente de 600W (1 x 6 pines 1 x 8 pines).

GeForce GTX 980 TI – 38A y fuente de 600W (1 x 6 pines 1 x 8 pines).

GeForce GTX 980 – 30A y fuente de 500W (2 x 6 pines).

Soluciones gráficas AMD:

Radeon R9 Fury X – 34A y fuente de 600W (2 x 8 pines).

Radeon R9 Fury – 33A y fuente de 600W (2 x 8 pines).

Radeon R9 Nano – 28A y fuente de 550W (1 x 8 pines).

Radeon R9-390X – 31A y fuente de 550W (1 x 6 pines 1 x 8 pines).

Radeon R9-390 – 30A y fuente de 550W (1 x 6 pines 1 x 8 pines).

Notas finales

Antes de acabar queremos matizar que las especificaciones de alimentación que os hemos dejado son las mínimas recomendadas para un funcionamiento seguro y óptimo, y se ajustan a los modelos de referencia.

Esto quiere decir que es posible que las versiones con overclock y/o con sistemas de iluminación y disipación avanzados tengan unas necesidades de alimentación mayores, así que en caso de duda consultad con el fabricante antes de correr riesgos.

Cada modelo concreto también puede necesitar un mayor o menor número de conectores de alimentación adicionales, pero normalmente lo indican de forma clara así que no tiene mayor complicación, sólo debéis revisar las especificaciones de la tarjeta antes de comprarla.

En las próximas semanas publicaremos una serie de guías de compras de diferentes componentes para que podáis acertar en la nueva aventura navideña que tenemos por delante.

