FreeSync 2 asoma antes del CES, así es lo nuevo de AMD

Gracias a una filtración hemos podido conocer todas las claves de FreeSync 2, una pequeña puesta a punto de la conocida tecnología de AMD que a pesar de su nombre no debemos considerar como un verdadero sucesor de la original.

La gran novedad que encontraremos en FreeSync 2 es el uso por defecto de la tecnología HDR, siempre que nuestro monitor sea compatible con la misma. Dicho modo es capaz, como sabemos, de reproducir una gama de luminancia más amplia, mejorando el contraste entre las zonas oscuras y las iluminadas que se pueden encontrar en las imágenes.

Esto supone una mejora importante a nivel de calidad de imagen y desde luego es un avance importante, aunque como dijimos debemos contar con dispositivos que sean compatibles para poder utilizarla.

En el caso de FreeSync 2 mejorará también la percepción del espectro de colores sRGB, de manera que en conjunto disfrutaremos de imágenes con colores más vivos e intensos, y una representación de luminancias de mayor calidad.

De momento no tenemos información en lo que respecta al soporte y la compatibilidad, así que no podemos concretar si será necesario renovar monitor o tarjeta gráfica para poder disfrutar de FreeSync 2, pero dado que su presentación oficial se espera para el CES no tardaremos mucho en salir de dudas.

Os recordamos que la tecnología original FreeSync de AMD ayuda a mejorar la fluidez de los juegos y evita problemas como el “screen tearing” sincronizando tasa de fotogramas por segundo y tasa de refresco del monitor.

Más información: VideoCardz.