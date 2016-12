Nokia reanuda la batalla legal contra Apple por violación de patentes

Tras firmar la paz con Samsung hace solo unos meses, Apple está a punto de enfrentarse a una demanda multimillonaria por la violación de 32 patentes que pertecen a Nokia en Alemania y Estados Unidos. Tras resolver el conflicto de 2011, todo apunta a que Apple nunca aceptó un nuevo acuerdo para poder utilizar tecnología Nokia en sus terminales.

“Nokia ha creado o ha contribuido a desarrollar muchas de las tecnologías que se usan en los dispostivos móviles de hoy en día, incluyendo los productos Apple” asegura Ilkka Rahnasto, jefe de patentes de Nokia, en un comunicado oficial. “Tras varios años de negociaciones tratando de llegar a un acuerdo para que Apple pueda usarlas, vamos a tomar las medidas necesarias para defender nuestros derechos”

Ahora que Nokia se ha convertido en un actor menor dentro del mercado de los smartphones (que no en tecnología móvil y networking, donde sigue siendo poderosa) todo apunta a que la compañía europea comenzará una estrategia para recuperar parte de lo invertido en patentes y desarrollo durante tantos años (se estima una inversión de 115.000 millones de euros en I+D); no en vano, muchos de los terminales que hoy reinan en el mercado no hubieran sido posible sin la ayuda de Nokia.

El litigio con Apple se sustenta en la violación de 32 patentes que abarcan interfaz, antenas de comunicaciones, soluciones para codificación de vídeo en los iPhone o chips secundarios para controlar la conectividad inalámbrica. Estamos ante la primera fase de un proceso que podría ser muy largo y que, probablemente, se cerrará con un acuerdo millonario.

Más información | Recode