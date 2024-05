Paradox confirma la fecha de lanzamiento de Life by You

Desde que fuera anunciado, en marzo del año pasado, Life by You es un juego muy esperado por la comunidad, especialmente por aquellas personas que, durante años, han disfrutado de Los Sims, pero que ya están hasta las narices un poco cansadas de que las únicas novedades de la saga, desde el lanzamiento de Los Sims 4 en otoño de 2014, hayan llegado en forma de DLCs de pago. Y sí, es cierto que en octubre de 2022 hablaron por primera vez de Project Rene, pero aún estamos a la espera de su llegada, sin que exista una fecha pública para que ésta tenga lugar.

En dicha presentación, de hace algo más de un año, Paradox afirmó que pretendían lanzarlo al mercado en septiembre del mismo año, en acceso anticipado, pero en julio optaron por retrasar su lanzamiento hasta marzo de 2024. En aquel momento, además, procedieron a reembolsar los pagos de los jugadores que lo habían «precomprado», una manera de actuar bastante decente, tanto por preferir retrasarlo como por no disponer, sin su autorización, del dinero que habían adelantado los jugadores.

No fue este el único retraso, pues en febrero ya de este año (a falta de un mes para la segunda fecha prevista) Paradox informó de un segundo retraso, pues consideraron necesario pulir algunos aspectos más de Life by You antes de su debut. Obviamente esto supuso un fastidio para los usuarios que lo están esperando, pero personalmente me parecen dos excelentes decisiones, tanto la de julio del año pasado como la de febrero de este año, y más adelante incidiré en las razones.

Se suele decir que no hay dos sin tres pero, afortunadamente, esto no se va a cumplir en este caso, puesto que Paradox ha confirmado que Life by You llegará a Steam y Epic Games el 4 de junio. En ambos caso lo hará, eso sí, y como ya esperábamos, en modo de acceso anticipado, por lo que debemos entender que el trabajo todavía no se ha completado. Paradox se plantea un plazo de 12 meses, desde su lanzamiento, hasta completarlo, pero debemos tomar este plazo con ciertas reservas, pues puede acabar extendiéndose más tiempo.

La noticia de la confirmación de la fecha es, sin duda, una buena noticia, a la que debemos sumar la honestidad de lanzarlo en acceso anticipado. Esto contrasta, sin duda, con la terrible gestión de Paradox, como editor, de Cities: Skylines II, una de las sonadas decepciones del año pasado y que, aún a día de hoy, sigue siendo un perfecto ejemplo de una nefasta gestión de los tiempos. Se publicó cuando aún estaba muy verde (y ni siquiera lo hizo en acceso anticipado) y, antes de solucionar los problemas, optaron por sacar a la venta un DLC que también resultó de lo más decepcionante.

Quizá sea porque Life by You ha sido tanto desarrollado como editado por Paradox, pero en este caso nos encontramos con la cara opuesta de la moneda, con una gestión muy adecuada de los tiempos y una comunicación bastante más honesta, que buscan desde el primer momento no decepcionar a los jugadores. Tendremos que esperar, claro, para confirmar si lanzarlo ya ha sido un acierto o no, pero vistos los precedentes, podemos ser razonablemente optimistas en este caso.

